Pourquoi partir à la retraite dès que possible pourrait vous coûter des milliers d'euros

- La suspension permet de partir plus tôt — mais pas forcément à taux plein si vous n'avez pas tous vos trimestres
- Chaque trimestre manquant ampute votre taux de liquidation de 0,625 point — soit 5% de pension en moins pour seulement 4 trimestres
- Un piège caché attend ceux qui veulent cumuler emploi et retraite après 2027
64 000 personnes peuvent partir plus tôt — mais à quel prix
La suspension de la réforme des retraites, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, permet aux générations 1964 à 1968 de liquider leur pension avant 64 ans. Les personnes nées entre janvier et mars 1965 peuvent partir 6 mois plus tôt que prévu. Les autres générations concernées gagnent 3 mois.
En 2026, 64 000 personnes bénéficient d'un départ anticipé grâce à cette mesure, sur un total de 854 000 nouvelles retraites attribuées. Parmi elles, 10 000 à 15 000 relèvent du dispositif carrière longue.
Mais cette opportunité cache un piège : partir dès l'âge légal ne garantit pas une pension à taux plein. Si vous n'avez pas cotisé le nombre de trimestres requis, chaque trimestre manquant ampute définitivement votre pension de 0,625%.
En 2026, 64 000 personnes bénéficient d'un départ anticipé grâce à cette mesure, sur un total de 854 000 nouvelles retraites attribuées. Parmi elles, 10 000 à 15 000 relèvent du dispositif carrière longue.
Mais cette opportunité cache un piège : partir dès l'âge légal ne garantit pas une pension à taux plein. Si vous n'avez pas cotisé le nombre de trimestres requis, chaque trimestre manquant ampute définitivement votre pension de 0,625%.
La décote : une amputation définitive que beaucoup sous-estiment
Le taux plein de 50% s'applique uniquement si vous avez validé tous vos trimestres d'assurance retraite. Pour les générations 1964 à 1968, la durée d'assurance exigée varie entre 170 et 172 trimestres selon l'année et le trimestre de naissance.
Si vous partez avant 67 ans sans avoir cotisé ces trimestres, une décote s'applique. Elle est calculée de deux façons : soit sur les trimestres manquants pour atteindre 67 ans, soit sur les trimestres manquants pour obtenir le taux plein. C'est le calcul le plus favorable qui s'applique.
Le mécanisme est redoutable. Chaque trimestre manquant réduit votre taux de liquidation de 0,625 point. Pour 4 trimestres manquants, votre taux passe de 50% à 47,5%. Conséquence : votre pension est amputée de 5%. Sur une pension théorique de 1 500 € bruts à taux plein, cela représente une perte d'environ 75 € par mois, soit 900 € par an. À vie.
Sur 25 ans de retraite, cette décision précipitée coûte environ 22 500 €. Et ce calcul ne tient pas compte de la revalorisation annuelle des pensions : la perte réelle est encore plus élevée.
Si vous partez avant 67 ans sans avoir cotisé ces trimestres, une décote s'applique. Elle est calculée de deux façons : soit sur les trimestres manquants pour atteindre 67 ans, soit sur les trimestres manquants pour obtenir le taux plein. C'est le calcul le plus favorable qui s'applique.
Le mécanisme est redoutable. Chaque trimestre manquant réduit votre taux de liquidation de 0,625 point. Pour 4 trimestres manquants, votre taux passe de 50% à 47,5%. Conséquence : votre pension est amputée de 5%. Sur une pension théorique de 1 500 € bruts à taux plein, cela représente une perte d'environ 75 € par mois, soit 900 € par an. À vie.
Sur 25 ans de retraite, cette décision précipitée coûte environ 22 500 €. Et ce calcul ne tient pas compte de la revalorisation annuelle des pensions : la perte réelle est encore plus élevée.
La surcote : le gain méconnu de ceux qui travaillent quelques trimestres de plus
Reprenons l'exemple d'une personne née au 1er trimestre 1965. Elle peut partir à 62 ans et 9 mois avec 166 trimestres validés. Il lui manque 4 trimestres pour atteindre les 170 requis. Trois scénarios se dessinent.
L'écart entre le pire scénario (décote) et le meilleur (surcote) atteint 150 € par mois. Sur 25 ans, c'est 45 000 € de différence. La surcote rapporte 22 500 € de plus que le simple taux plein. Et le départ avec décote coûte 22 500 € de moins que le taux plein.
Décote Départ à 62 ans 9 mois — 166 trim.
Taux de liquidation appliqué
47,5% au lieu de 50%
Pension mensuelle estimée
≈ 1 425 € bruts
Perte par rapport au taux plein
≈ -75 €/mois, soit -900 €/an
Taux plein Départ à ~63 ans 9 mois — 170 trim.
Taux de liquidation appliqué
50% (taux plein)
Pension mensuelle estimée
1 500 € bruts
Avantage
Aucune pénalité définitive
Surcote Départ à ~64 ans 9 mois — 174 trim.
Majoration appliquée
+5% (4 trim. × 1,25%)
Pension mensuelle estimée
1 575 € bruts
Gain cumulé sur 25 ans vs décote
+45 000 €
L'écart entre le pire scénario (décote) et le meilleur (surcote) atteint 150 € par mois. Sur 25 ans, c'est 45 000 € de différence. La surcote rapporte 22 500 € de plus que le simple taux plein. Et le départ avec décote coûte 22 500 € de moins que le taux plein.
Qui est concerné par cet arbitrage
Pour comprendre l'arbitrage, il faut d'abord connaître les conditions exactes qui s'appliquent à votre situation. Et pour la génération 1965, les règles ne sont pas les mêmes selon votre mois de naissance.
Trois profils sont particulièrement exposés au risque de décote.
Jan-Mars Nés du 1er janv. au 31 mars 1965
Âge légal de départ
62 ans et 9 mois
Trimestres requis pour le taux plein
170 trimestres
Avr-Déc Nés du 1er avril au 31 déc. 1965
Âge légal de départ
63 ans
Trimestres requis pour le taux plein
171 trimestres
Trois profils sont particulièrement exposés au risque de décote.
👩👧👦 Femmes avec enfants
Risque principal
Trous de cotisation (congés, temps partiel)
À vérifier
Trimestres de majoration enfants bien comptabilisés
📉 Chômage non indemnisé
Risque principal
Périodes non validées si non indemnisé
À vérifier
Relevé France Travail et trimestres assimilés
💼 Indépendants / auto-entrepreneurs
Risque principal
Revenus insuffisants = moins de 4 trim/an
À vérifier
Années avec 1, 2 ou 3 trimestres seulement
Le simulateur officiel révèle votre gain ou votre perte réelle
Le site info-retraite.fr a mis à jour son simulateur Mon estimation retraite. Il intègre la suspension de la réforme des retraites et les dernières évolutions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.
Ce simulateur permet de tester plusieurs dates de départ et de voir l'impact exact sur votre pension. Vous entrez votre année de naissance, vos trimestres validés, et le simulateur calcule :
Concrètement, vous pouvez comparer : partir à 62 ans et 9 mois avec décote, ou travailler jusqu'à 64 ans avec surcote. Le simulateur affiche le montant mensuel et le gain ou la perte cumulée sur 20 ou 25 ans.
Ce calcul est indispensable avant de prendre une décision. Les caisses de retraite (Assurance retraite, Agirc-Arrco) proposent aussi des simulations personnalisées via votre espace en ligne.
Ce simulateur permet de tester plusieurs dates de départ et de voir l'impact exact sur votre pension. Vous entrez votre année de naissance, vos trimestres validés, et le simulateur calcule :
📅 Âge légal de départ
Après suspension de la réforme
Entre 62 ans 9 mois et 63 ans 9 mois
✅ Trimestres requis
Pour le taux plein
170 à 172 selon la génération
💶 Montant de votre pension
Selon différentes dates de départ
Calcul personnalisé sur info-retraite.fr
📊 Gain ou perte cumulée
Projection sur 20 ou 25 ans
Jusqu'à 45 000 € d'écart
Ce calcul est indispensable avant de prendre une décision. Les caisses de retraite (Assurance retraite, Agirc-Arrco) proposent aussi des simulations personnalisées via votre espace en ligne.
Le piège caché du cumul emploi-retraite à partir de 2027
Un autre élément doit entrer dans votre calcul : les nouvelles règles du cumul emploi-retraite. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 modifie ces conditions à compter du 1er janvier 2027.
Cette règle ne s'applique qu'aux retraités de moins de 64 ans. Pour ceux qui envisagent un cumul emploi-retraite, liquider sa pension avant fin 2026 peut être stratégique, même avec une légère décote, si cela permet d'échapper à la règle de 2027.
Avant Liquidation avant le 1er janv. 2027
Cumul pension + activité avant 64 ans
Intégral si taux plein + âge légal atteint
Impact sur la pension
Aucune réduction
Après Liquidation à partir du 1er janv. 2027
Cumul pension + activité avant 64 ans
Suspension euro pour euro
Exemple : pension 2 000 € + activité 1 000 €
Pension réduite à 1 000 € — gain net : zéro
Cette règle ne s'applique qu'aux retraités de moins de 64 ans. Pour ceux qui envisagent un cumul emploi-retraite, liquider sa pension avant fin 2026 peut être stratégique, même avec une légère décote, si cela permet d'échapper à la règle de 2027.
Ce que les décrets manquants bloquent encore
La suspension de la réforme s'applique aux retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Mais certains dossiers restent bloqués : les carrières longues.
Les décrets permettant d'appliquer la suspension aux carrières longues (départ anticipé pour ceux ayant commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans) n'ont pas encore été publiés. L'Assurance retraite a indiqué que ces textes devraient être publiés en mars 2026.
Si vous êtes concerné par une carrière longue, votre dossier est en attente. Vous ne pouvez pas encore bénéficier de la suspension. Les caisses de retraite traiteront ces dossiers rétroactivement dès la publication des décrets.
Cette situation crée une incertitude pour 10 000 à 15 000 personnes en 2026. Si vous êtes dans ce cas, il est recommandé de préparer votre dossier dès maintenant et de contacter votre caisse de retraite pour signaler votre situation.
Les décrets permettant d'appliquer la suspension aux carrières longues (départ anticipé pour ceux ayant commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans) n'ont pas encore été publiés. L'Assurance retraite a indiqué que ces textes devraient être publiés en mars 2026.
Si vous êtes concerné par une carrière longue, votre dossier est en attente. Vous ne pouvez pas encore bénéficier de la suspension. Les caisses de retraite traiteront ces dossiers rétroactivement dès la publication des décrets.
Cette situation crée une incertitude pour 10 000 à 15 000 personnes en 2026. Si vous êtes dans ce cas, il est recommandé de préparer votre dossier dès maintenant et de contacter votre caisse de retraite pour signaler votre situation.
Ce qu'il faut retenir
- La suspension permet aux générations 1964-1968 de partir jusqu'à 6 mois plus tôt, mais l'âge légal et les trimestres requis varient selon le trimestre de naissance (ex : 170 trimestres si né janv-mars 1965, 171 si né avr-déc 1965)
- 4 trimestres manquants = taux de liquidation réduit de 50% à 47,5%, soit environ 75 € de pension en moins par mois — à vie
- La surcote majore votre pension de 1,25% par trimestre au-delà du taux plein : 2 ans de plus = +5%, soit 45 000 € de gain cumulé sur 25 ans par rapport à un départ avec décote
- À partir du 1er janvier 2027, reprendre une activité avant 64 ans entraîne la suspension euro pour euro de votre pension
- Le simulateur info-retraite.fr intègre la suspension : testez plusieurs dates de départ avant de décider
Sources :
- Service-public.gouv.fr, Suspension de la réforme des retraites, 27 février 2026
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Info-retraite.fr, Simulateur Mon estimation retraite, mars 2026
- Boursorama avec Newsgene, 6 mars 2026
- Service-public.gouv.fr, Suspension de la réforme des retraites, 27 février 2026
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Info-retraite.fr, Simulateur Mon estimation retraite, mars 2026
- Boursorama avec Newsgene, 6 mars 2026
Pour aller plus loin :
- Cumul emploi-retraite 2027 : le piège avant 64 ans qui supprime votre pension
- Suspension de la réforme : ce simulateur révèle votre nouvelle date de départ
- Cumul emploi-retraite 2027 : le piège avant 64 ans qui supprime votre pension
- Suspension de la réforme : ce simulateur révèle votre nouvelle date de départ