Comment réduire vos impôts grâce au PER (plafonds, exemples concrets) ?

Qu’est-ce que le PER ?
Le PER ou plan d’épargne retraite est, comme son nom l’indique, un produit d’épargne destiné aux particuliers et qui permet de mettre de l’argent de côté pour sa retraite. Ce dispositif a vu le jour en mai 2019, lorsque la loi Pacte a été votée.
Il peut être ouvert par tout le monde, quel que soit l’âge, la situation professionnelle ou les revenus. Le principe du PER est de vous permettre d’épargner de l’argent tout au long de votre vie active, afin de pouvoir vous constituer un revenu complémentaire lorsque vous serez à la retraite.
De nos jours, les retraités ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Et pour cause, leurs revenus sont faibles tandis que le coût de la vie est de plus en plus élevé.
Attention, il faut savoir qu’il existe plusieurs types de plans d’épargne retraite : le PER individuel, qui est accessible à tout le monde, le PER d’entreprise collectif ou PERCO et le PER d’entreprise obligatoire.
Ces deux derniers dispositifs concernent les salariés des entreprises qui les ont mis en place.
Il peut être ouvert par tout le monde, quel que soit l’âge, la situation professionnelle ou les revenus. Le principe du PER est de vous permettre d’épargner de l’argent tout au long de votre vie active, afin de pouvoir vous constituer un revenu complémentaire lorsque vous serez à la retraite.
De nos jours, les retraités ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Et pour cause, leurs revenus sont faibles tandis que le coût de la vie est de plus en plus élevé.
Attention, il faut savoir qu’il existe plusieurs types de plans d’épargne retraite : le PER individuel, qui est accessible à tout le monde, le PER d’entreprise collectif ou PERCO et le PER d’entreprise obligatoire.
Ces deux derniers dispositifs concernent les salariés des entreprises qui les ont mis en place.
Comment alimenter son PER ?
Pour savoir comment alimenter votre plan d’épargne retraite, il faut déjà déterminer son type. En effet, dans le cadre d’un PER individuel, pour l’alimenter, il faut simplement effectuer des versements volontaires.
Vous pouvez choisir de faire des versements à des périodes précises (tous les mois, tous les trimestres, tous les ans…) ou le faire de manière totalement libre. Sinon, vous pouvez choisir de faire des transferts d’argent depuis d’autres dispositifs d’épargne retraite.
Si vous disposez d’un PER d’entreprise, c’est quelque peu différent. Vous pouvez quand même faire des versements libres, mais vous pouvez aussi utiliser vos primes d’intéressement ou de participation.
Parfois, lors de la signature du contrat, il y a une clause qui impose des versements obligatoires de la part des salariés et des employeurs. À côté de cela, les chefs d’entreprise ont aussi la possibilité d’offrir des abondements. Il s’agit de bonus qui peuvent être très intéressants.
Vous pouvez choisir de faire des versements à des périodes précises (tous les mois, tous les trimestres, tous les ans…) ou le faire de manière totalement libre. Sinon, vous pouvez choisir de faire des transferts d’argent depuis d’autres dispositifs d’épargne retraite.
Si vous disposez d’un PER d’entreprise, c’est quelque peu différent. Vous pouvez quand même faire des versements libres, mais vous pouvez aussi utiliser vos primes d’intéressement ou de participation.
Parfois, lors de la signature du contrat, il y a une clause qui impose des versements obligatoires de la part des salariés et des employeurs. À côté de cela, les chefs d’entreprise ont aussi la possibilité d’offrir des abondements. Il s’agit de bonus qui peuvent être très intéressants.
Comment récupérer son capital ?
Pour récupérer l’argent de votre PER, deux cas de figure existent. Si vous atteignez l’âge de la retraite, vous pouvez choisir de retirer votre argent sous forme de capital (en une ou plusieurs fois), soit sous forme de rente ou les deux à la fois.
En revanche, si vous voulez débloquer votre argent avant l’âge de la retraite, vous ne pouvez le faire que sous certaines conditions (invalidité, décès de votre époux(se), surendettement…).
N’hésitez pas à bien vous renseigner pour connaître toutes les situations permettant d’obtenir un déblocage anticipé.
En revanche, si vous voulez débloquer votre argent avant l’âge de la retraite, vous ne pouvez le faire que sous certaines conditions (invalidité, décès de votre époux(se), surendettement…).
N’hésitez pas à bien vous renseigner pour connaître toutes les situations permettant d’obtenir un déblocage anticipé.
Comment réduire ses impôts grâce à un PER ?
Le PER permet de bénéficier de certains avantages fiscaux relativement intéressants. Concrètement, lorsque vous effectuez des versements volontaires sur votre plan d’épargne retraite, vous les déduisez de votre revenu imposable.
En d’autres termes, plus vous alimentez votre PER et plus votre base imposable diminue, ce qui réduit le montant de vos impôts. Si ce processus est aussi populaire, c’est que d’un côté vous mettez de l’argent de côté pour préparer votre retraite et d’un autre, vous profitez d’avantages fiscaux immédiats.
Comme vous pouvez le constater, le plan d’épargne retraite est un dispositif avantageux à bien des égards. Si vous voulez préparer votre retraite sereinement, il est important de commencer à mettre de l’argent de côté tout au long de sa vie active.
Vous avez le choix entre un PER individuel ou, si votre société le propose, un PER d’entreprise où, là encore, les avantages sont encore plus nombreux. Dans tous les cas, avant de prendre de telles décisions, vous devez bien vous renseigner sur le sujet.
De cette manière, vous pourrez connaître les dispositifs à privilégier en fonction de votre situation personnelle et professionnelle.
En d’autres termes, plus vous alimentez votre PER et plus votre base imposable diminue, ce qui réduit le montant de vos impôts. Si ce processus est aussi populaire, c’est que d’un côté vous mettez de l’argent de côté pour préparer votre retraite et d’un autre, vous profitez d’avantages fiscaux immédiats.
Comme vous pouvez le constater, le plan d’épargne retraite est un dispositif avantageux à bien des égards. Si vous voulez préparer votre retraite sereinement, il est important de commencer à mettre de l’argent de côté tout au long de sa vie active.
Vous avez le choix entre un PER individuel ou, si votre société le propose, un PER d’entreprise où, là encore, les avantages sont encore plus nombreux. Dans tous les cas, avant de prendre de telles décisions, vous devez bien vous renseigner sur le sujet.
De cette manière, vous pourrez connaître les dispositifs à privilégier en fonction de votre situation personnelle et professionnelle.