Retraite Pourquoi certains retraités reçoivent désormais un formulaire prérempli par courrier | Publié le 13/03/2026 à 16:47 Depuis mars 2026, l'Assurance retraite envoie des formulaires préremplis pour trois situations précises : demande d'Aspa, pension de réversion et, dès avril, mise à jour de carrière pour les plus de 55 ans. Un changement discret qui pourrait tout simplifier. Partager : W f X in @

Trois services de la Cnav passent en mode prérempli entre janvier et avril 2026 Les bénéficiaires de l'Aspa, de la réversion et les futurs retraités de plus de 55 ans sont concernés Un détail administratif cache en réalité un mécanisme qui peut diviser les délais de traitement par deux

Un formulaire qui arrive par courrier avec vos données déjà inscrites Depuis mars 2026, l'Assurance retraite envoie des formulaires de demande de pension de réversion déjà remplis avec les informations personnelles du demandeur. Le dispositif cible les veuves et veufs dont le conjoint décédé était affilié au régime général. Le formulaire mentionne le nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de Sécurité sociale et situation familiale.



Cette mesure fait suite au lancement en janvier 2026 d'un préremplissage similaire pour l'Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées). Depuis le 8 janvier 2026, les revenus des demandeurs sont affichés automatiquement lors de la saisie en ligne sur le site lassuranceretraite.fr. Vous n'avez plus à renseigner manuellement vos pensions, vos revenus fonciers ou vos placements : la Cnav récupère ces données directement auprès des organismes concernés.



En avril 2026, un troisième service bascule en mode prérempli : "Compléter ma carrière et déclarer mes enfants". Lancé en 2023, ce service était jusqu'ici réservé aux moins de 55 ans. À partir d'avril, il s'ouvre aux personnes de plus de 55 ans, y compris les pré-retraités et les bénéficiaires d'une pension de réversion qui souhaitent vérifier leur relevé de carrière avant de liquider leurs droits.

Comment l'Assurance retraite remplit votre formulaire à votre place Le préremplissage repose sur le dispositif de ressources mensuelles (DRM), un système d'échange de données entre administrations lancé dans le cadre du programme "Solidarité à la source". Concrètement, la Cnav interroge plusieurs bases : le fichier des pensions de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), les déclarations de revenus fonciers et de capitaux mobiliers transmises par Bercy.



Pour l'Aspa, le préremplissage concerne tous les revenus soumis à condition de ressources : pensions de retraite, revenus fonciers, revenus de placements, rentes viagères. Le demandeur doit simplement vérifier les montants affichés et les corriger si nécessaire. S'il manque un revenu (par exemple une pension étrangère non déclarée en France), il l'ajoute manuellement.



Pour la pension de réversion, le formulaire prérempli contient les données d'état civil et la situation familiale. Les revenus du demandeur, nécessaires pour vérifier le respect du plafond de ressources (25 001,60 € par an pour une personne seule en 2026), sont également pré-saisis. Le veuf ou la veuve n'a plus qu'à confirmer les informations, joindre l'acte de décès du conjoint et, le cas échéant, l'acte de mariage. Le nombre de pièces justificatives demandées diminue : plus besoin de fournir un relevé de compte bancaire ou un avis d'imposition si ces données sont déjà dans le système.

Êtes-vous concerné par ces formulaires préremplis 💶 Demande d'Aspa Montant 2026 : 1 043,59 € par mois (personne seule) ou 1 620,18 € (couple). Plafond de ressources : 12 523,14 € par an (seul) ou 19 442,21 € (couple). Formulaire en ligne prérempli automatiquement depuis le 8 janvier 2026. 👥 Pension de réversion Veuf ou veuve du régime général, 55 ans minimum. Plafond de ressources : 25 001,60 € par an (seul) ou 40 002,56 € (couple). Formulaire prérempli envoyé par courrier depuis mars 2026. 📋 Compléter ma carrière Plus de 55 ans, pré-retraités, bénéficiaires d'une pension de réversion. Signaler périodes manquantes (stages, chômage, maladie) ou déclarer enfants. Service ouvert dès avril 2026.



1. Vous demandez l'Aspa. Le montant de l'Aspa en 2026 est de 1 043,59 € par mois pour une personne seule et 1 620,18 € par mois pour un couple. Vous pouvez en bénéficier si vos ressources annuelles sont inférieures à 12 523,14 € pour une personne seule ou 19 442,21 € pour un couple. Depuis le 8 janvier 2026, le formulaire de demande en ligne sur lassuranceretraite.fr affiche automatiquement vos revenus. Vous vérifiez, vous corrigez si besoin, vous validez.



2. Vous demandez une pension de réversion. Vous êtes veuf ou veuve d'un assuré du régime général. Vous avez au moins 55 ans. Vos ressources annuelles ne dépassent pas 25 001,60 € si vous vivez seul ou 40 002,56 € si vous vivez en couple. Depuis mars 2026, vous recevez un formulaire par courrier avec vos données personnelles déjà inscrites. Vous n'avez plus à remplir les cases d'état civil ni à chercher votre numéro de Sécurité sociale.



3. Vous avez plus de 55 ans et vous souhaitez corriger votre relevé de carrière. À partir d'avril 2026, le service "Compléter ma carrière et déclarer mes enfants" s'ouvre aux plus de 55 ans. Jusqu'ici, seuls les moins de 55 ans pouvaient y accéder. Désormais, les pré-retraités, les bénéficiaires d'une pension de réversion et les assurés proches de la liquidation peuvent signaler des périodes manquantes (stages, chômage, maladie, périodes travaillées à l'étranger) ou déclarer des enfants non pris en compte pour les trimestres de majoration. Trois situations vous rendent éligible à ces nouveaux services.Le montant de l'Aspa en 2026 est deet. Vous pouvez en bénéficier si vos ressources annuelles sont inférieures àou. Depuis le 8 janvier 2026, le formulaire de demande en ligne sur lassuranceretraite.fr affiche automatiquement vos revenus. Vous vérifiez, vous corrigez si besoin, vous validez.Vous êtes veuf ou veuve d'un assuré du régime général. Vous avez au moins 55 ans. Vos ressources annuelles ne dépassent pasou. Depuis mars 2026, vous recevez un formulaire par courrier avec vos données personnelles déjà inscrites. Vous n'avez plus à remplir les cases d'état civil ni à chercher votre numéro de Sécurité sociale.À partir d'avril 2026, le service "Compléter ma carrière et déclarer mes enfants" s'ouvre aux plus de 55 ans. Jusqu'ici, seuls les moins de 55 ans pouvaient y accéder. Désormais, les pré-retraités, les bénéficiaires d'une pension de réversion et les assurés proches de la liquidation peuvent signaler des périodes manquantes (stages, chômage, maladie, périodes travaillées à l'étranger) ou déclarer des enfants non pris en compte pour les trimestres de majoration.

Ce que ça change concrètement pour vous Le préremplissage réduit le temps de traitement. Selon la Cnav, le délai moyen de traitement d'une demande d'Aspa passe de 45 jours à environ 20 jours lorsque les revenus sont pré-saisis. Pour la pension de réversion, l'objectif est de diviser par deux le délai actuel (environ 4 mois en moyenne).



Le taux d'erreur diminue. Une donnée saisie manuellement a environ 15 % de risque d'erreur (inversion de chiffres, oubli d'un revenu). Une donnée pré-remplie directement depuis la source administrative réduit ce risque à moins de 2 %. Résultat : moins de rejets de dossier, moins de demandes de pièces complémentaires, moins d'allers-retours par courrier.



Le nombre de pièces justificatives demandées baisse. Si vos revenus sont déjà dans le système, vous n'avez plus à fournir votre dernier avis d'imposition ni vos relevés de pension. Pour l'Aspa, vous fournissez uniquement votre pièce d'identité et, le cas échéant, un justificatif de domicile. Pour la réversion, vous ajoutez l'acte de décès du conjoint et l'acte de mariage. Rien d'autre.



L'accessibilité s'améliore pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Le formulaire prérempli envoyé par courrier pour la réversion permet de traiter le dossier sans passer par Internet. Vous recevez le formulaire, vous vérifiez les informations, vous signez, vous renvoyez. La Cnav traite le dossier avec les données déjà en base.

Les étapes pour activer ces services 📅 Étape 1 : Aspa en ligne Connectez-vous sur lassuranceretraite.fr → "Mes demandes" → "Demander l'Aspa". Vérifiez les revenus affichés. Modifiez si incorrect. Ajoutez les revenus manquants. Délai : 20 jours. ✉️ Étape 2 : Réversion par courrier Réception du formulaire prérempli dans les 3 mois suivant le décès. Vérifiez, signez, renvoyez avec acte de décès et acte de mariage. Si non reçu, contactez votre caisse ou faites la demande en ligne. 📊 Étape 3 : Carrière en ligne Sur lassuranceretraite.fr → "Mon relevé de carrière" → "Compléter ma carrière". Ajoutez périodes manquantes avec justificatifs (bulletins de salaire, attestations). Traitement : 2 à 3 mois.



Pour la pension de réversion, vous recevez le formulaire prérempli par courrier si vous êtes identifié comme veuf ou veuve dans le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Si vous ne recevez rien dans les 3 mois suivant le décès de votre conjoint, contactez votre caisse régionale d'assurance retraite ou faites la demande en ligne sur lassuranceretraite.fr. Le formulaire sera généré avec vos données. Vérifiez, signez, renvoyez. Joignez l'acte de décès et l'acte de mariage si vous ne les avez pas déjà transmis.



Pour le service "Compléter ma carrière", rendez-vous sur lassuranceretraite.fr dans la rubrique "Mon relevé de carrière". Cliquez sur "Compléter ma carrière et déclarer mes enfants". Le service affiche votre relevé actuel. Ajoutez les périodes manquantes en téléchargeant les justificatifs (bulletins de salaire, attestationsFrance Travail, certificats de scolarité pour les enfants). La Cnav traite la demande sous 2 à 3 mois et met à jour votre relevé. Pour l'Aspa, connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr . Cliquez sur "Mes demandes" puis "Demander l'Aspa". Le formulaire affiche vos revenus. Vérifiez chaque ligne. Si un montant est incorrect, modifiez-le. Si un revenu manque, ajoutez-le manuellement. Validez. Vous recevez un accusé de réception par mail. Le délai de traitement est d'environ 20 jours.Pour la pension de réversion, vous recevez le formulaire prérempli par courrier si vous êtes identifié comme veuf ou veuve dans le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Si vous ne recevez rien dans les 3 mois suivant le décès de votre conjoint, contactez votre caisse régionale d'assurance retraite ou faites la demande en ligne sur lassuranceretraite.fr. Le formulaire sera généré avec vos données. Vérifiez, signez, renvoyez. Joignez l'acte de décès et l'acte de mariage si vous ne les avez pas déjà transmis.Pour le service "Compléter ma carrière", rendez-vous sur lassuranceretraite.fr dans la rubrique "Mon relevé de carrière". Cliquez sur "Compléter ma carrière et déclarer mes enfants". Le service affiche votre relevé actuel. Ajoutez les périodes manquantes en téléchargeant les justificatifs (bulletins de salaire, attestationsFrance Travail, certificats de scolarité pour les enfants). La Cnav traite la demande sous 2 à 3 mois et met à jour votre relevé.

Ce qu'il faut vérifier avant de valider Le préremplissage n'est pas infaillible. Vérifiez systématiquement les montants affichés. Pour l'Aspa, comparez les revenus pré-saisis avec vos derniers relevés de pension et votre dernier avis d'imposition. Si vous percevez une pension étrangère, elle n'apparaît pas forcément dans le système français. Ajoutez-la manuellement.



Pour la réversion, vérifiez que votre situation familiale est correcte. Dans le régime général (Cnav), le remariage ne supprime pas votre droit à la pension de réversion. En revanche, les revenus de votre nouveau ménage sont intégrés au calcul du plafond de ressources (25 001,60 € par an si vous vivez seul, 40 002,56 € en couple). Ce qui peut réduire ou supprimer le montant versé. Attention : dans les régimes complémentaires (Agirc-Arrco notamment) et la fonction publique, le remariage entraîne la perte définitive du droit à la réversion. Le formulaire prérempli peut ne pas distinguer ces régimes. En cas de doute, contactez votre caisse avant de renvoyer le formulaire.



Pour le service carrière, vérifiez que toutes vos périodes d'activité apparaissent. Les périodes de travail à l'étranger, les stages en entreprise non rémunérés, les périodes de chômage non indemnisé ne sont pas toujours enregistrées. Si vous avez eu des enfants, vérifiez que les trimestres de majoration sont bien comptabilisés : 8 trimestres par enfant au total dans le régime général (4 au titre de la maternité, automatiquement attribués à la mère, et 4 au titre de l'éducation, dont le partage entre parents est possible pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2010).



Enfin, attention au délai de récupération sur succession pour l'Aspa. Le montant versé au titre de l'Aspa peut être récupéré sur la succession si l'actif net dépasse 108 586,14 € au 1er janvier 2026. Ce seuil est fixé chaque année par décret. Si vous possédez un patrimoine proche de ce montant, faites le calcul avant de demander l'Aspa. Dans certains cas, il peut être plus avantageux de conserver ses ressources plutôt que de percevoir l'allocation.

Le calendrier des trois mesures et ce qui arrive ensuite 📅 Janvier 2026 Lancement du préremplissage Aspa en ligne (100 % des demandes en ligne) ✉️ Mars 2026 Envoi des premiers formulaires de réversion préremplis par courrier (30 % en 2026) 📊 Avril 2026 Ouverture du service "Compléter ma carrière" aux plus de 55 ans 📈 Fin 2027 Objectif : 80 % des demandes de réversion préremplies. Demandes papier Aspa préremplies.



Ces trois mesures s'inscrivent dans un programme plus large baptisé "Solidarité à la source". L'objectif est de simplifier l'accès aux prestations sociales (RSA, prime d'activité, Aspa, réversion) en automatisant la transmission des données entre administrations. À terme, la Cnav prévoit d'étendre le préremplissage à d'autres prestations : l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi), l'aide au logement pour les retraités modestes, les demandes de prise en charge de frais de santé dans le cadre du régime local Alsace-Moselle.



Le programme prévoit également une montée en charge progressive. En 2026, environ 30 % des demandes de réversion seront traitées avec un formulaire prérempli. En 2027, ce taux devrait atteindre 80 %. Pour l'Aspa, le préremplissage concerne déjà 100 % des demandes en ligne depuis janvier 2026. Les demandes papier (environ 15 % du total) restent traitées manuellement mais devraient basculer en mode prérempli d'ici fin 2027.



Un point de vigilance : le préremplissage repose sur l'exactitude des données transmises par les administrations partenaires. Si votre employeur a mal déclaré vos salaires à l'Urssaf, si votre pension étrangère n'est pas signalée à la DGFiP, si votre situation familiale a changé sans mise à jour du RNIPP, le formulaire prérempli sera faux. Vous devez donc toujours vérifier ligne par ligne avant de valider. Le calendrier est échelonné sur quatre mois. Janvier 2026 : lancement du préremplissage Aspa en ligne. Mars 2026 : envoi des premiers formulaires de réversion préremplis par courrier. Avril 2026 : ouverture du service "Compléter ma carrière" aux plus de 55 ans.Ces trois mesures s'inscrivent dans un programme plus large baptisé "Solidarité à la source". L'objectif est de simplifier l'accès aux prestations sociales (RSA, prime d'activité, Aspa, réversion) en automatisant la transmission des données entre administrations. À terme, la Cnav prévoit d'étendre le préremplissage à d'autres prestations : l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi), l'aide au logement pour les retraités modestes, les demandes de prise en charge de frais de santé dans le cadre du régime local Alsace-Moselle.Le programme prévoit également une montée en charge progressive. En 2026, environ 30 % des demandes de réversion seront traitées avec un formulaire prérempli. En 2027, ce taux devrait atteindre 80 %. Pour l'Aspa, le préremplissage concerne déjà 100 % des demandes en ligne depuis janvier 2026. Les demandes papier (environ 15 % du total) restent traitées manuellement mais devraient basculer en mode prérempli d'ici fin 2027.Un point de vigilance : le préremplissage repose sur l'exactitude des données transmises par les administrations partenaires. Si votre employeur a mal déclaré vos salaires à l'Urssaf, si votre pension étrangère n'est pas signalée à la DGFiP, si votre situation familiale a changé sans mise à jour du RNIPP,. Vous devez donc toujours vérifier ligne par ligne avant de valider.

Sources :

- Circulaire CNAV n° 2025-29, 22 décembre 2025

- Service-public.gouv.fr, page Aspa, mise à jour 1er janvier 2026

- Dossier de presse CNAV, mi-février 2026

Pour aller plus loin :



- Pension de réversion : ce que le formulaire prérempli ne dit pas

- Minimum vieillesse (ASPA) : ce changement passé inaperçu qui peut tout débloquer

Photo éditoriale réaliste, format cinématique horizontal 16:9, couleurs naturelles vives, lumière naturelle. Gros plan sur une main de personne de 60 ans tenant un formulaire administratif officiel de l'Assurance retraite avec cases pré-remplies visibles, stylo posé à côté, sur une table de cuisine. Détails nets du document, ambiance rassurante et claire. --ar 16:9 --style raw --s 50

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