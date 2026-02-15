Barème impôt 2026 : pourquoi la hausse de votre pension peut vous coûter plus cher

Le piège touche en priorité les retraités dont les revenus se situent à proximité de trois seuils fiscaux précis.



Premier seuil : l'entrée dans l'impôt. En 2026, une personne seule (1 part fiscale) devient imposable dès que son revenu net imposable dépasse 11 600 € par an. Ce seuil n'a progressé que de 103 € par rapport à 2025 (11 497 €). Or, une pension brute de 12 800 € en 2024, non imposable après l'abattement de 10 %, passe à environ 13 082 € en 2025 avec la revalorisation de 2,2 %. Après abattement de 10 %, le revenu net imposable atteint 11 774 €, soit 174 € au-dessus du nouveau seuil. Le retraité devient imposable sans avoir gagné un euro de pouvoir d'achat supplémentaire.



Deuxième seuil : l'abattement spécial pour les plus de 65 ans. Cet avantage fiscal, prévu par l'article 157 bis du Code général des impôts, permet de retrancher jusqu'à 2 821 € du revenu imposable lorsque le revenu net global — c'est-à-dire le total de vos revenus après l'abattement de 10 % — ne dépasse pas 17 668 €. Au-delà et jusqu'à 28 423 €, l'abattement tombe à 1 411 €. Au-dessus, il disparaît.



Le problème : ces seuils n'ont été relevés que de 0,9 %, alors que les pensions ont grimpé de 2,2 %. Un retraité dont le revenu net global était de 17 400 € en 2024 bénéficiait de l'abattement maximum de 2 796 €. Après la hausse de sa pension en 2025, ce même revenu passe à environ 17 783 €, au-dessus du nouveau seuil de 17 668 €. Il perd la moitié de son abattement, soit 1 410 € de déduction en moins.



Troisième seuil : la perte totale de l'abattement. Un retraité dont le revenu net global avoisinait 28 000 € en 2024 reste sous le plafond de 28 170 € et conserve un abattement de 1 398 €. Après revalorisation en 2025, ce revenu grimpe à environ 28 616 €, au-dessus du nouveau plafond de 28 423 €. L'abattement disparaît intégralement.