Agirc-Arrco : pourquoi un long arrêt maladie peut amputer votre retraite malgré les trimestres validés

La pension d'invalidité représente 30 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années pour la catégorie 1, et 50 % pour les catégories 2 et 3. En 2026, son montant oscille entre 338 et 2 002 euros par mois.



L'invalidité se décline en trois catégories selon la gravité. La première permet de continuer à travailler, la deuxième constate une incapacité totale, la troisième ajoute le besoin d'une aide pour les actes de la vie courante.



À 62 ans, la pension d'invalidité s'arrête automatiquement et se transforme en retraite pour inaptitude au travail. Le taux plein est alors garanti, quelle que soit la durée de cotisation.



D'ailleurs, je reçois régulièrement des messages de lecteurs qui ignoraient ce droit. Il ne tombe pas du ciel : la caisse exige des pièces justificatives, et c'est souvent là que ça bloque.



Les assurés en situation de handicap disposent d'un autre levier avec le départ anticipé au titre de la RQTH. Mais les conditions sont strictes, et la régularisation des trimestres RQTH sur le relevé est souvent incomplète.



Le constat de l'Agirc-Arrco rejoint ce que nous observons tous : au moment de la demande de retraite, trop de dossiers arrivent avec des trous que personne n'a vérifiés.