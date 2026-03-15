Retraite

Le président du COR propose un « big bang » qui pourrait redéfinir vos droits à la retraite

Gilbert Cette, l'homme qui préside l'instance chargée d'éclairer le débat sur les retraites, plaide pour une refonte radicale des règles d'accès à la pension. Une prise de position qui interroge, alors que la réforme est suspendue jusqu'en 2028.



Le président du Conseil d'orientation des retraites publie une tribune personnelle réclamant un « big bang » du système de pension Tous les actifs et futurs retraités pourraient être concernés par une redéfinition des seuils d'âge et de durée de cotisation Cette prise de position soulève une question que personne ne pose publiquement : le président du COR peut-il rester neutre après une telle tribune ?

Une tribune qui fait l'effet d'une bombe silencieuse Commentaire, diffusée depuis le jeudi 12 mars 2026, contient un texte qui n'est pas passé inaperçu dans les cercles du pouvoir. Son auteur : Gilbert Cette, économiste, professeur à la Neoma Business School. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que Gilbert Cette n'est pas n'importe quel économiste. Il est aussi, depuis octobre 2023, le président du



Dans cette tribune, il ne se contente pas de proposer un ajustement. Il plaide pour ce qu'il appelle lui-même un « big bang » des régimes de pension. En clair : revoir en profondeur les modalités d'ouverture des droits à la retraite. L'objectif affiché est double. Augmenter la part des seniors encore en activité. Et préserver ce qu'il qualifie de « soutenabilité financière » du système par répartition. La revue, diffusée depuis le jeudi, contient un texte qui n'est pas passé inaperçu dans les cercles du pouvoir. Son auteur :, économiste, professeur à la Neoma Business School. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que Gilbert Cette n'est pas n'importe quel économiste. Il est aussi, depuis, le président du Conseil d'orientation des retraites (COR), l'instance rattachée à Matignon qui analyse les perspectives du système de retraite français.Dans cette tribune, il ne se contente pas de proposer un ajustement. Il plaide pour ce qu'il appelle lui-même undes régimes de pension. En clair : revoir en profondeur les modalités d'ouverture des droits à la retraite. L'objectif affiché est double. Augmenter la part des seniors encore en activité. Et préserver ce qu'il qualifie de « soutenabilité financière » du système par répartition.

Ce que propose concrètement Gilbert Cette Le texte publié dans Commentaire ne détaille pas un projet de loi clé en main. Mais il dessine une direction claire. Gilbert Cette considère que les règles actuelles d'accès à la pension sont devenues trop segmentées, trop complexes, et surtout trop coûteuses à terme.



Sa logique : simplifier radicalement les seuils et les jeux d'âge qui jalonnent l'accès à la pension. Aujourd'hui, le système repose sur une combinaison d'âge légal, de durée de cotisation et de décote ou surcote selon les cas. Gilbert Cette estime que cette architecture crée des trajectoires illisibles pour les assurés et freine la participation des seniors au marché du travail.



Il propose donc de redéfinir ces règles de manière « plus rapide et plus lisible ». Derrière cette formule, c'est bien une remise en cause des fondamentaux du système actuel qui se dessine. Sans que les contours précis soient encore fixés.

Pourquoi cette tribune vous concerne directement 1964 et 1968, votre âge légal de départ est aujourd'hui fixé entre 62 ans et 9 mois et 63 ans et 9 mois, selon les règles en vigueur après la suspension partielle de la réforme des retraites. Cette suspension ne concerne que les générations 1964 à 1968. Pour les personnes nées à partir de 1969, l'âge légal de 64 ans et les 172 trimestres s'appliquent sans modification.



Ce que propose Gilbert Cette, c'est potentiellement une réécriture de ces seuils. Pas nécessairement pour les repousser davantage. Mais pour les recalculer sur des bases différentes. Si un tel « big bang » était un jour mis en œuvre, c'est l'ensemble du cadre de calcul des droits qui pourrait être modifié.



Concrètement, toute personne encore en activité ou à quelques années de la retraite pourrait voir ses repères bouleversés. Nombre de trimestres requis, âge d'ouverture des droits, conditions du taux plein : tout serait potentiellement sur la table. Voici le barème complet par génération tel qu'il s'applique aujourd'hui :

1964 Génération 📅 Âge légal de départ 62 ans et 9 mois 📊 Trimestres requis (taux plein) 170 trimestres 1965 (janv-mars) Génération 📅 Âge légal de départ 62 ans et 9 mois 📊 Trimestres requis (taux plein) 170 trimestres 1965 (avril-déc) Génération 📅 Âge légal de départ 63 ans 📊 Trimestres requis (taux plein) 171 trimestres 1966 Génération 📅 Âge légal de départ 63 ans et 3 mois 📊 Trimestres requis (taux plein) 172 trimestres 1967 Génération 📅 Âge légal de départ 63 ans et 6 mois 📊 Trimestres requis (taux plein) 172 trimestres 1968 Génération 📅 Âge légal de départ 63 ans et 9 mois 📊 Trimestres requis (taux plein) 172 trimestres 1969+ Génération 📅 Âge légal de départ 64 ans 📊 Trimestres requis (taux plein) 172 trimestres ℹ️ Statut En vigueur (non concerné par la suspension) Si vous êtes né entre, votre âge légal de départ est aujourd'hui fixé entreet, selon les règles en vigueur après la suspension partielle de la réforme des retraites. Cette suspension ne concerne que les. Pour les personnes nées à partir de, l'âge légal deet less'appliquent sans modification.Ce que propose Gilbert Cette, c'est potentiellement une réécriture de ces seuils. Pas nécessairement pour les repousser davantage. Mais pour les recalculer sur des bases différentes. Si un tel « big bang » était un jour mis en œuvre, c'est l'ensemble duqui pourrait être modifié.Concrètement, toute personne encore en activité ou à quelques années de la retraite pourrait voir ses repères bouleversés.: tout serait potentiellement sur la table. Voici le barème complet par génération tel qu'il s'applique aujourd'hui :

Un président du COR peut-il prendre position aussi ouvertement ? C'est la question qui dérange. Le Conseil d'orientation des retraites regroupe 41 membres : parlementaires, représentants du patronat et des syndicats, hauts fonctionnaires et experts. Cette instance est rattachée à Matignon mais fonctionne de manière indépendante. Sa mission officielle est d'analyser et de suivre les perspectives du système de retraite, pas de prendre parti.



Or, Gilbert Cette ne s'exprime pas ici au nom du COR. Il signe une tribune personnelle, en tant qu'économiste et universitaire. Mais la frontière est mince. Quand le président d'une instance de concertation plaide publiquement pour un « big bang » du système, les partenaires sociaux qui siègent autour de la même table peuvent légitimement se poser des questions.



Cette double casquette — président d'une instance neutre et auteur d'une tribune engagée — crée un malaise. Sans invalider le fond de sa réflexion, elle en complique la réception. Certains syndicats pourraient y voir un signal envoyé au gouvernement sous couvert d'expertise indépendante.

Ce qu'il faut surveiller dans les semaines qui viennent



La réforme des retraites est officiellement suspendue jusqu'en 2028. Mais les discussions sur l'avenir du système, elles, n'ont jamais cessé. Le prochain rapport annuel du COR, attendu dans les mois qui viennent, sera scruté de très près. Les observateurs y chercheront des indices sur la direction que pourrait prendre le débat.



En attendant, plusieurs réflexes s'imposent : Vérifiez votre relevé de carrière sur lassuranceretraite.fr pour connaître votre nombre de trimestres validés

Consultez votre estimation indicative globale (EIG) si vous avez plus de 55 ans

Notez que les règles actuelles restent en vigueur : aucun changement n'est effectif à ce stade La tribune de Gilbert Cette n'a aucune valeur contraignante. Ce n'est ni un rapport du COR, ni un projet de loi, ni une recommandation officielle. C'est un texte d'opinion publié dans une revue intellectuelle. Mais ce type de signal ne surgit jamais par hasard dans le calendrier politique.La réforme des retraites est officiellement suspendue jusqu'en. Mais les discussions sur l'avenir du système, elles, n'ont jamais cessé. Le prochain rapport annuel du COR, attendu dans les mois qui viennent, sera scruté de très près. Les observateurs y chercheront des indices sur la direction que pourrait prendre le débat.En attendant, plusieurs réflexes s'imposent :

Le vrai danger : l'incertitude permanente Au-delà du contenu même de la proposition de Gilbert Cette, c'est l'instabilité qui pèse le plus sur les futurs retraités. Depuis 2023, le calendrier des départs a été modifié, puis suspendu, puis partiellement gelé. Les générations nées entre 1964 et 1968 ont vu leurs repères bouger plusieurs fois en moins de trois ans.



Et maintenant, le président du COR lui-même évoque un « big bang ». Même si rien ne change demain, cette incertitude a un coût psychologique réel. Des milliers de Français entre 55 et 65 ans ne savent plus précisément quand ils pourront partir, ni à quelles conditions.



La question n'est plus seulement de savoir si l'âge légal va monter ou descendre. C'est de savoir si les règles du jeu elles-mêmes vont être réécrites. Et c'est cette perspective, plus que tout chiffre, qui inquiète.

Ce qu'il faut retenir

Gilbert Cette, président du COR, plaide pour un « big bang » des retraites dans une tribune personnelle publiée le 12 mars 2026 Il propose de redéfinir en profondeur les règles d'accès à la pension pour simplifier le système et augmenter le taux d'emploi des seniors La réforme des retraites reste suspendue jusqu'en 2028 : aucun changement n'est effectif à ce stade Sa double casquette (président du COR et auteur engagé) soulève des questions sur la neutralité de l'instance En attendant, vérifiez votre relevé de carrière sur lassuranceretraite.fr : les règles actuelles s'appliquent toujours

Sources :

- Le Monde, « Retraites : l'économiste Gilbert Cette préconise de revoir en profondeur les modalités d'ouverture des droits à une pension », 14 mars 2026

- Service-public.gouv.fr, « À quel âge peut-on partir à la retraite ? », mis à jour 2026

- Conseil d'orientation des retraites (COR), cor-retraites.fr

Pour aller plus loin :



- Retraite : cette proposition du président du COR qui pourrait modifier vos droits



- Suspension de la réforme : seuls 64 000 retraités partiront vraiment plus tôt en 2026