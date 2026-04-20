Comment réduire vos impôts grâce au PER (plafonds, exemples concrets) ?

Le PER permet de bénéficier de certains avantages fiscaux relativement intéressants. Concrètement, lorsque vous effectuez des versements volontaires sur votre plan d’épargne retraite, vous les déduisez de votre revenu imposable.



En d’autres termes, plus vous alimentez votre PER et plus votre base imposable diminue, ce qui réduit le montant de vos impôts. Si ce processus est aussi populaire, c’est que d’un côté vous mettez de l’argent de côté pour préparer votre retraite et d’un autre, vous profitez d’avantages fiscaux immédiats.



Comme vous pouvez le constater, le plan d’épargne retraite est un dispositif avantageux à bien des égards. Si vous voulez préparer votre retraite sereinement, il est important de commencer à mettre de l’argent de côté tout au long de sa vie active.



Vous avez le choix entre un PER individuel ou, si votre société le propose, un PER d’entreprise où, là encore, les avantages sont encore plus nombreux. Dans tous les cas, avant de prendre de telles décisions, vous devez bien vous renseigner sur le sujet.



De cette manière, vous pourrez connaître les dispositifs à privilégier en fonction de votre situation personnelle et professionnelle.