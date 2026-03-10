Retraite au soleil à 2 000 €/mois : l'addition cachée que ces classements ignorent

Chaque semaine, un nouveau classement promet le luxe tropical à 2 000 euros par mois. La couverture santé, le rapatriement, les aides supprimées et l'inflation locale n'y figurent jamais. Pour un retraité français moyen, l'écart entre le budget rêvé et le budget réel peut dépasser 500 euros par mois.

Ce qu'il faut retenir

Les classements de destinations pour retraités omettent systématiquement plusieurs postes de dépenses obligatoires — leur coût cumulé est détaillé plus bas Certaines aides sociales françaises sont automatiquement supprimées dès que l'absence dépasse un seuil précis — le montant en jeu peut atteindre plus de 1 000 euros par mois Un accident de santé grave à l'étranger peut générer une facture à cinq chiffres entièrement à la charge du retraité — la Sécurité sociale ne prend rien en charge dans ce cas précis Un outil officiel permet de simuler l'impact financier réel d'un départ avant de signer quoi que ce soit



Le mirage des 2 000 euros : ce que les classements ne comptent pas





Or, un retraité qui quitte la France doit financer sa propre couverture santé à l'étranger. La 129 euros par mois pour une personne seule et 235 euros par mois pour un couple jusqu'au 31 mars 2026. Au 1er avril 2026, une hausse de 11 % est annoncée, ce qui portera la cotisation individuelle à environ 143 euros par mois. C'est le socle minimum.



Problème : la CFE ne rembourse qu'à hauteur des tarifs de convention français. Une hospitalisation dans un pays où les soins sont facturés au prix du marché local laisse un reste à charge considérable. Pour le couvrir, une complémentaire santé internationale est indispensable. Pour un retraité de 70 ans, les garanties complètes (hors États-Unis) coûtent entre 3 500 et 4 000 euros par an, soit environ 290 à 335 euros par mois supplémentaires.



Total santé seul : entre 435 et 480 euros par mois pour une personne seule dès avril 2026. Ce poste n'apparaît dans aucun des classements publiés cette semaine. Depuis le début du mois de mars 2026, au moins six médias grand public ont publié des articles vantant une retraite « de luxe » à l'étranger pour 2 000 euros par mois. Sri Lanka, Malaisie, Grèce, Maroc : les destinations changent, la promesse reste la même. Le loyer, la nourriture et les loisirs sont chiffrés. Le reste est passé sous silence.Or, un retraité qui quitte la France doit financer sa propre couverture santé à l'étranger. La Caisse des Français de l'Étranger (CFE) , seul organisme permettant de conserver une protection équivalente à la Sécurité sociale, facture sa formule RetraitExpat Santépour une personne seule etpour un couple jusqu'au 31 mars 2026. Au, une hausse deest annoncée, ce qui portera la cotisation individuelle à environ. C'est le socle minimum.Problème : la CFE ne rembourse qu'à hauteur des tarifs de convention français. Une hospitalisation dans un pays où les soins sont facturés au prix du marché local laisse un reste à charge considérable. Pour le couvrir, une complémentaire santé internationale est indispensable. Pour un retraité de, les garanties complètes (hors États-Unis) coûtent entre, soit environsupplémentaires.Total santé seul : entrepour une personne seule dès avril 2026. Ce poste n'apparaît dans aucun des classements publiés cette semaine.



Rapatriement sanitaire : la facture que personne n'anticipe

Un retraité de 72 ans victime d'un AVC au Sri Lanka ou d'une fracture du col du fémur en Malaisie doit être rapatrié en France pour un suivi adapté. Le coût d'un rapatriement sanitaire par avion médicalisé se situe entre 10 000 et 40 000 euros selon la distance et l'accompagnement nécessaire.



La Sécurité sociale française ne prend pas en charge le transport sanitaire depuis l'étranger. La CFE non plus. Seule une assurance rapatriement spécifique couvre ce risque — à condition d'avoir été souscrite avant le problème de santé. Les formules de base coûtent entre 20 et 80 euros par mois, mais les seniors de plus de 70 ans font face à des exclusions fréquentes : maladies préexistantes, durée de séjour supérieure à 90 jours, certains pays jugés à risque.



Pour un retraité installé durablement hors d'Europe, sans assurance rapatriement adaptée, une urgence médicale grave peut générer une facture de plusieurs dizaines de milliers d'euros entièrement à sa charge.



Les aides sociales supprimées dès le départ





L'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, le « minimum vieillesse ») impose depuis septembre 2023 une résidence en France d'au moins 9 mois par an. Dépasser 3 mois d'absence entraîne la suspension du versement. Son montant : jusqu'à 1 043,59 euros par mois pour une personne seule en 2026. Pour un retraité modeste qui en bénéficie, c'est la quasi-totalité de ses ressources complémentaires qui disparaît.



Sont également supprimées en cas d'expatriation durable : la C2S (Complémentaire Santé Solidaire, ex-CMU-C), qui offre une mutuelle gratuite ou à moins de 1 euro par jour, l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie, pour les personnes en perte d'autonomie) et les APL (Aides Personnalisées au Logement).



Au total, voici ce que les classements affichent — et ce qu'ils oublient :

Budget « classement » Ce qu'on vous montre 🏠 Loyer + charges 500 à 800 €/mois 🍽️ Alimentation + loisirs 400 à 600 €/mois 💶 Total affiché 1 200 à 1 600 €/mois Budget réel Ce qu'on ne vous dit pas 🩺 CFE + complémentaire santé (70 ans) 435 à 480 €/mois dès avril 2026 🚑 Assurance rapatriement 20 à 80 €/mois ⚠️ Aides perdues (ASPA, C2S, APL) Jusqu'à 1 043 €/mois 💶 Surcoût caché total 455 à 1 603 €/mois dès avril 2026 Ce que les classements ne précisent jamais : un départ durable à l'étranger entraîne la suppression automatique de plusieurs aides sociales françaises. La pension de retraite, elle, continue d'être versée sans limite de durée. Mais les aides de solidarité, elles, s'arrêtent net.L'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, le « minimum vieillesse ») impose depuis septembre 2023 une. Dépasser 3 mois d'absence entraîne la suspension du versement. Son montant : jusqu'àpour une personne seule en 2026. Pour un retraité modeste qui en bénéficie, c'est la quasi-totalité de ses ressources complémentaires qui disparaît.Sont également supprimées en cas d'expatriation durable : la C2S (Complémentaire Santé Solidaire, ex-CMU-C), qui offre une mutuelle gratuite ou à moins de 1 euro par jour, l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie, pour les personnes en perte d'autonomie) et les APL (Aides Personnalisées au Logement).Au total, voici ce que les classements affichent — et ce qu'ils oublient :



L'inflation locale : le piège à retardement

Les classements comparent un coût de la vie à un instant donné. Ils ne projettent jamais l'évolution des prix sur 5 ou 10 ans — la durée réelle d'une expatriation de retraite.



Le Sri Lanka, destination phare de plusieurs articles publiés cette semaine, a connu une inflation cumulée de 91,3 % entre 2020 et 2024. En septembre 2022, l'inflation annuelle a atteint 69,8 % selon l'indice des prix à la consommation de Colombo (CCPI), dans un contexte de crise économique majeure : défaut de paiement sur la dette extérieure, pénuries de carburant, de médicaments et de nourriture. Un retraité français installé là-bas avec un budget calculé en 2020 a vu son pouvoir d'achat local fondre de moitié en quatre ans.



La pension de retraite française, elle, est revalorisée chaque année en fonction de l'inflation française — pas de celle du pays de résidence. Un retraité expatrié subit donc un double effet ciseau : ses dépenses locales augmentent au rythme de l'inflation du pays d'accueil, tandis que ses revenus suivent l'inflation française, structurellement plus basse. Sur dix ans, l'écart peut devenir considérable.



Ce qu'il faut vérifier avant de partir





Avant toute décision, trois vérifications s'imposent :



1. Simuler la perte d'aides sociales. Le site



2. Chiffrer le coût santé réel. Contacter la et la complémentaire. Vérifier les exclusions liées à l'âge et aux maladies préexistantes. Intégrer le coût d'une assurance rapatriement sans plafond.



3. Vérifier la convention fiscale. Le site Le projet de retraite à l'étranger n'est pas irréaliste. Mais il exige un calcul complet, pas une projection sur la base d'un loyer et d'un panier de courses.Avant toute décision, trois vérifications s'imposent :Le site mesdroitssociaux.gouv.fr permet de visualiser l'ensemble des prestations perçues et d'anticiper celles qui seront supprimées en cas de départ. ASPA, C2S, APL, APA : chaque aide a ses propres règles de résidence.Contacter la CFE pour obtenir un devis personnalisé incluant la couverture santé de basela complémentaire. Vérifier les exclusions liées à l'âge et aux maladies préexistantes. Intégrer le coût d'une assurance rapatriement sans plafond.Le site impots.gouv.fr publie la liste des conventions fiscales bilatérales. Certains pays qui attiraient les retraités pour leurs avantages fiscaux les ont réduits ou supprimés ces dernières années. Un conseiller du service des impôts des particuliers non-résidents peut répondre gratuitement avant le départ.