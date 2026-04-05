Retraite

Pension de réversion : les trois cas où votre versement peut s'arrêter du jour au lendemain

Vous la touchez depuis cinq ans, dix ans, parfois plus, et vous n'avez jamais songé à vérifier si elle pouvait disparaître. Pourtant, la pension de réversion n'est pas un acquis gravé dans le marbre. Voici trois situations précises, que la plupart des veufs ignorent et qui peuvent la réduire, la suspendre voire la supprimer définitivement.



Sommaire

Pourquoi tout le monde croit que c'est acquis Le remariage : la règle que chaque régime applique à sa façon Le plafond de ressources : quand vos revenus jouent contre vous L'attestation oubliée qui coupe le robinet Refaire sa vie sans perdre ses droits : le choix que personne n'explique

Pourquoi tout le monde croit que c'est acquis



Sauf que ce « en principe » cache trois situations très concrètes où le versement peut s'arrêter, se réduire ou carrément disparaître sans retour, du jour au lendemain. Près de 4,4 millions de veuves et de veufs perçoivent aujourd'hui une réversion en France mais la grande majorité n'a jamais relu les conditions d'attribution depuis le premier versement.



Or, ces conditions ne sont pas figées. Elles dépendent en fait de votre régime de retraite, de votre situation familiale et, dans certains cas, de vos revenus. Un simple changement de vie peut donc suffire à tout remettre en cause, et le piège peut se refermer sur nous sans prévenir. La réponse officielle tient en un mot : oui, la pension de réversion est versée à vie. C'est d'ailleurs ce que confirme l' Assurance retraite sur service-public.gouv.fr . Et c'est vrai, en principe.Sauf que ce « en principe » cache trois situations très concrètes où le versement peut s'arrêter, se réduire ou carrément disparaître sans retour, du jour au lendemain. Près deperçoivent aujourd'hui une réversion en France mais la grande majorité n'a jamais relu les conditions d'attribution depuis le premier versement.Or, ces conditions ne sont pas figées. Elles dépendent en fait de votre régime de retraite, de votre situation familiale et, dans certains cas, de vos revenus. Un simple changement de vie peut donc suffire à tout remettre en cause, et le piège peut se refermer sur nous sans prévenir.

Le remariage : la règle que chaque régime applique à sa façon 480 euros par mois, et vous décidez de vous remarier. Le lendemain de la cérémonie, votre pension de réversion complémentaire est supprimée. Définitivement. Même si vous divorcez six mois plus tard.



Et ne croyez pas que cesoit une exagération, car l'Agirc-Arrco l'a écrit noir sur blanc : le remariage « éteint le droit ». Sur vingt ans de retraite, la perte peut ainsi dépasser 115 000 euros et aucune procédure de recours ne permettra de revenir en arrière.



Le régime général, lui, fonctionne à l'inverse : si vous vous remariez, la CNAV ne supprime pas votre réversion de base , elle "réévalue" vos ressources en tenant compte des revenus de votre nouveau foyer. Si le total reste sous le plafond de 40 002,56 euros par an pour un couple, tout va bien, vous conservez vos droits. Et si vos revenus repassent sous le seuil après une séparation, la réversion est rétablie.



La fonction publique applique encore une autre logique : le remariage, le PACS ou le concubinage entraînent la suspension de la réversion, mais si la nouvelle union prend fin (divorce, veuvage), le versement peut être rétabli. C'est la seule branche du système qui offre, une fois de plus, un tel filet de sécurité. Remariage ⚠️ Impact sur la réversion 💶 CNAV (régime général) Pas de suppression — ressources du foyer réévaluées ⚠️ Agirc-Arrco (complémentaire) Suppression DÉFINITIVE — aucun retour possible ⚖️ Fonction publique Suspension — rétablissement si la nouvelle union cesse C'est le cas le plus brutal, et le plus mal compris. Vous êtes veuve depuis huit ans, vous percevez une réversion Agirc-Arrco de, et vous décidez de vous remarier. Le lendemain de la cérémonie, votre. Définitivement. Même si vous divorcez six mois plus tard.Et ne croyez pas que cesoit une exagération, car l'Agirc-Arrco l'a écrit noir sur blanc : le remariage « éteint le droit ». Sur vingt ans de retraite, la perte peut ainsi dépasseret aucune procédure de recours ne permettra de revenir en arrière.Le régime général, lui, fonctionne à l'inverse : si vous vous remariez, la CNAV ne supprime pas votre réversion de base , elle "réévalue" vos ressources en tenant compte des revenus de votre nouveau foyer. Si le total reste sous le plafond depour un couple, tout va bien, vous conservez vos droits. Et si vos revenus repassent sous le seuil après une séparation, la réversion est rétablie.La fonction publique applique encore une autre logique : le remariage, le PACS ou le concubinage entraînent la suspension de la réversion, mais si la nouvelle union prend fin (divorce, veuvage), le versement peut être rétabli. C'est la seule branche du système qui offre, une fois de plus, un tel filet de sécurité.

Le plafond de ressources : quand vos revenus jouent contre vous plafond de ressources annuelles : 25 001,60 euros si vous vivez seul, 40 002,56 euros si vous vivez en couple, des seuils qui sont revalorisés chaque année, au 1er janvier.



Le mécanisme est simple en apparence, mais ses effets de bord sont redoutables. Vos revenus d'activité ne comptent en effet qu'à 70 % de leur montant réel, ce qui avantage ceux qui cumulent emploi et retraite. En revanche, vos pensions personnelles sont prises en compte à 100 %. Et la caisse évalue votre situation sur les trois derniers mois, ou sur douze mois si cela vous est plus favorable.



Si vous dépassez le plafond, la réversion n'est pas supprimée d'un bloc, elle est réduite du montant du dépassement, euro par euro. Mais si vos revenus augmentent franchement (héritage, vente d'un bien, reprise d'activité), la pension peut tomber à zéro...



Une bonne nouvelle toutefois, si vous avez comme moi connu des fluctuations de revenus au cours de votre carrière professionnelle : dès que vos ressources repassent sous le seuil, la CNAV rétablit le versement. Le système est donc réversible, ce qui n'est malheureusement pas le cas du piège suivant. Sur le même sujet :

Pension de réversion : le plafond 2026 qui peut tout faire basculer Ce deuxième cas ne concerne que le régime général : la CNAV conditionne le maintien de la réversion à unsi vous vivez seul,si vous vivez en couple, des seuils qui sont revalorisés chaque année, au 1er janvier.Le mécanisme est simple en apparence, mais ses effets de bord sont redoutables. Vos revenus d'activité ne comptent en effet qu'àde leur montant réel, ce qui avantage ceux qui cumulent emploi et retraite. En revanche, vos pensions personnelles sont prises en compte à. Et la caisse évalue votre situation sur les trois derniers mois, ou sur douze mois si cela vous est plus favorable.Si vous dépassez le plafond, la réversion n'est pas supprimée d'un bloc, elle est réduite du montant du dépassement, euro par euro. Mais si vos revenus augmentent franchement (héritage, vente d'un bien, reprise d'activité), la pension peut tomber à zéro...Une bonne nouvelle toutefois, si vous avez comme moi connu des fluctuations de revenus au cours de votre carrière professionnelle : dès que vos ressources repassent sous le seuil, la CNAV rétablit le versement. Le système est donc réversible, ce qui n'est malheureusement pas le cas du piège suivant.

L'attestation oubliée qui coupe le robinet Celui-ci passe en revanche sous les radars de presque tout le monde : l'Agirc-Arrco envoie tous les quatre ans une attestation de situation maritale aux bénéficiaires de la réversion complémentaire. Un formulaire à compléter, dater, signer et retourner. Rien de bien compliqué en apparence sur le papier.



Sauf que, si vous ne répondez pas dans un délai de trois mois, le versement est purement et simplement suspendu ! Sans préavis, sans relance, sans appel téléphonique. Le courrier se perd, le formulaire finit dans une pile, et la pension s'arrête, fin de l'histoire. Ce contrôle vise à vérifier que vous ne vous êtes pas remarié entre-temps. On comprends bien la logique, mais pour des dizaines de milliers de veuves qui vivent seules, dont certaines sont en perte d'autonomie, ce courrier administratif peut devenir un piège redoutable.



Le bon réflexe à adopter : noter la date de réception du courrier et y répondre dans la semaine. Si vous n'avez rien reçu depuis plus de quatre ans, un appel au 0970 660 660 (Agirc-Arrco, sans surtaxe) permet de vérifier que votre dossier est à jour.

Refaire sa vie sans perdre ses droits : le choix que personne n'explique Nous y sommes. Vous êtes veuve, vous percevez une réversion complémentaire de plusieurs centaines d'euros par mois, et vous souhaitez officialiser une nouvelle relation. La question n'est pas que sentimentale, elle est aussi financière et la réponse vaut potentiellement plus de 100 000 euros sur l'ensemble de votre retraite.



L'Agirc-Arrco apporte elle-même la solution, dans sa documentation officielle : le PACS et le concubinage n'ont « aucune incidence sur le paiement de votre pension ». En clair, vous pouvez partager votre vie, vivre sous le même toit, organiser votre patrimoine commun, sans que votre réversion complémentaire ne soit menacée. Seul le passage devant le monsieur le maire déclenche la coupure.



Pour le régime général, la donne est différente. Un PACS modifie les ressources prises en compte car la CNAV intègre les revenus du foyer fiscal. Si votre partenaire gagne bien sa vie, le plafond de 40 002,56 euros par an peut être dépassé, et votre réversion de base réduite en conséquence. C'est un calcul à faire avant de signer, pas après !



Ainsi, entre un mariage qui supprime la complémentaire à vie et un PACS qui la préserve, l'écart peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Cette information devrait figurer en gras sur chaque avis de pension de réversion. Elle n'y figure pourtant nulle part...

Ce qu'il faut retenir

La pension de réversion est en principe versée à vie, mais trois situations peuvent l'interrompre : le remariage, le dépassement du plafond de ressources CNAV, et la non-réponse à l'attestation Agirc-Arrco Le remariage supprime définitivement la réversion Agirc-Arrco (60 % de la complémentaire), même en cas de divorce ultérieur — la perte peut dépasser 115 000 euros sur vingt ans Le PACS et le concubinage ne suppriment pas la réversion complémentaire — c'est l'alternative que les caisses n'expliquent jamais clairement Les plafonds CNAV 2026 sont fixés à 25 001,60 euros (seul) et 40 002,56 euros (couple) — le dépassement réduit la pension mais ne la supprime pas définitivement L'attestation de non-remariage Agirc-Arrco arrive tous les quatre ans : sans réponse sous trois mois, le versement est suspendu

Sources :

- Service-public.gouv.fr, Pension de réversion de l'Assurance retraite, vérifié le 1er janvier 2026

- Agirc-Arrco, rubrique Ma réversion, consulté le 5 avril 2026

- CFDT Retraités, fiche 62 - La réversion des retraites complémentaires Agirc-Arrco, mise à jour 2025

- Direction de la Sécurité sociale, données 2025 sur les bénéficiaires de la réversion

Pour aller plus loin :



- Pension de réversion : 54 %, 60 % ou 50 % — le taux qui s'applique à votre cas dépend d'une règle méconnue