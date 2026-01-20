Retraite PER 2026 : le piège fiscal qui ampute l'épargne de 11 millions de Français Depuis le 1er janvier, les prélèvements sociaux sur les Plans d'Épargne Retraite ont bondi sans que les épargnants en soient informés. Un changement discret, dont l'impact se chiffre en milliers d'euros sur le capital accumulé.

Deux hausses de CSG, une seule cible : les retraités épargnants Depuis le 1er janvier 2026, les détenteurs d'un Plan d'Épargne Retraite subissent une première mauvaise nouvelle : la CSG sur les revenus du capital passe de 9,2% à 10,6%, soit une hausse de 1,4 point. Conséquence directe : les prélèvements sociaux sur les gains du PER grimpent de 17,2% à 18,6%, et la flat tax atteint désormais 31,4% contre 30% auparavant.



Mais ce n'est pas tout. Parallèlement, des millions de retraités voient leur taux de CSG sur leur pension augmenter en raison d'un effet de seuil. La revalorisation des barèmes de CSG pour 2026 n'a été que de 1,8%, alors que les pensions avaient bondi de 5,3% en 2024. Résultat : de nombreux retraités ont franchi un seuil de revenus sans le savoir et découvrent en février une pension nette amputée.



Pour les 11,2 millions de Français qui détiennent un PER tout en percevant une retraite, c'est la double peine fiscale.

La flat tax à 31,4% : combien allez-vous perdre sur votre PER ? tous les PER sont concernés par la hausse de la CSG, qu'ils soient bancaires ou assurantiels, individuels ou d'entreprise. Contrairement à l'assurance-vie qui reste épargnée, le PER subit de plein fouet cette augmentation.

2025 Avant 📊 CSG 9,2% 💶 Prélèvements sociaux 17,2% 📈 Flat tax totale 30% 2026 Après 📊 CSG 10,6% 💶 Prélèvements sociaux 18,6% 📈 Flat tax totale 31,4%

Concrètement, sur 10 000 € de gains réalisés dans votre PER, vous paierez désormais 3 140 € de prélèvements au lieu de 3 000 € auparavant, soit 140 € de plus. Sur un capital de 50 000 € de plus-values, l'écart atteint 700 €. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a tranché :par la hausse de la CSG, qu'ils soient bancaires ou assurantiels, individuels ou d'entreprise. Contrairement à l'assurance-vie qui reste épargnée, le PER subit de plein fouet cette augmentation.Concrètement, surréalisés dans votre PER, vous paierez désormaisde prélèvements au lieu de 3 000 € auparavant, soit. Sur un capital de 50 000 € de plus-values, l'écart atteint

Votre pension peut aussi baisser : les nouveaux seuils de CSG 1,8% pour 2026. Or, si votre revenu fiscal de référence (RFR) de 2024 a augmenté plus vite que ce barème, vous risquez de basculer dans une tranche supérieure.



Le taux de CSG applicable à vos pensions en 2026 dépend de votre RFR 2024 (figurant sur votre avis d'imposition 2025) :

0% Exonération 👤 Personne seule RFR < 13 048 € 👥 Couple RFR < 20 016 € 3,8% Taux réduit 👤 Personne seule RFR < 17 057 € 👥 Couple RFR < 26 167 € 6,6% Taux médian 👤 Personne seule RFR < 26 470 € 👥 Couple RFR < 40 604 € 8,3% Taux normal 👤 Personne seule RFR > 26 470 € 👥 Couple RFR > 40 604 €

Un passage du taux réduit (3,8%) au taux médian (6,6%) représente une ponction supplémentaire de près de 3 points sur votre pension brute. Sur une retraite de 1 500 € brut mensuel, cela représente environ 45 € de moins par mois, soit 540 € par an. En parallèle, le barème de la CSG sur les pensions de retraite a été revalorisé de seulementpour 2026. Or, si votre revenu fiscal de référence (RFR) de 2024 a augmenté plus vite que ce barème, vous risquez de basculer dans une tranche supérieure.Le taux de CSG applicable à vos pensions en 2026 dépend de votre RFR 2024 (figurant sur votre avis d'imposition 2025) :Un passage du taux réduit (3,8%) au taux médian (6,6%) représente une ponction supplémentaire de près desur votre pension brute. Sur une retraite de, cela représente environ, soit

Comment savoir si vous êtes doublement touché



1. Sur votre PER : Si vous prévoyez un retrait en capital ou en rente dans les mois à venir, sachez que vos gains seront désormais taxés à 31,4% au lieu de 30%. Demandez une simulation à votre gestionnaire avant tout déblocage.



2. Sur votre pension : Consultez votre avis d'imposition 2025 (revenus 2024) et repérez votre revenu fiscal de référence (ligne 25, feuillet 2). Comparez-le aux seuils ci-dessus pour anticiper votre taux de CSG 2026. Le nouveau taux sera visible sur votre virement du 9 février 2026 (pension de base) et début mars (complémentaire Agirc-Arrco).



Point de vigilance : Si vous avez franchi un seuil pour la première fois en 2024, vérifiez également votre RFR 2023. La règle du lissage sur deux ans peut vous protéger d'une hausse immédiate si le dépassement n'est pas confirmé deux années de suite.



Pour simuler votre situation, rendez-vous sur votre espace personnel Pour vérifier votre situation, deux vérifications s'imposent :Si vous prévoyez un retrait en capital ou en rente dans les mois à venir, sachez que vos gains seront désormais taxés àau lieu de 30%. Demandez une simulation à votre gestionnaire avant tout déblocage.Consultez votre avis d'imposition 2025 (revenus 2024) et repérez votre(ligne 25, feuillet 2). Comparez-le aux seuils ci-dessus pour anticiper votre taux de CSG 2026. Le nouveau taux sera visible sur votre virement du(pension de base) et début mars (complémentaire Agirc-Arrco).Si vous avez franchi un seuil pour laen 2024, vérifiez également votre RFR 2023. La règle du lissage sur deux ans peut vous protéger d'une hausse immédiate si le dépassement n'est pas confirmé deux années de suite.Pour simuler votre situation, rendez-vous sur votre espace personnel lassuranceretraite.fr ou agirc-arrco.fr

Sources :

- Loi de financement de la Sécurité sociale 2026, article 12

- Direction générale des finances publiques (DGFiP), janvier 2026

- Ministère de l'Économie, statistiques PER, février 2025

- CFDT Retraités, barème CSG 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 20/01/2026 à 14:34 | mis à jour le 02/02/2026 à 17:42



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