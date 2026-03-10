Retraite

Pension de réversion : ce que le formulaire prérempli ne dit pas

Depuis mars 2026, l'Assurance retraite envoie un formulaire de réversion prérempli. Moins de paperasse, promet-on. Mais une erreur non corrigée peut vous coûter des mois de pension.



Un formulaire qui arrive tout seul — mais pas sans risque Depuis mars 2026, les veufs et veuves relevant du régime général reçoivent un courrier d'un genre nouveau. L'Assurance retraite leur adresse un formulaire de demande de pension de réversion déjà rempli. État civil, situation familiale, revenus connus de l'administration : tout est pré-inscrit grâce au Dispositif de Ressources Mensuelles (DRM).



L'objectif affiché : réduire les erreurs, supprimer des justificatifs, accélérer les délais. Sur le papier, c'est un progrès considérable. Mais ce formulaire contient un piège que personne ne signale clairement. Si vous validez sans vérifier, vous risquez de perdre des mois de pension — ou d'en toucher moins que prévu.

Pourquoi le préremplissage ne vous protège pas de tout Le DRM centralise les revenus transmis par les employeurs, les caisses de retraite et les organismes sociaux. C'est le même système utilisé depuis mars 2025 pour le RSA et la prime d'activité, puis depuis janvier 2026 pour l'Aspa.



Concrètement, ce que vous devez vérifier dans le formulaire :



Le DRM capte vos revenus déclarés. Mais il ne connaît pas tout. Vos biens immobiliers (hors résidence principale) sont pris en compte à hauteur de 3 % de leur valeur dans le calcul des ressources. Le DRM ne les intègre pas automatiquement. Si vous les oubliez et que la caisse les découvre plus tard, c'est un trop-perçu à rembourser.



Autre angle mort : les revenus d'activité bénéficient d'un abattement de 30 %. Seuls 70 % sont retenus. Mais si le formulaire affiche le montant brut non abattu, votre dossier peut sembler dépasser le plafond alors que vous êtes éligible. À vous de vérifier.

Êtes-vous dans la zone de risque ? 4,4 millions de bénéficiaires en France, dont près de neuf sur dix sont des femmes. Pour y accéder, trois conditions : avoir été marié avec le défunt, avoir au moins 55 ans, et ne pas dépasser le plafond de ressources.

Solo Personne seule 👤 Plafond de ressources annuel brut 25 001,60 € Duo En couple 👥 Plafond de ressources annuel brut 40 002,56 €



Si vos ressources dépassent ces seuils, la pension est réduite ou supprimée. Et c'est là que le formulaire prérempli pose problème : les montants affichés par le DRM sont en brut. Beaucoup de bénéficiaires comparent instinctivement avec leur revenu net. L'écart peut faire basculer un dossier du bon côté — ou du mauvais. La pension de réversion du régime général concerneen France, dont près de neuf sur dix sont des femmes. Pour y accéder, trois conditions : avoir été marié avec le défunt, avoir au moins 55 ans, et ne pas dépasser le plafond de ressources.Si vos ressources dépassent ces seuils, la pension est réduite ou supprimée. Et c'est là que le formulaire prérempli pose problème : les montants affichés par le DRM sont en brut. Beaucoup de bénéficiaires comparent instinctivement avec leur revenu net. L'écart peut faire basculer un dossier du bon côté — ou du mauvais.

Ce qui change concrètement avec le nouveau formulaire Avant Système déclaratif 📄 Déclaration des revenus Saisie manuelle ligne par ligne ⚠️ Risque principal Oubli = dossier incomplet = retard Mars 2026 Formulaire prérempli (DRM) 📄 Déclaration des revenus Préremplie automatiquement ⚠️ Risque principal Validation sans vérification = trop-perçu



La pension de réversion représente 54 % de la retraite de base du défunt au régime général. Au régime complémentaire Agirc-Arrco, elle atteint 60 %, sans condition de ressources. Le minimum garanti est de 334,92 € par mois en 2026, à condition que le défunt ait cotisé au moins 60 trimestres.



Le gain de temps est réel. Mais le risque se déplace : avant, on oubliait un justificatif. Maintenant, on risque de valider un montant erroné sans s'en rendre compte. La pension de réversion représentedu défunt au régime général. Au régime complémentaire Agirc-Arrco, elle atteint 60 %, sans condition de ressources. Le minimum garanti est de 334,92 € par mois en 2026, à condition que le défunt ait cotisé au moins 60 trimestres.Le gain de temps est réel. Mais le risque se déplace : avant, on oubliait un justificatif. Maintenant, on risque de valider un montant erroné sans s'en rendre compte.

Les trois vérifications à faire avant de renvoyer le formulaire



Deuxième vérification : vérifiez que l'abattement de 30 % sur vos revenus d'activité a bien été appliqué. Si le formulaire affiche le montant brut total, signalez-le avant validation.



Troisième vérification : si vous possédez un bien immobilier (autre que votre résidence principale), sa valeur doit être intégrée au calcul à hauteur de 3 %. Le DRM ne le fait pas. C'est à vous de le déclarer — et si vous ne le faites pas, la caisse peut le découvrir plus tard et exiger un remboursement.



Pour déposer votre demande ou la vérifier, connectez-vous sur Première vérification : comparez chaque ligne de revenus avec votre dernier avis d'imposition. Le DRM peut contenir un décalage de quelques mois. Une pension complémentaire ou un revenu d'appoint peut manquer — ou être en double.Deuxième vérification : vérifiez que l'abattement de 30 % sur vos revenus d'activité a bien été appliqué. Si le formulaire affiche le montant brut total, signalez-le avant validation.Troisième vérification : si vous possédez un bien immobilier (autre que votre résidence principale), sa valeur doit être intégrée au calcul à hauteur de 3 %. Le DRM ne le fait pas. C'est à vous de le déclarer — et si vous ne le faites pas, la caisse peut le découvrir plus tard et exiger un remboursement.Pour déposer votre demande ou la vérifier, connectez-vous sur info-retraite.fr , le portail commun à tous les régimes. En cas de difficulté, contactez votre Carsat par téléphone ou en agence.

Le délai invisible qui peut tout annuler Un point que très peu d'articles mentionnent : le délai de 12 mois après le décès. Si vous déposez votre demande dans ce délai, la pension prend effet au premier jour du mois suivant le décès. Passé 12 mois, vous perdez la rétroactivité. La pension ne démarre qu'au mois suivant le dépôt.



Or le formulaire prérempli ne change rien à cette règle. Il simplifie la saisie, pas le calendrier. Selon l'Assurance retraite, le taux de non-recours persistant à la réversion atteint 7,9 à 9,5 % des personnes éligibles. Près d'une personne sur dix ne fait jamais valoir ses droits.



Le nouveau formulaire va-t-il réduire ce chiffre ? Possible. Mais encore faut-il le recevoir, le lire, le vérifier et le renvoyer dans les temps. Le choc du deuil ne facilite rien. Si un proche traverse cette épreuve, la meilleure aide est peut-être de lui rappeler ce délai — et de l'accompagner dans la vérification du formulaire.

Ce qu'il faut retenir

Depuis mars 2026, l'Assurance retraite envoie un formulaire de réversion prérempli grâce au DRM. Les revenus connus sont pré-inscrits. Le préremplissage ne couvre pas tout : biens immobiliers, abattement sur revenus d'activité et décalages de données doivent être vérifiés par vous. Valider sans vérifier peut entraîner un trop-perçu à rembourser ou une pension réduite à tort. Le délai de 12 mois après le décès reste impératif pour bénéficier de la rétroactivité. Passé ce délai, des mois de pension sont perdus. Utilisez info-retraite.fr pour déposer ou vérifier votre demande, et contactez votre Carsat en cas de doute.

Sources :

- Service-public.fr, Pension de réversion de l'Assurance retraite, vérifié le 1er janvier 2026

- Info-retraite.fr, Droits du conjoint en cas de décès

- Assurance retraite, Étude non-recours à la pension de réversion, mai 2024

Pour aller plus loin :



- Pension de réversion 2026 : les 2 demandes distinctes à faire pour toucher l'intégralité de vos droits

- À 62 ans, elle découvre que sa pension de réversion est supprimée : le piège des plafonds de ressources 2026