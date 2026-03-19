PER et impôts 2026 : cette case de votre déclaration peut doubler votre déduction fiscale

La mutualisation ne fonctionne que si les plafonds affichés sur votre avis d'imposition sont corrects. Or, plusieurs situations génèrent des erreurs : changement de situation familiale, divorce récent, première déclaration commune, ou absence de déclaration de versements les années précédentes. Si le montant prérempli est erroné, vous devez le corriger manuellement dans les cases 6PS, 6PT ou 6PU.



Autre point critique : depuis 2026, les versements effectués après 70 ans ne sont plus déductibles. Le plafond de ces versements existe toujours, mais il ne génère plus d'économie d'impôt à l'entrée. Si votre conjoint a plus de 70 ans, ses plafonds antérieurs restent mutualisables — mais les versements qu'il effectue à partir de cette année ne seraient plus déductibles.



Enfin, n'oubliez pas que la déduction à l'entrée a une contrepartie : les sommes retirées à la sortie du PER seront imposées. En 2026, la flat tax sur les gains du PER est passée à 31,4 % (contre 30 % auparavant) en raison de la hausse de la CSG votée dans la loi de financement de la Sécurité sociale. L'avantage reste net pour les TMI élevées. Mais si votre TMI baisse fortement à la retraite, le calcul mérite une simulation.