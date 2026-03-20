Retraite

Prime de retraite : cette case oubliée de la déclaration peut vous coûter plusieurs centaines d'euros

La campagne de déclaration des revenus ouvre le 9 avril. Si vous avez perçu une prime de départ en retraite en 2025, une seule case mal remplie peut faire basculer votre imposition dans une tranche supérieure — et gonfler votre facture fiscale de plusieurs centaines d'euros.



Un mécanisme fiscal permet d'éviter le saut de tranche — mais il faut le demander dans une case précise de la déclaration Tous les salariés partis en retraite en 2025 sont concernés, quel que soit le montant de leur prime L'erreur la plus fréquente : laisser la prime dans les salaires préremplis — et payer l'impôt plein pot sans recours

Un réflexe fiscal que la majorité des nouveaux retraités ne connaît pas Chaque année, environ 200 000 personnes rejoignent les rangs des retraités français, selon le dernier Panorama de la DREES. Parmi elles, des centaines de milliers de salariés du privé perçoivent une prime de départ en retraite — parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cette somme atterrit directement dans la case des salaires de leur déclaration préremplie. Et c'est là que le piège se referme.



Car depuis la suppression de l'étalement sur quatre ans en 2020, un seul mécanisme permet d'amortir le choc fiscal : le système du quotient. Il existe, il est légal, il est gratuit. Mais il faut le demander soi-même, dans une case spécifique du formulaire 2042 C. Ceux qui ne le font pas paient l'impôt plein tarif — sans possibilité de correction une fois le délai de réclamation dépassé.

Le mécanisme en 30 secondes Le système du quotient repose sur l'article 163-0 A du Code général des impôts. Son principe tient en trois étapes. L'administration ajoute un quart de votre prime à vos revenus ordinaires. Elle calcule l'impôt supplémentaire correspondant à ce quart. Puis elle multiplie ce supplément par quatre.



Résultat : votre prime est imposée à un taux plus bas que si elle avait été intégrée en bloc à vos salaires. L'objectif est d'éviter que ce revenu exceptionnel ne vous propulse artificiellement dans une tranche d'imposition supérieure. Autre avantage souvent ignoré : le quotient réduit aussi votre revenu fiscal de référence (RFR), ce chiffre qui conditionne l'accès à de nombreuses aides sociales et exonérations fiscales.



L'ancien dispositif d'étalement sur quatre ans, supprimé par la loi de finances pour 2020, permettait de répartir l'imposition sur quatre déclarations successives. Il n'existe plus. Le quotient est désormais la seule parade.

Pas pour tout le monde : voici le filtre Si vous avez quitté votre emploi volontairement pour prendre votre retraite en 2025 et perçu une indemnité de départ, vous êtes directement concerné. La totalité de cette prime est imposable — et éligible au quotient, quel que soit son montant.



En revanche, si votre employeur a pris l'initiative de votre mise à la retraite, une partie de l'indemnité est exonérée d'impôt (dans la limite du montant prévu par la convention collective, ou de 50 % de l'indemnité perçue, ou du double de votre rémunération brute annuelle — le plus élevé des trois, plafonné à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale). Seul le surplus est imposable et éligible au quotient.



Cas particulier : si vous êtes parti dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), votre indemnité est intégralement exonérée. Aucune démarche fiscale n'est nécessaire.

Un écart qui parle de lui-même 55 000 €. Prime de départ en retraite : 20 000 €. Barème 2026 (revenus 2025, loi de finances promulguée le 19 février 2026, revalorisation +0,9 %).



Sans Sans quotient 💶 Revenu net imposable (après abattement 10 %) 67 500 € — QF : 33 750 € par part 📊 Tranche marginale d'imposition 30 % 📉 Impôt brut calculé 6 458 € Avec Avec quotient (case 0XX) 💶 Revenu ordinaire net (après abattement 10 %) 49 500 € — QF : 24 750 € par part 📊 Tranche marginale d'imposition 11 % 📉 Impôt total (ordinaire + quotient sur la prime) 4 873 € ✅ Économie réalisée 1 585 €



L'écart s'explique mécaniquement. Sans quotient, le quotient familial passe à 33 750 € par part — bien au-dessus du seuil de la tranche à 30 % (29 580 €). Avec le quotient, les revenus ordinaires restent à 24 750 € par part, dans la tranche à 11 %. Le saut de tranche est neutralisé.



Pour un célibataire avec un salaire de 28 000 € et une prime de 20 000 €, l'économie atteint 2 496 € sur le même barème. Et ce n'est que l'impôt sur le revenu : le RFR gonflé peut aussi faire perdre le bénéfice de l'exonération de taxe foncière ou de la complémentaire santé solidaire. Prenons un couple marié sans enfant. Salaire imposable déclaré :. Prime de départ en retraite :. Barème 2026 (revenus 2025, loi de finances promulguée le 19 février 2026, revalorisation +0,9 %).L'écart s'explique mécaniquement. Sans quotient, lepasse à 33 750 € par part — bien au-dessus du seuil de la(29 580 €). Avec le quotient, les revenus ordinaires restent à 24 750 € par part, dans la. Le saut de tranche est neutralisé.Pour un célibataire avec un salaire de 28 000 € et une prime de 20 000 €, l'économie atteintsur le même barème. Et ce n'est que l'impôt sur le revenu : le RFR gonflé peut aussi faire perdre le bénéfice de l'ou de la

Deux démarches à lancer cette semaine 9 avril 2026. Voici les trois gestes à effectuer, dans l'ordre.

Étape 1 Cocher ✅ En début de parcours sur impots.gouv.fr Cochez « Revenus exceptionnels ou différés » Étape 2 Inscrire 📝 Case 0XX de la déclaration 2042 C Inscrivez le montant imposable de la prime + précisez sa nature Étape 3 Retirer ⚠️ Case 1AJ (traitements et salaires) Retirez le montant de la prime — sinon double imposition



L'étape 3 est celle que beaucoup oublient. Votre employeur a déjà inclus la prime dans les revenus préremplis en case 1AJ. Si vous ne la soustrayez pas, elle sera imposée deux fois : une fois au barème normal, une fois au quotient. Le fisc effectue ensuite le calcul automatiquement. Vous n'avez rien à calculer vous-même. La déclaration en ligne ouvre le. Voici les trois gestes à effectuer, dans l'ordre.L'étape 3 est celle que beaucoup oublient. Votre employeur a déjà inclus la prime dans les revenus préremplis en case 1AJ. Si vous ne la soustrayez pas, elle sera imposée deux fois : une fois au barème normal, une fois au quotient. Le fisc effectue ensuite le calcul automatiquement. Vous n'avez rien à calculer vous-même.

L'angle mort que personne ne signale Le quotient ne produit aucun effet si votre prime ne vous fait pas changer de tranche marginale d'imposition. Autrement dit : si vos revenus ordinaires et vos revenus avec la prime sont imposés au même taux marginal, l'économie est nulle. C'est le cas, par exemple, d'un couple dont le quotient familial reste dans la tranche à 30 % avec ou sans la prime. Le dispositif n'est cependant jamais défavorable — au pire, il est neutre.



Autre point aveugle : le prélèvement à la source. Votre employeur a prélevé la retenue à la source sur votre prime au taux habituel. Ce n'est qu'au moment de la déclaration que le quotient entre en jeu. Si vous ne le demandez pas, le trop-perçu ne vous sera jamais remboursé au-delà du calcul standard.



Dernier réflexe, souvent négligé : une fois la déclaration validée, pensez à actualiser votre taux de prélèvement à la source dans votre espace en ligne. Votre nouveau revenu de retraité est structurellement plus bas que votre ancien salaire. Sans mise à jour, vous avancerez de la trésorerie à l'État pendant des mois — jusqu'à la régularisation de septembre.

Ce qu'il faut retenir

Le système du quotient est le seul dispositif fiscal pour atténuer l'imposition de votre prime de départ en retraite — l'étalement sur 4 ans est supprimé depuis 2020 Pour en bénéficier, inscrivez le montant imposable de la prime en case 0XX de la déclaration 2042 C et retirez-le de la case 1AJ L'économie dépend de votre tranche marginale : de quelques dizaines d'euros à plus de 1 000 € selon le montant de la prime Le quotient réduit aussi le revenu fiscal de référence (RFR), ce qui peut préserver vos droits à certaines aides et exonérations Campagne 2026 : ouverture le 9 avril. Pensez à actualiser votre taux de prélèvement à la source après la déclaration

Sources :

- Direction générale des finances publiques (impots.gouv.fr), Système du quotient pour les indemnités de départ en retraite, janvier 2026

- Service-public.gouv.fr, Impôt sur le revenu — Comment sont imposés les revenus exceptionnels, mars 2026

- Ministère de l'Économie (economie.gouv.fr), Barème de l'impôt sur le revenu 2026 — loi de finances du 19 février 2026, revalorisation +0,9 %

- DREES, Les retraités et les retraites — Édition 2025, juillet 2025

- Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, article 29 — suppression de l'étalement (article 163 A du CGI)

Pour aller plus loin :



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