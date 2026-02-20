À 62 ans, elle découvre que sa pension de réversion est supprimée : le piège des plafonds de ressources 2026 qui touche 4 millions de veuves

Ce qu'il faut retenir
- En 2026, le plafond de ressources pour la pension de réversion du régime général est fixé à 25 001,60 € par an pour une personne seule et 40 002,56 € pour un couple
- Si vos revenus + réversion dépassent ce plafond, la caisse réduit votre pension de réversion du montant exact du dépassement — c'est le mécanisme d'écrêtement
- Une prime, une vente, un changement de situation familiale peuvent faire basculer vos revenus au-dessus du seuil sans que vous en soyez prévenu à l'avance
- Seuls 70 % de vos revenus d'activité sont pris en compte après 55 ans grâce à un abattement de 30 %
- La réversion complémentaire Agirc-Arrco (60 % des droits) n'est pas soumise à condition de ressources, mais peut être supprimée en cas de remariage
- Vous pouvez vérifier vos droits sur le simulateur de réversion d'Info Retraite et signaler tout changement de revenus à votre Carsat pour éviter un trop-perçu