PER et impôts 2026 : cette case de votre déclaration peut doubler votre déduction fiscale

- Une simple case à cocher peut faire basculer votre déduction fiscale de 4 710 € à plus de 75 000 € pour un couple
- Les 12,7 millions de détenteurs d'un PER sont concernés — mais les couples mariés ou pacsés ont un levier supplémentaire
- Le report des plafonds passe de 3 à 5 ans, mais cette mesure n'est pas rétroactive — une subtilité que personne n'explique
12,7 millions de PER et une case que presque personne ne coche
12,7 millions de Français détiennent un Plan d'Épargne Retraite. C'est un record historique, avec 141 milliards d'euros d'encours. Pourtant, une majorité de couples mariés ou pacsés passent à côté d'un levier fiscal inscrit noir sur blanc dans le formulaire 2042 : la case 6QR.
Cette case permet de mutualiser les plafonds de déduction entre conjoints. Autrement dit, si votre conjoint n'a pas utilisé son plafond d'épargne retraite, vous pouvez l'absorber pour augmenter votre propre déduction. Et à partir de l'an prochain, un second levier s'ajoute : la loi de finances 2026 a étendu le report des plafonds non utilisés de 3 à 5 ans. Ce report s'applique aux plafonds générés à partir de 2026 — il ne sera pleinement exploitable qu'à partir de la déclaration 2027. Mais la case 6QR, elle, produit ses effets dès la déclaration d'avril 2026.
Cette case permet de mutualiser les plafonds de déduction entre conjoints. Autrement dit, si votre conjoint n'a pas utilisé son plafond d'épargne retraite, vous pouvez l'absorber pour augmenter votre propre déduction. Et à partir de l'an prochain, un second levier s'ajoute : la loi de finances 2026 a étendu le report des plafonds non utilisés de 3 à 5 ans. Ce report s'applique aux plafonds générés à partir de 2026 — il ne sera pleinement exploitable qu'à partir de la déclaration 2027. Mais la case 6QR, elle, produit ses effets dès la déclaration d'avril 2026.
Comment ça fonctionne concrètement
Chaque année, vous disposez d'un plafond de déduction fiscale pour vos versements sur un PER. Ce plafond correspond à 10 % de vos revenus professionnels nets de l'année précédente, dans une fourchette comprise entre 4 710 € (plancher) et 37 680 € (plafond maximum) pour la déclaration 2026 portant sur les revenus 2025.
Si vous ne versez rien — ou moins que ce plafond — la part non utilisée est reportable pendant 3 ans pour les plafonds des revenus 2024 et 2025. À partir des plafonds générés sur les revenus 2026 (donc exploitables à compter de la déclaration 2027), ce report passera à 5 ans. Le gain sera mécanique : vous accumulerez davantage de droits à déduction avant qu'ils n'expirent.
La case 6QR ajoute un étage supplémentaire, immédiatement disponible. En la cochant, vous indiquez au fisc que vous souhaitez mutualiser vos plafonds avec votre conjoint. Si l'un des deux a des revenus élevés et verse beaucoup sur son PER, il peut puiser dans les plafonds inutilisés de l'autre. Le calcul est fait automatiquement par l'administration à partir du moment où la case est cochée.
Si vous ne versez rien — ou moins que ce plafond — la part non utilisée est reportable pendant 3 ans pour les plafonds des revenus 2024 et 2025. À partir des plafonds générés sur les revenus 2026 (donc exploitables à compter de la déclaration 2027), ce report passera à 5 ans. Le gain sera mécanique : vous accumulerez davantage de droits à déduction avant qu'ils n'expirent.
La case 6QR ajoute un étage supplémentaire, immédiatement disponible. En la cochant, vous indiquez au fisc que vous souhaitez mutualiser vos plafonds avec votre conjoint. Si l'un des deux a des revenus élevés et verse beaucoup sur son PER, il peut puiser dans les plafonds inutilisés de l'autre. Le calcul est fait automatiquement par l'administration à partir du moment où la case est cochée.
Le tri se fait sur un seul critère
Cette optimisation concerne exclusivement les couples mariés ou pacsés déclarant leurs revenus en commun. Les concubins, même sous le même toit, ne peuvent pas mutualiser leurs plafonds.
Le profil type : un couple dont l'un des conjoints a des revenus sensiblement supérieurs à l'autre, ou dont l'un est retraité sans activité professionnelle. Dans ce cas, le conjoint inactif dispose chaque année d'un plancher de déduction de 4 710 € — souvent non utilisé. En cochant la case 6QR, ces plafonds dormants deviennent exploitables par le conjoint qui verse activement sur son PER.
L'autre cas fréquent : un couple où aucun des deux n'a versé sur un PER ces dernières années. Avec le report sur 3 ans encore applicable aux plafonds actuels, les droits cumulés et mutualisés peuvent déjà atteindre des montants significatifs — et ce levier se renforcera encore quand le report passera à 5 ans.
Le profil type : un couple dont l'un des conjoints a des revenus sensiblement supérieurs à l'autre, ou dont l'un est retraité sans activité professionnelle. Dans ce cas, le conjoint inactif dispose chaque année d'un plancher de déduction de 4 710 € — souvent non utilisé. En cochant la case 6QR, ces plafonds dormants deviennent exploitables par le conjoint qui verse activement sur son PER.
L'autre cas fréquent : un couple où aucun des deux n'a versé sur un PER ces dernières années. Avec le report sur 3 ans encore applicable aux plafonds actuels, les droits cumulés et mutualisés peuvent déjà atteindre des montants significatifs — et ce levier se renforcera encore quand le report passera à 5 ans.
Un écart qui parle de lui-même
Prenons un exemple concret. Un couple marié dont le conjoint 1 gagne 45 000 € nets et le conjoint 2 est retraité sans revenus professionnels. Sans la case 6QR, seul le plafond du conjoint 1 est utilisable : environ 4 500 € par an. Avec la case cochée, le plafond du conjoint 2 (4 710 € par an) s'ajoute. Sur 3 ans de report cumulé, le plafond mutualisé peut dépasser 27 000 €.
L'économie d'impôt dépend de votre tranche marginale d'imposition (TMI) :
Plus votre TMI est élevée, plus l'avantage est important. Un couple en TMI 41 % qui exploite 20 000 € de plafonds cumulés économise 8 200 € d'impôt en une seule déclaration.
L'économie d'impôt dépend de votre tranche marginale d'imposition (TMI) :
30 % TMI à 30 %
Économie pour 10 000 € versés
3 000 €
41 % TMI à 41 %
Économie pour 10 000 € versés
4 100 €
45 % TMI à 45 %
Économie pour 10 000 € versés
4 500 €
Plus votre TMI est élevée, plus l'avantage est important. Un couple en TMI 41 % qui exploite 20 000 € de plafonds cumulés économise 8 200 € d'impôt en une seule déclaration.
Deux démarches à lancer cette semaine
Première démarche : consultez votre dernier avis d'imposition. En bas du document, vous trouverez la rubrique « Plafond épargne retraite ». Le montant indiqué correspond à votre plafond disponible pour la déclaration 2026. Si votre conjoint a le sien, additionnez les deux.
Deuxième démarche : vérifiez si vous avez encore la possibilité d'effectuer un versement sur votre PER au titre de l'année 2025. Certains contrats acceptent les versements jusqu'à fin décembre 2025 — la date est donc passée. Si vous n'avez pas versé, vos plafonds non utilisés restent reportables et exploitables via la mutualisation. Pour les versements futurs, anticipez dès maintenant ceux de 2026.
Le jour de votre déclaration en ligne sur impots.gouv.fr, rendez-vous dans la rubrique « Charges déductibles », section « Épargne retraite ». Déclarez vos versements en case 6NS (déclarant 1) ou 6NT (déclarant 2). Puis cochez la case 6QR pour activer la mutualisation.
Deuxième démarche : vérifiez si vous avez encore la possibilité d'effectuer un versement sur votre PER au titre de l'année 2025. Certains contrats acceptent les versements jusqu'à fin décembre 2025 — la date est donc passée. Si vous n'avez pas versé, vos plafonds non utilisés restent reportables et exploitables via la mutualisation. Pour les versements futurs, anticipez dès maintenant ceux de 2026.
Le jour de votre déclaration en ligne sur impots.gouv.fr, rendez-vous dans la rubrique « Charges déductibles », section « Épargne retraite ». Déclarez vos versements en case 6NS (déclarant 1) ou 6NT (déclarant 2). Puis cochez la case 6QR pour activer la mutualisation.
L'angle mort que personne ne signale
La mutualisation ne fonctionne que si les plafonds affichés sur votre avis d'imposition sont corrects. Or, plusieurs situations génèrent des erreurs : changement de situation familiale, divorce récent, première déclaration commune, ou absence de déclaration de versements les années précédentes. Si le montant prérempli est erroné, vous devez le corriger manuellement dans les cases 6PS, 6PT ou 6PU.
Autre point critique : depuis 2026, les versements effectués après 70 ans ne sont plus déductibles. Le plafond de ces versements existe toujours, mais il ne génère plus d'économie d'impôt à l'entrée. Si votre conjoint a plus de 70 ans, ses plafonds antérieurs restent mutualisables — mais les versements qu'il effectue à partir de cette année ne seraient plus déductibles.
Enfin, n'oubliez pas que la déduction à l'entrée a une contrepartie : les sommes retirées à la sortie du PER seront imposées. En 2026, la flat tax sur les gains du PER est passée à 31,4 % (contre 30 % auparavant) en raison de la hausse de la CSG votée dans la loi de financement de la Sécurité sociale. L'avantage reste net pour les TMI élevées. Mais si votre TMI baisse fortement à la retraite, le calcul mérite une simulation.
Autre point critique : depuis 2026, les versements effectués après 70 ans ne sont plus déductibles. Le plafond de ces versements existe toujours, mais il ne génère plus d'économie d'impôt à l'entrée. Si votre conjoint a plus de 70 ans, ses plafonds antérieurs restent mutualisables — mais les versements qu'il effectue à partir de cette année ne seraient plus déductibles.
Enfin, n'oubliez pas que la déduction à l'entrée a une contrepartie : les sommes retirées à la sortie du PER seront imposées. En 2026, la flat tax sur les gains du PER est passée à 31,4 % (contre 30 % auparavant) en raison de la hausse de la CSG votée dans la loi de financement de la Sécurité sociale. L'avantage reste net pour les TMI élevées. Mais si votre TMI baisse fortement à la retraite, le calcul mérite une simulation.
Ce qu'il faut retenir
- La case 6QR de votre déclaration permet aux couples mariés ou pacsés de mutualiser leurs plafonds de déduction PER
- Le plafond annuel va de 4 710 € à 37 680 € pour la déclaration 2026 (revenus 2025) — vérifiez le montant exact sur votre avis d'imposition
- Le report des plafonds non utilisés passe de 3 à 5 ans à partir des plafonds générés sur les revenus 2026 — les plafonds actuels restent à 3 ans de report
- La déclaration en ligne ouvre le 9 avril 2026 : cochez la case 6QR et déclarez vos versements en case 6NS
- Vérifiez que vos plafonds préremplis sont corrects — en cas d'erreur, corrigez manuellement en cases 6PS/6PT/6PU
Sources :
- Service-public.gouv.fr, Plan d'épargne retraite (PER), mis à jour le 20 février 2026
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (report plafonds PER de 3 à 5 ans, non-déductibilité après 70 ans)
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12 (hausse CSG, PFU à 31,4 %)
- UFC-Que Choisir, Épargne retraite — Les règles de déduction fiscale évoluent, mars 2026
- Direction générale des finances publiques (DGFiP), calendrier déclaration revenus 2026
- Service-public.gouv.fr, Plan d'épargne retraite (PER), mis à jour le 20 février 2026
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (report plafonds PER de 3 à 5 ans, non-déductibilité après 70 ans)
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12 (hausse CSG, PFU à 31,4 %)
- UFC-Que Choisir, Épargne retraite — Les règles de déduction fiscale évoluent, mars 2026
- Direction générale des finances publiques (DGFiP), calendrier déclaration revenus 2026