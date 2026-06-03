Pension de réversion : le gouvernement simplifie le formulaire, les syndicats enterrent la réforme

Trois annonces à l'Assemblée, zéro ligne sur les montants
Le 19 mai, le député Philippe Fait a interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale sur les démarches imposées aux conjoints survivants. La réponse a tenu en trois annonces : une plateforme de bonnes pratiques entre caisses, un chantier piloté par la Direction interministérielle de la transformation publique, et l'examen d'une « carte du conjoint survivant ».
Pas un mot sur les taux, les plafonds ou l'ouverture aux pacsés. La simplification porte sur le tuyau, pas sur ce qui coule dedans.
Pas un mot sur les taux, les plafonds ou l'ouverture aux pacsés. La simplification porte sur le tuyau, pas sur ce qui coule dedans.
Ce que le formulaire de mars a vraiment changé
Depuis mars 2026, l'Assurance retraite a déployé un formulaire de demande pré-rempli grâce au Dispositif de ressources mensuelles. Vos revenus sont collectés automatiquement, les régimes susceptibles de verser une réversion s'affichent sans que vous ayez à les identifier, et le nombre de justificatifs a été divisé par deux selon la Cnav.
Pour une personne de 75 ans qui devait jusqu'ici constituer un dossier de douze pages en plein deuil et l'envoyer séparément à chaque caisse, c'est un vrai soulagement. Depuis la même date, une demande unique sur le site de l'Assurance retraite couvre l'ensemble des régimes de base, sans courrier séparé.
Pour une personne de 75 ans qui devait jusqu'ici constituer un dossier de douze pages en plein deuil et l'envoyer séparément à chaque caisse, c'est un vrai soulagement. Depuis la même date, une demande unique sur le site de l'Assurance retraite couvre l'ensemble des régimes de base, sans courrier séparé.
Sur le même sujet :La revalorisation de 0,9 % au 1er janvier a relevé le minimum garanti à 334,92 euros par mois et le plafond de ressources pour une personne seule à 25 001,60 euros par an, contre 24 710,40 euros l'année précédente. C'est un ajustement mécanique indexé sur le SMIC, pas une décision politique.
Pension de réversion : les trois cas où votre versement peut s'arrêter du jour au lendemain
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Le maquis des régimes que personne n'a unifié
C'est ici que la simplification s'arrête et que le maquis commence.
Au régime général, la réversion représente 54 % de la pension du conjoint décédé. À l'Agirc-Arrco, 60 %, et dans la fonction publique, 50 %.
Trois taux, trois logiques, appliqués souvent à la même personne quand le défunt a cotisé dans plusieurs régimes au cours de sa carrière. Et ce n'est que le début.
Le remariage est le piège le plus brutal. Si vous vous remariez, l'Agirc-Arrco supprime définitivement votre réversion complémentaire, sans retour possible même en cas de nouveau veuvage.
Le régime général, lui, maintient la réversion même en cas de nouvelle union. Une veuve qui refait sa vie à 62 ans peut donc perdre plusieurs centaines d'euros par mois de complémentaire tout en conservant sa part de base.
Prenons un cas concret : un conjoint décédé qui touchait 1 800 euros de retraite de base et 900 euros d'Agirc-Arrco. La réversion de base vaut 972 euros, la complémentaire 540 euros.
En se remariant, la veuve perd les 540 euros, soit 6 480 euros par an, définitivement. Personne ne le lui dit au moment où elle signe à la mairie.
Les conditions d'âge ajoutent une couche. Le régime général impose 55 ans, l'Agirc-Arrco aussi, mais la fonction publique n'applique aucune condition d'âge.
Quant aux plafonds de ressources, seuls les régimes alignés les appliquent. L'Agirc-Arrco et la fonction publique n'en imposent aucun.
Près de 87 % des bénéficiaires sont des femmes dont la réversion constitue souvent le revenu principal, pas un complément.
Au régime général, la réversion représente 54 % de la pension du conjoint décédé. À l'Agirc-Arrco, 60 %, et dans la fonction publique, 50 %.
Trois taux, trois logiques, appliqués souvent à la même personne quand le défunt a cotisé dans plusieurs régimes au cours de sa carrière. Et ce n'est que le début.
Le remariage est le piège le plus brutal. Si vous vous remariez, l'Agirc-Arrco supprime définitivement votre réversion complémentaire, sans retour possible même en cas de nouveau veuvage.
Le régime général, lui, maintient la réversion même en cas de nouvelle union. Une veuve qui refait sa vie à 62 ans peut donc perdre plusieurs centaines d'euros par mois de complémentaire tout en conservant sa part de base.
Prenons un cas concret : un conjoint décédé qui touchait 1 800 euros de retraite de base et 900 euros d'Agirc-Arrco. La réversion de base vaut 972 euros, la complémentaire 540 euros.
En se remariant, la veuve perd les 540 euros, soit 6 480 euros par an, définitivement. Personne ne le lui dit au moment où elle signe à la mairie.
Les conditions d'âge ajoutent une couche. Le régime général impose 55 ans, l'Agirc-Arrco aussi, mais la fonction publique n'applique aucune condition d'âge.
Quant aux plafonds de ressources, seuls les régimes alignés les appliquent. L'Agirc-Arrco et la fonction publique n'en imposent aucun.
Sur le même sujet :Le minimum garanti de 334,92 euros est censé constituer un filet de sécurité. Le seuil de pauvreté s'établit à 1 288 euros.
Pension de réversion : 54 %, 60 % ou 50 % — le taux qui s'applique à votre cas dépend d'une règle méconnue
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Près de 87 % des bénéficiaires sont des femmes dont la réversion constitue souvent le revenu principal, pas un complément.
Sept mois de rapport, zéro texte de loi
Le Conseil d'orientation des retraites a remis en novembre 2025 un rapport proposant exactement ce que tout le monde réclame : taux unique entre 50 et 60 %, ouverture aux pacsés, suppression de la condition d'âge, harmonisation des plafonds. Le rapport a aussi chiffré le coût de chaque scénario : aligner tous les taux vers le haut augmenterait les dépenses, aligner vers le bas les réduirait de 8 % mais ferait des perdants parmi les veuves de fonctionnaires.
Sept mois plus tard, aucun texte de loi n'a été déposé. La CGT a rejeté le rapport, dénonçant un cadrage financier qui interdit de dépenser davantage et une logique qui réserverait la réversion au seul dernier conjoint.
L'UNSA Retraités a posé le diagnostic politique : la proximité des élections présidentielles rend improbable le vote d'une réforme avant 2027.
Interrogé à l'Assemblée, le gouvernement renvoie aux « travaux en cours » et justifie l'exclusion des pacsés par « la liberté du choix de vie de chacun ». Quand je lis ces mots, je comprends donc que si vous n'êtes pas marié, la solidarité nationale ne s'applique pas à votre veuvage.
Sept mois plus tard, aucun texte de loi n'a été déposé. La CGT a rejeté le rapport, dénonçant un cadrage financier qui interdit de dépenser davantage et une logique qui réserverait la réversion au seul dernier conjoint.
L'UNSA Retraités a posé le diagnostic politique : la proximité des élections présidentielles rend improbable le vote d'une réforme avant 2027.
Interrogé à l'Assemblée, le gouvernement renvoie aux « travaux en cours » et justifie l'exclusion des pacsés par « la liberté du choix de vie de chacun ». Quand je lis ces mots, je comprends donc que si vous n'êtes pas marié, la solidarité nationale ne s'applique pas à votre veuvage.
Ce que vous pouvez faire sans attendre la réforme
Si la réforme est gelée, vos droits actuels, eux, ne le sont pas. Vérifiez que vous avez bien fait deux demandes distinctes si votre conjoint cotisait au régime général et à l'Agirc-Arrco, parce que 40 % des veufs passent à côté de la complémentaire.
Et si vous envisagez de vous remarier, faites le calcul avant de signer : la perte de la réversion Agirc-Arrco est définitive, et elle peut représenter davantage que ce que le nouveau foyer vous apporte financièrement.
Le formulaire est plus simple qu'avant. Le système, lui, ne vous fera aucun cadeau.
Et si vous envisagez de vous remarier, faites le calcul avant de signer : la perte de la réversion Agirc-Arrco est définitive, et elle peut représenter davantage que ce que le nouveau foyer vous apporte financièrement.
Le formulaire est plus simple qu'avant. Le système, lui, ne vous fera aucun cadeau.