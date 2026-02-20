Argent et patrimoine À 62 ans, elle découvre que sa pension de réversion est supprimée : le piège des plafonds de ressources 2026 qui touche 4 millions de veuves Par Fabrice Crozier | Publié le 20/02/2026 à 08:32 Plus de 4,4 millions de veuves et veufs perçoivent une pension de réversion en France, mais un simple dépassement de quelques euros du plafond de ressources peut entraîner une réduction brutale, voire la suppression totale de ce versement. En 2026, les nouveaux seuils fixés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse prennent au piège celles et ceux dont les revenus frôlent la limite — souvent sans qu'ils en aient conscience. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

En 2026, le plafond de ressources pour la pension de réversion du régime général est fixé à 25 001,60 € par an pour une personne seule et 40 002,56 € pour un couple Si vos revenus + réversion dépassent ce plafond, la caisse réduit votre pension de réversion du montant exact du dépassement — c'est le mécanisme d'écrêtement Une prime, une vente, un changement de situation familiale peuvent faire basculer vos revenus au-dessus du seuil sans que vous en soyez prévenu à l'avance Seuls 70 % de vos revenus d'activité sont pris en compte après 55 ans grâce à un abattement de 30 % La réversion complémentaire Agirc-Arrco (60 % des droits) n'est pas soumise à condition de ressources, mais peut être supprimée en cas de remariage Vous pouvez vérifier vos droits sur le simulateur de réversion d'Info Retraite et signaler tout changement de revenus à votre Carsat pour éviter un trop-perçu

Quand un courrier de la Carsat fait basculer le quotidien Monique, 62 ans, secrétaire médicale à mi-temps à Brive-la-Gaillarde, n'a pas tout de suite compris le courrier posé entre le planning de garde de ses petits-enfants et la cafetière. Une lettre de la Carsat — la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, c'est-à-dire la caisse régionale qui gère les retraites — l'informant d'un « réexamen de ses droits à la pension de réversion ».



Son mari, technicien de maintenance dans un équipementier automobile pendant 32 ans, est décédé il y a quatorze mois. Depuis, Monique touche 487 € brut par mois de pension de réversion du régime de base, soit 54 % de la retraite qu'il percevait. Elle cumule cette somme avec son salaire à mi-temps d'environ 980 € net et sa réversion complémentaire Agirc-Arrco de 320 €.



« J'ai cru que c'était une erreur. Presque 500 euros en moins d'un coup, sans prévenir », raconte-t-elle. La Carsat venait de recalculer ses ressources après un contrôle trimestriel. Motif : une prime exceptionnelle de fin d'année versée par son employeur avait fait passer ses revenus bruts au-dessus du plafond autorisé. Résultat : sa pension de réversion de base a été réduite à 112 € — soit une perte de 375 € par mois.



Son cas n'a rien d'isolé. En France, plus de 4,4 millions de personnes perçoivent une pension de réversion, en grande majorité des femmes. Et chaque année, des milliers d'entre elles découvrent que ce filet de sécurité peut se rétrécir — ou disparaître — à cause d'un mécanisme que très peu de retraités connaissent : le plafond de ressources.

Le piège du plafond : pourquoi quelques euros changent tout



En 2026, ce plafond de ressources est fixé à 25 001,60 € brut par an pour une personne seule, soit environ 2 083 € par mois. Pour un couple, il monte à 40 002,56 € par an, soit environ 3 333 € par mois. Ces montants sont calculés sur la base de 2 080 fois le SMIC horaire (12,02 € au 1er janvier 2026), comme le précise la circulaire de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) du 23 décembre 2025.

Solo Personne seule 💶 Plafond annuel brut 2026 25 001,60 € 📅 Soit par mois ≈ 2 083 € Duo Couple (marié, pacsé, concubin) 💶 Plafond annuel brut 2026 40 002,56 € 📅 Soit par mois ≈ 3 333 €



Le problème, c'est ce qui se passe quand on dépasse le seuil. La caisse ne supprime pas brutalement la réversion : elle applique ce que l'on appelle un « écrêtement ». Concrètement, la pension de réversion est réduite du montant exact du dépassement. Si vos revenus + réversion dépassent le plafond de 200 €, votre réversion baisse de 200 €. Si le dépassement est supérieur au montant de la réversion, celle-ci tombe à zéro.



C'est exactement ce qui est arrivé à Monique. Sa prime de fin d'année, ajoutée à ses revenus habituels, a fait grimper son total trimestriel au-dessus du plafond. La Carsat a aussitôt recalculé : sa réversion de base est passée de 487 € à 112 €.



« On m'a dit que c'était temporaire, que si mes revenus rebaissaient le trimestre suivant, la réversion serait recalculée. Mais en attendant, j'ai 375 euros de moins pour vivre », explique-t-elle.



👉 Point crucial : la caisse examine vos ressources sur les 3 mois civils précédant la date d'effet de la réversion — ou sur les 12 mois si c'est plus favorable pour vous. Une prime ponctuelle, une vente immobilière ou un changement de situation familiale peuvent suffire à faire basculer le calcul. Pour toucher la pension de réversion du régime général, les revenus du conjoint survivant ne doivent pas dépasser un certain seuil. Ce seuil — que les caisses appellent « plafond de ressources » — est recalculé chaque année en fonction du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance).En 2026, ce plafond de ressources est fixé àpour une personne seule, soit environ. Pour un couple, il monte à, soit environ. Ces montants sont calculés sur la base de 2 080 fois le SMIC horaire (au 1er janvier 2026), comme le précise la circulaire de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) du 23 décembre 2025.Le problème, c'est ce qui se passe quand on dépasse le seuil. La caisse ne supprime pas brutalement la réversion : elle applique ce que l'on appelle un « écrêtement ». Concrètement, la pension de réversion est. Si vos revenus + réversion dépassent le plafond de 200 €, votre réversion baisse de 200 €. Si le dépassement est supérieur au montant de la réversion, celle-ci tombe à zéro.C'est exactement ce qui est arrivé à Monique. Sa prime de fin d'année, ajoutée à ses revenus habituels, a fait grimper son total trimestriel au-dessus du plafond. La Carsat a aussitôt recalculé : sa réversion de base est passée de 487 € à 112 €., explique-t-elle.: la caisse examine vos ressources sur lesprécédant la date d'effet de la réversion — ou sur lessi c'est plus favorable pour vous. Une prime ponctuelle, une vente immobilière ou un changement de situation familiale peuvent suffire à faire basculer le calcul.

375 € de moins par mois : les revenus piégés et ceux qui ne comptent pas



La caisse prend en compte vos salaires (brut), vos pensions de retraite personnelles, vos revenus d'activité non salariée, vos allocations chômage, vos indemnités maladie et même vos biens immobiliers (hors résidence principale), évalués à 3 % de leur valeur par an. Si vous vivez en couple, les revenus de votre conjoint, concubin ou partenaire pacsé sont ajoutés au calcul.



En revanche, certaines ressources sont exclues du calcul : l'allocation veuvage, la pension d'invalidité de veuve ou veuf, et — point souvent ignoré — les pensions de réversion complémentaires (Agirc-Arrco, Ircantec). La réversion Agirc-Arrco, qui représente 60 % des droits acquis par le conjoint décédé, est versée sans aucune condition de ressources.



👉 L'abattement méconnu : si vous travaillez encore après 55 ans, seuls 70 % de vos revenus d'activité sont retenus par la caisse, grâce à un abattement de 30 %. C'est précisément cet abattement qui permettait à Monique de rester sous le plafond en temps normal. Mais sa prime de fin d'année, ajoutée au trimestre, a annulé l'effet protecteur.



Pour comprendre l'ampleur du piège, il suffit de comparer les plafonds 2025 et 2026 :

2025 Ancien plafond 👤 Personne seule (annuel brut) 24 710,40 € 👥 Couple (annuel brut) 39 536,64 € 2026 Nouveau plafond 👤 Personne seule (annuel brut) 25 001,60 € 👥 Couple (annuel brut) 40 002,56 € 📈 Hausse du plafond (indexé sur le SMIC) +1,18 %



Le plafond augmente de 1,18 %, au même rythme que le SMIC. Mais les pensions de base, elles, n'ont été revalorisées que de 0,9 % au 1er janvier 2026. Pour les veuves qui travaillent encore, le salaire suit le SMIC et monte plus vite que la pension — ce qui rapproche mécaniquement leurs revenus totaux du plafond. Pour Monique, le calcul est cruel : « Mon salaire a suivi le SMIC, ma réversion n'a presque pas bougé, et au final je me retrouve plus près du plafond qu'avant. » Comme Monique, des centaines de milliers de veuves et veufs vivent avec des revenus qui frôlent la limite. Et beaucoup ignorent quels revenus entrent dans le calcul — et lesquels en sont exclus.La caisse prend en compte vos(brut), vos, vos, vos, voset même vos(hors résidence principale), évalués à 3 % de leur valeur par an. Si vous vivez en couple, les revenus de votre conjoint, concubin ou partenaire pacsé sont ajoutés au calcul.En revanche, certaines ressources sontdu calcul : l'allocation veuvage, la pension d'invalidité de veuve ou veuf, et — point souvent ignoré — les(Agirc-Arrco, Ircantec). La réversion Agirc-Arrco, qui représente 60 % des droits acquis par le conjoint décédé, est versée: si vous travaillez encore après 55 ans, seulssont retenus par la caisse, grâce à un abattement de 30 %. C'est précisément cet abattement qui permettait à Monique de rester sous le plafond en temps normal. Mais sa prime de fin d'année, ajoutée au trimestre, a annulé l'effet protecteur.Pour comprendre l'ampleur du piège, il suffit de comparer les plafonds 2025 et 2026 :Le plafond augmente de, au même rythme que le SMIC. Mais les pensions de base, elles, n'ont été revalorisées que deau 1er janvier 2026. Pour les veuves qui travaillent encore, le salaire suit le SMIC et monte plus vite que la pension — ce qui rapproche mécaniquement leurs revenus totaux du plafond. Pour Monique, le calcul est cruel :

Comment vérifier si vous êtes concerné et protéger vos droits 375 € par mois pendant trois mois, soit plus de 1 100 € au total.



« Si j'avais su, j'aurais demandé à mon employeur de lisser la prime. Ou j'aurais attendu un mois de plus pour la percevoir », regrette-t-elle.



Si vous êtes dans la même situation, voici les démarches à suivre :

Vérifiez vos droits en ligne : le simulateur de réversion d'Info Retraite, accessible sur le site de l'Assurance retraite, vous permet de tester votre éligibilité et d'estimer le montant de votre réversion dans chaque régime.

: le simulateur de réversion d'Info Retraite, accessible sur le site de l'Assurance retraite, vous permet de tester votre éligibilité et d'estimer le montant de votre réversion dans chaque régime. Calculez vos revenus bruts : la caisse raisonne en montants bruts , pas nets. Ne comparez pas votre salaire net au plafond — c'est l'erreur la plus fréquente.

: la caisse raisonne en montants , pas nets. Ne comparez pas votre salaire net au plafond — c'est l'erreur la plus fréquente. Anticipez les primes et revenus exceptionnels : une prime, une vente immobilière, un rachat d'assurance-vie imposable peuvent faire basculer vos revenus au-dessus du seuil sur un trimestre.

: une prime, une vente immobilière, un rachat d'assurance-vie imposable peuvent faire basculer vos revenus au-dessus du seuil sur un trimestre. Signalez tout changement de situation : remariage, concubinage, reprise d'activité, changement de revenus. La Carsat peut recalculer votre réversion à la hausse comme à la baisse.

: remariage, concubinage, reprise d'activité, changement de revenus. La Carsat peut recalculer votre réversion à la hausse comme à la baisse. Demandez le calcul sur 12 mois : si vos revenus trimestriels dépassent ponctuellement le plafond à cause d'un revenu exceptionnel, la caisse peut retenir la moyenne sur 12 mois, souvent plus favorable. 👉 Un dernier point essentiel : une fois que vous êtes à la retraite et que toutes vos pensions personnelles sont liquidées, le montant de votre réversion est « cristallisé » — il devient définitif et ne peut plus être révisé, ni à la hausse ni à la baisse. Tout se joue donc avant la liquidation complète. Pour connaître précisément les conditions et démarches à accomplir, consultez Monique a finalement pris rendez-vous avec sa Carsat pour faire recalculer ses ressources sur 12 mois au lieu de 3 — une option prévue par la réglementation quand elle est plus favorable. Le trimestre de la prime passé, ses revenus sont repassés sous le plafond et sa réversion a été rétablie à son niveau initial. Mais elle a perdu, soit plus deau total., regrette-t-elle.Si vous êtes dans la même situation, voici les démarches à suivre :👉 Un dernier point essentiel : une fois que vous êtes à la retraite et que, le montant de votre réversion est « cristallisé » — il devient définitif et ne peut plus être révisé, ni à la hausse ni à la baisse. Tout se joue doncla liquidation complète. Pour connaître précisément les conditions et démarches à accomplir, consultez la fiche officielle de Service-public.gouv.fr

Sources :

- Circulaire CNAV n°2025-29 du 22 décembre 2025, revalorisation au 1er janvier 2026

- Circulaire CNAV n°2025-33 du 23 décembre 2025, revalorisation du SMIC et plafonds de ressources

- Service-public.gouv.fr, fiche « Pension de réversion de l'Assurance retraite », mise à jour 1er janvier 2026

- Lassuranceretraite.fr, rubrique « Droits en cas de décès », consultée le 20 février 2026

Pour aller plus loin :



- Pension de réversion 2026 : conditions, montant, plafond et démarches

- Réversion : cette seconde demande que 40% des veufs oublient de faire

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