Retraite

Retraite Agirc-Arrco : ils ont cotisé toute leur vie et découvrent qu'on leur retire 75 000 €

Le courrier tenait en une page. Deux options, un tableau de chiffres, et cette phrase en petits caractères : « coefficient de minoration définitif ». Philippe* a relu trois fois. Quarante et un ans de carrière, des fiches de paie à cinq chiffres, et personne ne lui avait jamais parlé de cette règle. Ce qu'il a découvert ce matin-là dans le bureau de sa caisse de retraite va le hanter chaque mois jusqu'à la fin de sa vie.



Ce qu'il faut retenir

Tous les anciens cadres du privé ayant gagné plus de 152 160 € brut par an avant 2016 sont potentiellement concernés La sanction est définitive et viagère : elle s'applique chaque mois, jusqu'au décès Un moyen existe pour vérifier si vous êtes touché — et un choix stratégique peut encore limiter la casse (détails plus bas)

Philippe découvre la tranche C Philippe* a 63 ans. Ancien directeur commercial dans l'aéronautique, basé à Nantes, il a passé quarante et un ans dans la même branche. Son salaire a dépassé les 180 000 € brut annuels pendant près de quinze ans. En février 2026, il s'assoit face à sa conseillère Agirc-Arrco pour finaliser son dossier de retraite complémentaire.



C'est là que tout bascule.



« Elle m'a montré un tableau avec deux colonnes. Dans la première, mes points classiques. Dans la seconde, entre parenthèses, un chiffre que je n'avais jamais remarqué sur mes relevés : 8 500 points "tranche C". Et à côté, un coefficient de 0,83. J'ai demandé ce que ça voulait dire. Elle m'a répondu que je perdrais 17 % de cette partie de ma pension. À vie. »



La « tranche C », c'est la part de salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (le « PASS », Plafond Annuel de la Sécurité Sociale). En 2015, dernière année où ce système fonctionnait pleinement, cela correspondait à un salaire brut situé entre 152 160 € et 304 320 € par an. Les cadres qui dépassaient ce seuil accumulaient des points supplémentaires, censés leur garantir une retraite à la hauteur de leurs cotisations.



Mais il y avait une contrepartie que personne n'expliquait clairement.

La règle que personne n'explique avant le dernier rendez-vous 31 décembre 2015, les cadres ne cotisaient pas à l'AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement) sur leur tranche C. Ce fonds servait précisément à financer le versement des retraites complémentaires avant 67 ans sans pénalité.



Résultat : pour les points acquis sur la tranche C avant 2016, partir avant 67 ans déclenche automatiquement un coefficient de minoration définitif. Ce n'est pas un malus temporaire. Ce n'est pas une décote rattrapable. C'est une réduction permanente, appliquée chaque mois, jusqu'au décès.



Le barème officiel, publié par l'Agirc-Arrco, ne laisse aucune ambiguïté :

62 ans Minoration maximale 📉 Coefficient appliqué 0,78 → 22 % de perte définitive 63 ans Cas de Philippe 📉 Coefficient appliqué 0,83 → 17 % de perte définitive 64 ans Attention 📉 Coefficient appliqué 0,88 → 12 % de perte définitive 67 ans Sans minoration ✅ Coefficient appliqué 1,00 → aucune perte



« Personne ne m'a jamais dit ça en quarante ans de carrière », lâche Philippe. « Pas mon employeur, pas mon DRH, pas ma caisse de retraite. J'ai découvert cette règle le jour où il était trop tard pour changer de stratégie. » Jusqu'au, les cadres ne cotisaient pas à l'AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement) sur leur tranche C. Ce fonds servait précisément à financer le versement des retraites complémentairesRésultat : pour les points acquis sur la tranche C avant 2016, partir avant 67 ans déclenche automatiquement un. Ce n'est pas un malus temporaire. Ce n'est pas une décote rattrapable. C'est une réductionLe barème officiel, publié par l'Agirc-Arrco, ne laisse aucune ambiguïté :, lâche Philippe.

75 000 euros : voilà comment le calcul s'emballe 8 500 points tranche C, acquis avant 2016, valent chacun 1,4386 € (valeur du point Agirc-Arrco, gelée jusqu'en octobre 2026). Sans minoration, sa pension tranche C représenterait 12 228 € brut par an, soit environ 1 019 € par mois.



En partant à 63 ans avec un coefficient de 0,83, cette somme tombe à 10 149 € par an. La différence : 2 079 € perdus chaque année. Sur vingt ans de retraite, le manque à gagner atteint 41 580 €. Sur vingt-cinq ans, 51 975 €.



Pour un cadre ayant accumulé davantage de points — 12 000 points tranche C n'ont rien d'exceptionnel pour un directeur financier ou un cadre dirigeant —, le calcul est encore plus violent :

Départ à 62 ans 12 000 pts TC 💶 Perte annuelle (22 %) 3 798 € / an 📊 Perte cumulée sur 20 ans 75 960 € Départ à 63 ans 12 000 pts TC 💶 Perte annuelle (17 %) 2 935 € / an 📊 Perte cumulée sur 20 ans 58 700 €



Le chiffre de 75 000 € n'est donc pas une exagération. C'est le montant réel que peut perdre un ancien cadre supérieur parti à 62 ans avec 12 000 points tranche C, cumulé sur la durée totale de sa retraite. Et cette perte est irréversible : aucun recours, aucune compensation, aucun rattrapage possible. Prenons le cas de Philippe. Ses, acquis avant 2016, valent chacun(valeur du point Agirc-Arrco, gelée jusqu'en octobre 2026). Sans minoration, sa pension tranche C représenterait, soit environEn partant à 63 ans avec un coefficient de 0,83, cette somme tombe à. La différence :. Sur vingt ans de retraite, le manque à gagner atteint. Sur vingt-cinq ans,Pour un cadre ayant accumulé davantage de points —n'ont rien d'exceptionnel pour un directeur financier ou un cadre dirigeant —, le calcul est encore plus violent :Le chiffre den'est donc pas une exagération. C'est le montant réel que peut perdre un ancien cadre supérieur parti à 62 ans avec 12 000 points tranche C,. Et cette perte est irréversible : aucun recours, aucune compensation, aucun rattrapage possible.

Un choix stratégique existe encore deux options aux retraités concernés.



La première : toucher immédiatement la totalité de ses points, tranche C comprise, avec le coefficient de minoration. La perte est définitive, mais les versements commencent tout de suite.



La seconde : liquider ses points classiques normalement, mais reporter le versement de la tranche C à 67 ans. Dans ce cas, aucune minoration ne s'applique. En contrepartie, le retraité renonce à percevoir cette partie de sa pension pendant plusieurs années.



Le calcul mérite d'être posé froidement. Dans le cas de Philippe, partir à 63 ans avec la minoration lui rapporte 10 149 € brut par an sur sa tranche C, immédiatement. S'il choisit d'attendre 67 ans, il ne touche rien pendant quatre ans — soit 40 596 € non perçus. À partir de 67 ans, il percevra 12 228 € par an, soit 2 079 € de plus chaque année. Mais pour rattraper les quatre années blanches, il faudra attendre environ vingt ans après ses 67 ans — c'est-à-dire l'âge de 87 ans.



« La conseillère a été honnête avec moi », reconnaît Philippe. « Elle m'a dit : si vous vivez jusqu'à 90 ans, le report est gagnant. Sinon, vous aurez renoncé à de l'argent pour rien. C'est un pari que personne ne peut faire à votre place. »



Chaque situation est différente. Le choix dépend de l'état de santé, des autres revenus, du patrimoine disponible, et de l'espérance de vie familiale. Il n'y a pas de bonne réponse universelle — mais il y a une certitude : ce choix doit être fait en connaissance de cause, pas dans l'urgence d'un rendez-vous où l'on découvre les règles.



Comment vérifier si vous êtes concerné ?



Connectez-vous à votre entre parenthèses en face de chaque année et employeur. Ce sont vos points tranche C. Si vous en avez et que vous n'avez pas encore 67 ans, demandez un rendez-vous avec un conseiller retraite avant de signer quoi que ce soit.



L'Agirc-Arrco met à disposition une



*Le prénom a été modifié. Philippe l'a appris ce jour-là : au moment de la liquidation, l'Agirc-Arrco proposeaux retraités concernés.La première : toucher immédiatement la totalité de ses points, tranche C comprise, avec le coefficient de minoration. La perte est, mais les versements commencent tout de suite.La seconde : liquider ses points classiques normalement, mais. Dans ce cas, aucune minoration ne s'applique. En contrepartie, le retraité renonce à percevoir cette partie de sa pension pendant plusieurs années.Le calcul mérite d'être posé froidement. Dans le cas de Philippe, partir à 63 ans avec la minoration lui rapportesur sa tranche C, immédiatement. S'il choisit d'attendre 67 ans, il ne touchependant quatre ans — soit. À partir de 67 ans, il percevra, soitchaque année. Mais pour rattraper les quatre années blanches, il faudra attendre environ— c'est-à-dire l'âge de, reconnaît Philippe.Chaque situation est différente. Le choix dépend de l'état de santé, des autres revenus, du patrimoine disponible, et de l'espérance de vie familiale.— mais il y a une certitude : ce choix doit être fait, pas dans l'urgence d'un rendez-vous où l'on découvre les règles.Connectez-vous à votre espace personnel Agirc-Arrco . Dans le menu « Ma carrière », puis « Mon relevé de points », repérez les chiffresen face de chaque année et employeur. Ce sont vos points tranche C. Si vous en avez et que vous n'avez pas encore 67 ans, demandez un rendez-vous avec un conseiller retraiteL'Agirc-Arrco met à disposition une fiche explicative détaillée sur la tranche C et les options de liquidation.

Sources :

- Agirc-Arrco, fiche « Comprendre la Tranche C des rémunérations cadres et son impact sur la retraite », mise à jour 15 octobre 2025

- Agirc-Arrco, tableau des coefficients de minoration applicables, document PDF officiel 2025

- Service-public.gouv.fr, plafond annuel de la Sécurité sociale 2026 (48 060 €), arrêté du 22 décembre 2025

Pour aller plus loin :



- Gel Agirc-Arrco : jusqu'à 115 € de perte cumulée par retraité, voici combien vous pourriez récupérer si la justice tranche

- Il ouvre son relevé Agirc-Arrco de mars et découvre 150 € de moins : le piège CSG qui frappe 14 millions de retraités