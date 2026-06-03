Pension de réversion : le gouvernement simplifie le formulaire, les syndicats enterrent la réforme

C'est ici que la simplification s'arrête et que le maquis commence.Au régime général, la réversion représentede la pension du conjoint décédé. À l'Agirc-Arrco,, et dans la fonction publique,Trois taux, trois logiques, appliqués souvent à la même personne quand le défunt a cotisé dans plusieurs régimes au cours de sa carrière. Et ce n'est que le début.Le remariage est le piège le plus brutal. Si vous vous remariez, l'Agirc-Arrco supprime définitivement votre réversion complémentaire, sans retour possible même en cas de nouveau veuvage.Le régime général, lui, maintient la réversion même en cas de nouvelle union. Une veuve qui refait sa vie à 62 ans peut donc perdrede complémentaire tout en conservant sa part de base.Prenons un cas concret : un conjoint décédé qui touchait 1 800 euros de retraite de base et 900 euros d'Agirc-Arrco. La réversion de base vaut 972 euros, la complémentaire 540 euros.En se remariant, la veuve perd les 540 euros, soit, définitivement. Personne ne le lui dit au moment où elle signe à la mairie.Les conditions d'âge ajoutent une couche. Le régime général impose, l'Agirc-Arrco aussi, mais la fonction publique n'applique aucune condition d'âge.Quant aux plafonds de ressources, seuls les régimes alignés les appliquent. L'Agirc-Arrco et la fonction publique n'en imposent aucun.Le minimum garanti deest censé constituer un filet de sécurité. Le seuil de pauvreté s'établit àPrès dedes bénéficiaires sont des femmes dont la réversion constitue souvent le revenu principal, pas un complément.