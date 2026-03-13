Retraite Pourquoi partir à la retraite dès que possible pourrait vous coûter des milliers d'euros | Publié le 13/03/2026 à 18:23 La suspension de la réforme des retraites permet aux générations 1964-1968 de partir jusqu'à 6 mois plus tôt. Mais attention : précipiter son départ sans calculer l'impact de la décote peut amputer votre pension à vie. Les simulateurs officiels révèlent des écarts de plusieurs centaines d'euros par mois. Partager : W f X in @

La suspension permet de partir plus tôt — mais pas forcément à taux plein si vous n'avez pas tous vos trimestres Chaque trimestre manquant ampute votre taux de liquidation de 0,625 point — soit 5% de pension en moins pour seulement 4 trimestres Un piège caché attend ceux qui veulent cumuler emploi et retraite après 2027

64 000 personnes peuvent partir plus tôt — mais à quel prix La suspension de la réforme des retraites, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, permet aux générations 1964 à 1968 de liquider leur pension avant 64 ans. Les personnes nées entre janvier et mars 1965 peuvent partir 6 mois plus tôt que prévu. Les autres générations concernées gagnent 3 mois.



En 2026, 64 000 personnes bénéficient d'un départ anticipé grâce à cette mesure, sur un total de 854 000 nouvelles retraites attribuées. Parmi elles, 10 000 à 15 000 relèvent du dispositif carrière longue.



Mais cette opportunité cache un piège : partir dès l'âge légal ne garantit pas une pension à taux plein. Si vous n'avez pas cotisé le nombre de trimestres requis, chaque trimestre manquant ampute définitivement votre pension de 0,625%.

La décote : une amputation définitive que beaucoup sous-estiment Le taux plein de 50% s'applique uniquement si vous avez validé tous vos trimestres d'assurance retraite. Pour les générations 1964 à 1968, la durée d'assurance exigée varie entre 170 et 172 trimestres selon l'année et le trimestre de naissance.



Si vous partez avant 67 ans sans avoir cotisé ces trimestres, une décote s'applique. Elle est calculée de deux façons : soit sur les trimestres manquants pour atteindre 67 ans, soit sur les trimestres manquants pour obtenir le taux plein. C'est le calcul le plus favorable qui s'applique.



Le mécanisme est redoutable. Chaque trimestre manquant réduit votre taux de liquidation de 0,625 point. Pour 4 trimestres manquants, votre taux passe de 50% à 47,5%. Conséquence : votre pension est amputée de 5%. Sur une pension théorique de 1 500 € bruts à taux plein, cela représente une perte d'environ 75 € par mois, soit 900 € par an. À vie.



Sur 25 ans de retraite, cette décision précipitée coûte environ 22 500 €. Et ce calcul ne tient pas compte de la revalorisation annuelle des pensions : la perte réelle est encore plus élevée.

La surcote : le gain méconnu de ceux qui travaillent quelques trimestres de plus 62 ans et 9 mois avec 166 trimestres validés. Il lui manque 4 trimestres pour atteindre les 170 requis. Trois scénarios se dessinent.

Décote Départ à 62 ans 9 mois — 166 trim. 📊 Taux de liquidation appliqué 47,5% au lieu de 50% 💶 Pension mensuelle estimée ≈ 1 425 € bruts 📉 Perte par rapport au taux plein ≈ -75 €/mois, soit -900 €/an Taux plein Départ à ~63 ans 9 mois — 170 trim. 📊 Taux de liquidation appliqué 50% (taux plein) 💶 Pension mensuelle estimée 1 500 € bruts ✅ Avantage Aucune pénalité définitive Surcote Départ à ~64 ans 9 mois — 174 trim. 📊 Majoration appliquée +5% (4 trim. × 1,25%) 💶 Pension mensuelle estimée 1 575 € bruts 📈 Gain cumulé sur 25 ans vs décote +45 000 €



L'écart entre le pire scénario (décote) et le meilleur (surcote) atteint 150 € par mois. Sur 25 ans, c'est 45 000 € de différence. La surcote rapporte 22 500 € de plus que le simple taux plein. Et le départ avec décote coûte 22 500 € de moins que le taux plein. Reprenons l'exemple d'une personne née au 1er trimestre 1965. Elle peut partir àavec 166 trimestres validés. Il lui manque 4 trimestres pour atteindre les 170 requis. Trois scénarios se dessinent.L'écart entre le pire scénario (décote) et le meilleur (surcote) atteint. Sur 25 ans, c'estde différence. La surcote rapportede plus que le simple taux plein. Et le départ avec décote coûtede moins que le taux plein.

Qui est concerné par cet arbitrage génération 1965, les règles ne sont pas les mêmes selon votre mois de naissance.

Jan-Mars Nés du 1er janv. au 31 mars 1965 📅 Âge légal de départ 62 ans et 9 mois 📊 Trimestres requis pour le taux plein 170 trimestres Avr-Déc Nés du 1er avril au 31 déc. 1965 📅 Âge légal de départ 63 ans 📊 Trimestres requis pour le taux plein 171 trimestres



Trois profils sont particulièrement exposés au risque de décote.

👩‍👧‍👦 Femmes avec enfants ⚠️ Risque principal Trous de cotisation (congés, temps partiel) 📄 À vérifier Trimestres de majoration enfants bien comptabilisés 📉 Chômage non indemnisé ⚠️ Risque principal Périodes non validées si non indemnisé 📄 À vérifier Relevé France Travail et trimestres assimilés 💼 Indépendants / auto-entrepreneurs ⚠️ Risque principal Revenus insuffisants = moins de 4 trim/an 📄 À vérifier Années avec 1, 2 ou 3 trimestres seulement Pour comprendre l'arbitrage, il faut d'abord connaître les conditions exactes qui s'appliquent à votre situation. Et pour la, les règles ne sont pas les mêmes selon votre mois de naissance.Trois profils sont particulièrement exposés au risque de décote.

Le simulateur officiel révèle votre gain ou votre perte réelle



Ce simulateur permet de tester plusieurs dates de départ et de voir l'impact exact sur votre pension. Vous entrez votre année de naissance, vos trimestres validés, et le simulateur calcule :

📅 Âge légal de départ 🧓 Après suspension de la réforme Entre 62 ans 9 mois et 63 ans 9 mois ✅ Trimestres requis 📊 Pour le taux plein 170 à 172 selon la génération 💶 Montant de votre pension 💰 Selon différentes dates de départ Calcul personnalisé sur info-retraite.fr 📊 Gain ou perte cumulée 📈 Projection sur 20 ou 25 ans Jusqu'à 45 000 € d'écart



Ce calcul est indispensable avant de prendre une décision. Les caisses de retraite (Assurance retraite, Agirc-Arrco) proposent aussi des simulations personnalisées via votre espace en ligne. Le site info-retraite.fr a mis à jour son simulateur Mon estimation retraite. Il intègre la suspension de la réforme des retraites et les dernières évolutions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.Ce simulateur permet de tester plusieurs dates de départ et de voir l'impact exact sur votre pension. Vous entrez votre année de naissance, vos trimestres validés, et le simulateur calcule :Concrètement, vous pouvez comparer : partir à 62 ans et 9 mois avec décote, ou travailler jusqu'à 64 ans avec surcote. Le simulateur affiche le montant mensuel et le gain ou la perte cumulée sur 20 ou 25 ans.Ce calcul est indispensable avant de prendre une décision. Les caisses de retraite (Assurance retraite, Agirc-Arrco) proposent aussi des simulations personnalisées via votre espace en ligne.

Le piège caché du cumul emploi-retraite à partir de 2027 nouvelles règles du cumul emploi-retraite. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 modifie ces conditions à compter du 1er janvier 2027.

Avant Liquidation avant le 1er janv. 2027 ✅ Cumul pension + activité avant 64 ans Intégral si taux plein + âge légal atteint 💶 Impact sur la pension Aucune réduction Après Liquidation à partir du 1er janv. 2027 ⚠️ Cumul pension + activité avant 64 ans Suspension euro pour euro 📉 Exemple : pension 2 000 € + activité 1 000 € Pension réduite à 1 000 € — gain net : zéro



Cette règle ne s'applique qu'aux retraités de moins de 64 ans. Pour ceux qui envisagent un cumul emploi-retraite, liquider sa pension avant fin 2026 peut être stratégique, même avec une légère décote, si cela permet d'échapper à la règle de 2027. Un autre élément doit entrer dans votre calcul : les. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 modifie ces conditions à compter duCette règle ne s'applique qu'aux retraités de moins de 64 ans. Pour ceux qui envisagent un, liquider sa pension avant fin 2026 peut être stratégique, même avec une légère décote, si cela permet d'échapper à la règle de 2027.

Ce que les décrets manquants bloquent encore La suspension de la réforme s'applique aux retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Mais certains dossiers restent bloqués : les carrières longues.



Les décrets permettant d'appliquer la suspension aux carrières longues (départ anticipé pour ceux ayant commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans) n'ont pas encore été publiés. L'Assurance retraite a indiqué que ces textes devraient être publiés en mars 2026.



Si vous êtes concerné par une carrière longue, votre dossier est en attente. Vous ne pouvez pas encore bénéficier de la suspension. Les caisses de retraite traiteront ces dossiers rétroactivement dès la publication des décrets.



Cette situation crée une incertitude pour 10 000 à 15 000 personnes en 2026. Si vous êtes dans ce cas, il est recommandé de préparer votre dossier dès maintenant et de contacter votre caisse de retraite pour signaler votre situation.

Ce qu'il faut retenir

La suspension permet aux générations 1964-1968 de partir jusqu'à 6 mois plus tôt, mais l'âge légal et les trimestres requis varient selon le trimestre de naissance (ex : 170 trimestres si né janv-mars 1965, 171 si né avr-déc 1965) 4 trimestres manquants = taux de liquidation réduit de 50% à 47,5%, soit environ 75 € de pension en moins par mois — à vie La surcote majore votre pension de 1,25% par trimestre au-delà du taux plein : 2 ans de plus = +5%, soit 45 000 € de gain cumulé sur 25 ans par rapport à un départ avec décote À partir du 1er janvier 2027, reprendre une activité avant 64 ans entraîne la suspension euro pour euro de votre pension Le simulateur info-retraite.fr intègre la suspension : testez plusieurs dates de départ avant de décider

Sources :

- Service-public.gouv.fr, Suspension de la réforme des retraites, 27 février 2026

- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026

- Info-retraite.fr, Simulateur Mon estimation retraite, mars 2026

- Boursorama avec Newsgene, 6 mars 2026

Pour aller plus loin :



- Cumul emploi-retraite 2027 : le piège avant 64 ans qui supprime votre pension

- Suspension de la réforme : ce simulateur révèle votre nouvelle date de départ

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Cour des comptes : une pension sur neuf est mal calculée et ces retraités récupèrent des milliers d'euros Agirc-Arrco : le rappel de 8 700 € que des milliers de retraités ne toucheront pas sans agir