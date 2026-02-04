Retraite Minimum vieillesse (ASPA) : ce changement passé inaperçu qui peut tout débloquer Par Fabrice Crozier | Publié le 04/02/2026 à 09:00 | mis à jour le 13/02/2026 à 10:03 Près d'un retraité éligible sur deux ne demande toujours pas le minimum vieillesse, par peur des démarches ou des erreurs. Une modification discrète du formulaire en ligne, passée inaperçue, pourrait tout changer.

Ce qu'il faut retenir

Depuis le 8 janvier 2026, les revenus sont pré-remplis automatiquement dans le formulaire de demande d'ASPA en ligne sur lassuranceretraite.fr Le Dispositif de Ressources Mensuelles (DRM) récupère les données auprès des autres organismes (CAF, France Travail) : le demandeur n'a plus qu'à vérifier et valider L'ASPA peut compléter une petite retraite jusqu'à 1 043,59 € par mois (personne seule) ou 1 620,18 € (couple) en 2026 Environ 1 retraité éligible sur 2 ne demande pas cette aide, souvent par peur de la paperasse ou de la récupération sur succession La récupération ne s'applique que si le patrimoine net dépasse 108 586 € en métropole, un seuil rarement atteint par les retraités modestes

Un formulaire abandonné, une aide perdue pendant deux ans Monique* a 71 ans. Ancienne aide à domicile à Brive-la-Gaillarde, elle touche une pension de 814 € par mois. Ce matin-là, en janvier, c'est sa fille Nathalie qui insiste : « Maman, tu as le droit au minimum vieillesse. On va regarder ensemble sur le site de l'Assurance retraite. » Monique hésite. Elle a déjà essayé, il y a deux ans. Le formulaire lui demandait de renseigner elle-même tous ses revenus, toutes ses pensions, tous ses comptes. Elle avait abandonné au bout de vingt minutes. « Je ne savais plus quoi mettre. J'avais peur de me tromper et qu'on me réclame de l'argent après », raconte-t-elle.

Depuis janvier, l'administration remplit le formulaire à votre place 8 janvier 2026, le formulaire de demande d'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA, le minimum vieillesse) a été profondément modifié. Désormais, lorsqu'un retraité se connecte à son espace personnel sur pré-remplis automatiquement. Pensions de base, complémentaires, allocations déjà versées : tout apparaît sans que le demandeur ait besoin de chercher ses chiffres lui-même.



Cette évolution repose sur un dispositif technique baptisé Dispositif de Ressources Mensuelles (DRM), piloté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV, l'organisme qui gère les retraites du privé). Grâce à des échanges de données avec d'autres organismes comme la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou France Travail, le système récupère automatiquement les ressources déjà connues de l'administration. Le demandeur n'a plus qu'à vérifier, corriger si un montant a changé, puis joindre ses justificatifs et valider.



Pour Monique, la différence a été immédiate. Quand Nathalie l'a connectée à son espace en ligne, les montants étaient déjà là : sa pension de base, sa complémentaire Agirc-Arrco, même sa petite allocation logement. « Je n'en revenais pas. Tout était écrit. On a juste vérifié et cliqué », se souvient-elle. La demande, qui lui avait semblé insurmontable deux ans plus tôt, a été bouclée en moins de quinze minutes.



L'autre nouveauté, moins visible mais tout aussi importante : la demande d'ASPA passe désormais par un point d'entrée unique. Les retraités du régime général font leur demande directement sur



Avec ses 814 € de pension mensuelle, Monique se situe bien en dessous du plafond de l'ASPA, fixé à 1 043,59 € par mois pour une personne seule en 2026. Le calcul est simple : la caisse verse la différence entre ce plafond et les ressources du demandeur. Dans son cas, cela représente 229,59 € de plus chaque mois. Sur un an, ce sont près de 2 755 € supplémentaires.

Avant Situation de Monique sans ASPA 💶 Pension mensuelle totale 814 € 📉 Écart avec le minimum garanti -229,59 € chaque mois Après Avec l'ASPA obtenue en ligne 💶 Pension + ASPA mensuelle 1 043,59 € 📈 Gain annuel grâce à l'ASPA +2 755 € par an



Pour un couple, le plafond atteint 1 620,18 € par mois. Le montant de l'ASPA est toujours calculé comme un complément : il comble l'écart entre les ressources réelles et ce plancher garanti par l'État. Ce que Monique ne savait pas, c'est que depuis le, le formulaire de demande d'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA, le minimum vieillesse) a été profondément modifié. Désormais, lorsqu'un retraité se connecte à son espace personnel sur lassuranceretraite.fr , ses revenus sont. Pensions de base, complémentaires, allocations déjà versées : tout apparaît sans que le demandeur ait besoin de chercher ses chiffres lui-même.Cette évolution repose sur un dispositif technique baptisé Dispositif de Ressources Mensuelles (DRM), piloté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV, l'organisme qui gère les retraites du privé). Grâce à des échanges de données avec d'autres organismes comme la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou France Travail, le système récupère automatiquement les ressources déjà connues de l'administration. Le demandeur n'a plus qu'à vérifier, corriger si un montant a changé, puis joindre ses justificatifs et valider.Pour Monique, la différence a été immédiate. Quand Nathalie l'a connectée à son espace en ligne, les montants étaient déjà là : sa pension de base, sa complémentaire Agirc-Arrco, même sa petite allocation logement., se souvient-elle. La demande, qui lui avait semblé insurmontable deux ans plus tôt, a été bouclée en moins de quinze minutes.L'autre nouveauté, moins visible mais tout aussi importante : la demande d'ASPA passe désormais par. Les retraités du régime général font leur demande directement sur le site de l'Assurance retraite . À terme, les retraités agricoles pourront faire de même via le site de la Mutualité Sociale Agricole (MSA, la caisse des agriculteurs), prévu pour 2027.Avec sesde pension mensuelle, Monique se situe bien en dessous du plafond de l'ASPA, fixé àpour une personne seule en 2026. Le calcul est simple : la caisse verse la différence entre ce plafond et les ressources du demandeur. Dans son cas, cela représente. Sur un an, ce sont près desupplémentaires.Pour un couple, le plafond atteint. Le montant de l'ASPA est toujours calculé comme un complément : il comble l'écart entre les ressources réelles et ce plancher garanti par l'État.

Un retraité éligible sur deux passe encore à côté de cette aide L'enjeu de cette simplification dépasse largement le cas de Monique. Selon les dernières estimations de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), près d'un retraité éligible sur deux ne demande pas le minimum vieillesse. Cela représente plus de 300 000 personnes. Les allocataires de l'ASPA perçoivent un complément moyen de 499 € par mois.



Les raisons de ce non-recours massif sont connues. La campagne 2024 de l'Assurance retraite, qui a contacté plus de 11 500 retraités potentiellement éligibles, a mis en lumière trois freins principaux. Le premier, et de loin le plus cité (67 % des refus), est la crainte de la récupération sur succession. Les personnes contactées redoutent que leurs héritiers doivent rembourser les sommes perçues après leur décès. Pourtant, cette récupération ne s'applique que si le patrimoine net du défunt dépasse 108 586 € en métropole en 2026. Pour la grande majorité des retraités modestes, ce seuil n'est jamais atteint.



Le deuxième frein est précisément la complexité des démarches. C'est celui que le préremplissage vient lever. Plus besoin de rassembler soi-même tous les justificatifs de revenus, plus besoin de fouiller dans ses papiers : l'administration dispose déjà de l'essentiel grâce au DRM. Même les retraités peu à l'aise avec internet peuvent se faire aider par un proche, comme Monique avec sa fille, ou demander un rendez-vous auprès de leur caisse régionale.

Comment faire votre demande en quelques minutes « 229 euros de plus, ça change ma vie. Je peux refaire des courses correctement et j'ai relancé ma mutuelle pour mes lunettes », confie-t-elle.



Si vous êtes dans la même situation que Monique, voici la marche à suivre. Connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr (via FranceConnect). Sélectionnez le service « Demander une allocation de solidarité (Aspa) ». Vérifiez les montants pré-remplis, corrigez si nécessaire, joignez vos justificatifs et validez. Le premier versement intervient au plus tôt le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande.



Si vous n'êtes pas à l'aise avec internet, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un conseiller de votre Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT, la caisse régionale de retraite). Et pour savoir si vous êtes éligible avant de vous lancer, le simulateur officiel sur Monique a reçu sa réponse trois semaines après sa demande. Depuis février, son virement mensuel inclut le complément ASPA., confie-t-elle.Si vous êtes dans la même situation que Monique, voici la marche à suivre. Connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr (via FranceConnect). Sélectionnez le service. Vérifiez les montants pré-remplis, corrigez si nécessaire, joignez vos justificatifs et validez. Le premier versement intervient au plus tôt le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande.Si vous n'êtes pas à l'aise avec internet, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un conseiller de votre Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT, la caisse régionale de retraite). Et pour savoir si vous êtes éligible avant de vous lancer, le simulateur officiel sur mesdroitssociaux.gouv.fr permet de vérifier en quelques clics si vos ressources vous ouvrent droit à l'ASPA.

Sources :

- Assurance retraite (lassuranceretraite.fr), janvier 2026

- MoneyVox, février 2026

- Service-public.fr, janvier 2026

- DREES, Le non-recours au minimum vieillesse, mai 2022

- Assurance retraite - Statistiques, Lutte contre le non-recours à l'Aspa 2024, juin 2025



* Le prénom a été modifié.





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