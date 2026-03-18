Retraite

« C'est un gros mot » : le ministre de l'Économie relance le débat des fonds de pension en France

Roland Lescure a plaidé mardi 17 mars pour la création de fonds de pension à la française, devant la conférence annuelle d'Euronext. Un mot longtemps tabou qui pourrait changer la donne pour 17 millions de retraités.



Le ministre qui a dirigé l'un des plus gros fonds de pension au monde veut importer le modèle en France — et il l'assume publiquement Tous les actifs et retraités sont potentiellement concernés par ce virage stratégique Un écart vertigineux entre la France et ses voisins pourrait accélérer les choses — mais un piège se cache dans le calendrier annoncé

Un mot tabou prononcé en public pour la première fois Le 17 mars 2026, Roland Lescure a franchi une ligne que peu de ministres osent franchir. Devant la conférence annuelle d'Euronext à Paris, le ministre de l'Économie a plaidé ouvertement pour la création de fonds de pension en France.



Le mot est lâché. En anglais, d'abord — le discours était prononcé dans la langue de Shakespeare. Puis assumé : il reconnaît que le terme reste un « gros mot » en France. Mais il l'a dit. Et ce n'est pas un accident.

Pourquoi ce ministre-là, et pourquoi maintenant Roland Lescure n'est pas un néophyte sur le sujet. De 2009 à 2017, il a été premier vice-président et chef des placements de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l'un des plus importants fonds de pension d'Amérique du Nord. Il y supervisait 80 % de l'activité d'un fonds qui gère aujourd'hui plus de 500 milliards de dollars canadiens.



Son argument tient en une phrase : la majorité des capitaux américains investis en Europe provient de fonds de pension. La France n'en a pas. Elle dépend donc de décisions prises à New York ou à Toronto pour financer ses propres entreprises.



En janvier 2026, il avait déjà ouvert la porte en déclarant qu'un débat sur les fonds de pension était inévitable. Il l'avait alors repoussé à 2027. Deux mois plus tard, il accélère.

Ce que ça changerait pour votre retraite Le système de retraite français repose sur la répartition depuis 1945. Les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités. Ce modèle de solidarité intergénérationnelle concerne tous les salariés du privé, les fonctionnaires, les indépendants.



Un fonds de pension fonctionne autrement. Chaque actif épargne pour sa propre retraite. L'argent est investi sur les marchés financiers. Le capital accumulé est ensuite reversé sous forme de rente ou de capital au moment du départ.



Vous êtes retraité ? Votre pension actuelle ne serait pas modifiée. Vous êtes encore actif ? Une part de vos cotisations pourrait, à terme, être redirigée vers un fonds de pension — en complément du système par répartition, pas en remplacement.

L'écart entre la France et ses voisins en chiffres

🇫🇷 France 📊 Actifs des fonds de pension rapportés au PIB Quasi inexistants (pas de fonds de pension structurels) 💶 Dépenses publiques de retraite rapportées au PIB 13,7 % (parmi les plus élevés de l'OCDE) 🇺🇸 États-Unis 📊 Actifs des fonds de pension rapportés au PIB ≈ 150 % du PIB (42 900 milliards $) 📊 Part des fonds US dans le total OCDE 71 % du total mondial OCDE



Les chiffres sont issus du rapport OCDE Pension Markets in Focus 2025 (données fin 2024). Le rapport Draghi sur la compétitivité européenne (2024) identifiait ce sous-développement des fonds de pension comme l'une des causes du sous-financement structurel des entreprises européennes. Un constat que Lescure reprend mot pour mot.



Côté opinion, un sondage 72 % des Français se disent favorables à une retraite complémentaire par capitalisation. Et 11,2 millions de Français détiennent déjà un Plan d'Épargne Retraite (PER). Le décalage est massif. Et il ne joue pas en faveur de la France.Les chiffres sont issus du rapport(données fin 2024). Le rapport Draghi sur la compétitivité européenne (2024) identifiait cecomme l'une des causes du sous-financement structurel des entreprises européennes. Un constat que Lescure reprend mot pour mot.Côté opinion, un sondage Harris Interactive pour Hexagone (février 2025) révèle quese disent favorables à une retraite complémentaire par capitalisation. Etdétiennent déjà un Plan d'Épargne Retraite (PER).

Ce que vous pouvez faire dès maintenant



En attendant, plusieurs leviers existent déjà pour compléter votre retraite par répartition :

Le Plan d'Épargne Retraite (PER) , individuel ou d'entreprise, permet de se constituer un capital déductible de vos revenus imposables

, individuel ou d'entreprise, permet de se constituer un capital déductible de vos revenus imposables L' assurance vie , premier « fonds de pension informel » des Français avec plus de 2 100 milliards d'euros d'encours fin 2025

, premier « fonds de pension informel » des Français avec plus de d'encours fin 2025 Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) pour investir en actions européennes avec un cadre fiscal avantageux après 5 ans Vérifiez votre relevé de carrière sur le site La création de fonds de pension en France n'est pas pour demain. Roland Lescure lui-même parlait d'un débat « pour 2027 ». Mais le signal politique est posé.En attendant, plusieurs leviers existent déjà pour compléter votre retraite par répartition :Vérifiez votresur le site lassuranceretraite.fr . C'est le point de départ de toute stratégie de complément de retraite.

Le détail que personne ne mentionne dans ce débat Le mot « fonds de pension » rassure les marchés. Il inquiète les syndicats. Et il laisse une question ouverte pour les futurs retraités : qui supporte le risque ?



En répartition, le risque est collectif. Si la démographie se dégrade, les pensions baissent ou les cotisations augmentent. En capitalisation, le risque est individuel. Si les marchés chutent à l'approche de votre départ, votre capital fond.



En 2008, le fonds CalPERS (Californie) a perdu 30 % de sa valeur en quelques mois. Des retraités américains ont dû reprendre un emploi. Le modèle canadien que connaît bien Lescure a mieux résisté — mais il n'a pas été épargné non plus.



Le vrai débat n'est pas « répartition ou capitalisation ». C'est : quelle part de risque êtes-vous prêt à assumer personnellement pour votre retraite ? Cette question, aucun ministre ne l'a encore posée clairement aux Français.

Ce qu'il faut retenir

Roland Lescure a plaidé le 17 mars 2026 pour la création de fonds de pension en France, lors de la conférence Euronext Le ministre, ancien premier vice-président de l'un des plus gros fonds de pension nord-américains, estime que la France ne peut plus dépendre de capitaux étrangers 72 % des Français se disent favorables à une part de capitalisation dans le système de retraite Le débat politique est annoncé pour 2027, mais des outils existent déjà (PER, assurance vie, PEA) La question centrale reste le partage du risque entre l'État, les entreprises et les épargnants

Sources :

- AFP / Yahoo Actualités, « C'est un gros mot : le ministre de l'Économie plaide pour des fonds de pension en France », 17 mars 2026

- OCDE, Pension Markets in Focus 2025, données préliminaires fin 2024

- OCDE, Pensions at a Glance 2025

- Harris Interactive pour Hexagone, sondage « Les Français et le système de retraite », février 2025

- France Assureurs, bilan collecte assurance vie 2025, janvier 2026

- Rapport Mario Draghi sur la compétitivité européenne, 2024

Pour aller plus loin :



- PER 2026 : le piège fiscal qui ampute l'épargne de 11 millions de Français

- Cette hausse discrète touche l'épargne de millions de retraités depuis janvier