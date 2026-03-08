Retraite : ce choix de date que de nombreux futurs retraités négligent et qui change leur pension et leurs impôts à vie

Départ à la retraite : le mois choisi peut faire gagner ou perdre des dizaines d'euros chaque mois © SeniorActu
Pourquoi le mois de départ change tout sur votre pension
La plupart des futurs retraités raisonnent en années : « Je partirai à 64 ans » ou « quand j'aurai mes trimestres ». Très peu pensent au mois précis de leur départ. C'est pourtant là que se joue une part invisible de leur pension.
En temps normal, l'Assurance vieillesse valide vos trimestres en fonction de vos revenus : en 2026, il faut avoir perçu 1 803 € brut pour valider un trimestre, et 7 212 € brut dans l'année pour en valider quatre. Mais l'année de votre départ, cette règle ne s'applique plus. Les trimestres sont alors comptés de manière strictement calendaire : un trimestre civil entier va du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre, ou du 1er octobre au 31 décembre.
Concrètement, même si vous avez gagné plus de 7 212 € sur les deux premiers mois de l'année, partir le 15 mars ne vous donne aucun trimestre pour cette dernière année de travail : le trimestre civil janvier-mars n'est pas terminé. Attendre le 1er avril, c'est valider ce trimestre — et potentiellement éviter une décote ou déclencher une surcote.
Ce décalage de quelques semaines peut modifier le montant de la pension versée chaque mois, à vie.
En temps normal, l'Assurance vieillesse valide vos trimestres en fonction de vos revenus : en 2026, il faut avoir perçu 1 803 € brut pour valider un trimestre, et 7 212 € brut dans l'année pour en valider quatre. Mais l'année de votre départ, cette règle ne s'applique plus. Les trimestres sont alors comptés de manière strictement calendaire : un trimestre civil entier va du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre, ou du 1er octobre au 31 décembre.
Concrètement, même si vous avez gagné plus de 7 212 € sur les deux premiers mois de l'année, partir le 15 mars ne vous donne aucun trimestre pour cette dernière année de travail : le trimestre civil janvier-mars n'est pas terminé. Attendre le 1er avril, c'est valider ce trimestre — et potentiellement éviter une décote ou déclencher une surcote.
Ce décalage de quelques semaines peut modifier le montant de la pension versée chaque mois, à vie.
La surcote : +5 % par an de pension à vie
La surcote est le mécanisme le plus puissant — et le plus méconnu — pour augmenter sa retraite de base. Elle s'applique quand trois conditions sont réunies : avoir atteint l'âge légal de départ de sa génération, avoir déjà tous les trimestres requis pour le taux plein, et continuer à travailler sans demander la liquidation de sa retraite.
Chaque trimestre civil entier cotisé au-delà de ces deux seuils majore la pension de base de 1,25 %. Sur une année complète, cela représente +5 %, définitivement, sans plafond, versé dès la première mensualité de retraite.
Pour un salarié dont la pension de base atteint 1 200 € au taux plein, une année de surcote porte ce montant à 1 260 € — soit 60 € de plus par mois et 720 € de plus par an, à vie. Deux années de travail supplémentaires doublent ce gain. Trois années le triplent.
L'enjeu du mois de départ est ici crucial : partir le 20 septembre au lieu du 1er octobre, c'est perdre un trimestre entier de surcote — soit 1,25 % de pension en moins pour toujours.
À noter : la surcote s'ajoute également à la surcote parentale, un dispositif créé par la réforme de 2023. Les parents ayant acquis au moins un trimestre de majoration (maternité, éducation, adoption, congé parental) et qui atteignent le taux plein avant l'âge légal peuvent bénéficier d'une majoration supplémentaire de 1,25 % par trimestre cotisé au cours de l'année précédant cet âge légal. Ce dispositif est détaillé sur le site Service-public.gouv.fr.
Chaque trimestre civil entier cotisé au-delà de ces deux seuils majore la pension de base de 1,25 %. Sur une année complète, cela représente +5 %, définitivement, sans plafond, versé dès la première mensualité de retraite.
Pour un salarié dont la pension de base atteint 1 200 € au taux plein, une année de surcote porte ce montant à 1 260 € — soit 60 € de plus par mois et 720 € de plus par an, à vie. Deux années de travail supplémentaires doublent ce gain. Trois années le triplent.
L'enjeu du mois de départ est ici crucial : partir le 20 septembre au lieu du 1er octobre, c'est perdre un trimestre entier de surcote — soit 1,25 % de pension en moins pour toujours.
À noter : la surcote s'ajoute également à la surcote parentale, un dispositif créé par la réforme de 2023. Les parents ayant acquis au moins un trimestre de majoration (maternité, éducation, adoption, congé parental) et qui atteignent le taux plein avant l'âge légal peuvent bénéficier d'une majoration supplémentaire de 1,25 % par trimestre cotisé au cours de l'année précédant cet âge légal. Ce dispositif est détaillé sur le site Service-public.gouv.fr.
Le piège fiscal de la prime de départ
Le choix du mois de départ ne joue pas seulement sur la pension : il pèse aussi sur l'impôt sur le revenu.
Quand un salarié quitte son entreprise pour prendre sa retraite, il perçoit en général une indemnité de départ (aussi appelée prime de départ à la retraite). Cette somme est imposable et s'ajoute aux revenus de l'année au cours de laquelle elle est versée.
Si le départ intervient en décembre, la prime vient se cumuler avec une année entière de salaire. Le revenu imposable de l'année grimpe, ce qui peut faire basculer le retraité dans une tranche d'imposition supérieure.
En revanche, si le départ est décalé au 1er février, la prime est rattachée à l'année suivante — une année où les revenus chutent puisqu'ils ne comprennent plus qu'un mois de salaire et onze mois de pension, bien inférieure au dernier traitement. Résultat : la prime est imposée sur une assiette globale plus faible, et l'impôt peut diminuer de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros.
En 2026, le barème de l'impôt a été revalorisé de 0,9 %. La tranche à 0 % s'applique jusqu'à 11 600 € de revenu imposable par part, celle à 11 % de 11 601 € à 29 579 €, et celle à 30 % au-delà de 29 580 €. Un décalage de quelques semaines peut faire la différence entre rester à 11 % et basculer à 30 %.
Quand un salarié quitte son entreprise pour prendre sa retraite, il perçoit en général une indemnité de départ (aussi appelée prime de départ à la retraite). Cette somme est imposable et s'ajoute aux revenus de l'année au cours de laquelle elle est versée.
Si le départ intervient en décembre, la prime vient se cumuler avec une année entière de salaire. Le revenu imposable de l'année grimpe, ce qui peut faire basculer le retraité dans une tranche d'imposition supérieure.
En revanche, si le départ est décalé au 1er février, la prime est rattachée à l'année suivante — une année où les revenus chutent puisqu'ils ne comprennent plus qu'un mois de salaire et onze mois de pension, bien inférieure au dernier traitement. Résultat : la prime est imposée sur une assiette globale plus faible, et l'impôt peut diminuer de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros.
En 2026, le barème de l'impôt a été revalorisé de 0,9 %. La tranche à 0 % s'applique jusqu'à 11 600 € de revenu imposable par part, celle à 11 % de 11 601 € à 29 579 €, et celle à 30 % au-delà de 29 580 €. Un décalage de quelques semaines peut faire la différence entre rester à 11 % et basculer à 30 %.
Départ en décembre, en janvier ou en février : ce que chaque date change
Trois dates reviennent systématiquement dans les recommandations des conseillers retraite. Chacune a ses avantages et ses pièges.
Règle à retenir : ne jamais partir en milieu de trimestre civil. Les dates les plus sûres sont le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. Et pour ceux qui perçoivent une prime de départ importante, le 1er février reste la date la plus avantageuse sur le plan fiscal.
31 décembre ⚠️ Attention
Trimestres
4 trimestres validés pour l'année entière
25 meilleures années
Dernière année complète prise en compte dans le calcul du SAM
Piège fiscal
Prime de départ cumulée avec 12 mois de salaire → risque de tranche supérieure
1er janvier ✅ Stratégique
Trimestres
L'année précédente (complète) peut entrer dans les 25 meilleures
Revalorisation
Pension calculée après la revalorisation annuelle du 1er janvier
Fiscalité
Salaire et prime rattachés à l'année N-1, pension seule en année N
1er février ✅ Optimal fiscalement
Trimestres
Identique au 1er janvier (année précédente complète)
Prime de départ
Versée en janvier → imposée sur une année à revenus réduits (1 mois salaire + 11 mois pension)
Économie d'impôt
Peut atteindre plusieurs milliers d'euros selon le montant de la prime
Règle à retenir : ne jamais partir en milieu de trimestre civil. Les dates les plus sûres sont le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. Et pour ceux qui perçoivent une prime de départ importante, le 1er février reste la date la plus avantageuse sur le plan fiscal.
Comment simuler votre date idéale
Chaque situation est différente : le nombre de trimestres déjà validés, le montant du salaire de référence, l'existence d'une prime de départ et la tranche d'imposition rendent le calcul très personnel. Plusieurs outils gratuits permettent d'y voir clair.
Le simulateur officiel de l'Assurance retraite, accessible depuis l'espace personnel sur lassuranceretraite.fr, permet de tester différentes dates de départ et de comparer les montants de pension correspondants. Le portail info-retraite.fr propose une estimation tous régimes confondus, base et complémentaire.
Pour l'impact fiscal, le simulateur de la Direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr permet de projeter l'impôt sur le revenu en fonction de plusieurs hypothèses de revenus annuels.
Les conseillers des Carsat (Caisses d'assurance retraite et de santé au travail) reçoivent gratuitement sur rendez-vous les futurs retraités pour un entretien personnalisé. Un rendez-vous 6 à 12 mois avant la date envisagée est recommandé.
En résumé : avant de signer votre lettre de départ, simulez au moins trois dates — une fin de trimestre, un 1er janvier et un 1er février — et comparez les résultats en pension mensuelle et en impôt annuel. L'écart peut surprendre.
Le simulateur officiel de l'Assurance retraite, accessible depuis l'espace personnel sur lassuranceretraite.fr, permet de tester différentes dates de départ et de comparer les montants de pension correspondants. Le portail info-retraite.fr propose une estimation tous régimes confondus, base et complémentaire.
Pour l'impact fiscal, le simulateur de la Direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr permet de projeter l'impôt sur le revenu en fonction de plusieurs hypothèses de revenus annuels.
Les conseillers des Carsat (Caisses d'assurance retraite et de santé au travail) reçoivent gratuitement sur rendez-vous les futurs retraités pour un entretien personnalisé. Un rendez-vous 6 à 12 mois avant la date envisagée est recommandé.
En résumé : avant de signer votre lettre de départ, simulez au moins trois dates — une fin de trimestre, un 1er janvier et un 1er février — et comparez les résultats en pension mensuelle et en impôt annuel. L'écart peut surprendre.
Sources :
- Service-public.gouv.fr, « Retraite du salarié du secteur privé : qu'est-ce que la surcote ? », vérifié le 1er janvier 2026
- L'Assurance retraite, « Prolonger mon activité : la surcote », lassuranceretraite.fr
- Service-public.gouv.fr, « Comment les enfants sont-ils pris en compte pour la retraite du salarié ? »
- Economie.gouv.fr, « Loi de finances 2026 : ce qui change pour les particuliers », 19 février 2026
- Sapiendo, « Comment choisir sa date de départ à la retraite ? », sapiendo-retraite.fr
- Service-public.gouv.fr, « Retraite du salarié du secteur privé : qu'est-ce que la surcote ? », vérifié le 1er janvier 2026
- L'Assurance retraite, « Prolonger mon activité : la surcote », lassuranceretraite.fr
- Service-public.gouv.fr, « Comment les enfants sont-ils pris en compte pour la retraite du salarié ? »
- Economie.gouv.fr, « Loi de finances 2026 : ce qui change pour les particuliers », 19 février 2026
- Sapiendo, « Comment choisir sa date de départ à la retraite ? », sapiendo-retraite.fr