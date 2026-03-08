Retraite

Retraite : ce choix de date que de nombreux futurs retraités négligent et qui change leur pension et leurs impôts à vie

Chaque année, des dizaines de milliers de salariés quittent leur poste sans savoir que le mois inscrit sur leur lettre de départ peut leur coûter — ou leur rapporter — plusieurs dizaines d'euros par mois jusqu'à la fin de leur vie. En 2026, avec la suspension de la réforme des retraites et les nouveaux seuils fiscaux, l'écart entre un bon et un mauvais timing n'a jamais été aussi marqué.