Retraite Vous rêvez de retraite au soleil ? Ces aides que vous risquez de perdre dès le départ Par Fabrice Crozier | Publié le 04/02/2026 à 09:33 | mis à jour le 13/02/2026 à 10:02 Alors que les classements des meilleures destinations de retraite à l'étranger se multiplient en ce début 2026, de nombreux retraités ignorent que leur départ entraîne la suppression automatique de plusieurs aides sociales. Une conséquence financière lourde, qui concerne d'abord les petites pensions.

Ce qu'il faut retenir

L'ASPA (minimum vieillesse), jusqu'à 1 043,59 € par mois, est supprimée dès l'installation à l'étranger L'ASI (allocation invalidité) et la C2S (mutuelle gratuite) sont également perdues Depuis septembre 2023, il faut résider au moins 9 mois par an en France (contre 6 mois avant) — cette règle reste en vigueur malgré la suspension de la réforme des retraites La pension de retraite de base et la complémentaire continuent d'être versées sans condition de résidence Maximum 3 mois d'absence par an pour conserver ses aides En cas de départ, il faut déposer une nouvelle demande complète au retour en France

Pourquoi l'ASPA disparaît dès le départ Les classements se succèdent : Portugal, Maroc, Tunisie, Espagne... En ce début 2026, les médias rivalisent de palmarès pour vanter les destinations de retraite à l'étranger. Mais derrière ce projet séduisant se cache un mécanisme administratif que la plupart découvrent trop tard.



L'ASPA est ainsi strictement conditionnée à la résidence en France. La règle s'est d'ailleurs durcie depuis septembre 2023 : il faut désormais résider au moins 9 mois par an sur le territoire français, contre 6 mois auparavant. Cette condition, entrée en vigueur par décret, reste applicable malgré la suspension partielle de la réforme des retraites. Concrètement, un retraité qui passe plus de 3 mois par an à l'étranger doit signaler ce changement à sa caisse de retraite. Et s'il s'installe durablement hors de France, le versement est immédiatement supprimé.



Il ne s'agit pas d'une suspension temporaire. Le paiement est coupé net, sans préavis. Pour retrouver ses droits, le retraité devra revenir vivre en France et déposer une nouvelle demande complète auprès de sa caisse. Aucune exception n'est prévue, y compris pour les pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

La cascade des aides perdues : bien plus que le minimum vieillesse 6 mois par an. Le montant maximal de cette aide atteint 914,85 € par mois pour une personne seule en 2026. En cas de départ à l'étranger, son versement est lui aussi supprimé, et il faudra là encore déposer un nouveau dossier en cas de retour.



Mais la cascade ne s'arrête pas là. Les bénéficiaires de l'ASPA ont droit automatiquement à la Complémentaire Santé Solidaire (C2S), cette mutuelle gratuite ou à très faible coût qui prend en charge l'intégralité des frais de santé sans avance de frais. Perdre l'ASPA, c'est donc perdre aussi cette couverture santé complète. Le retraité expatrié se retrouve alors sans mutuelle, dans un pays où il devra financer lui-même une assurance maladie privée, souvent bien plus coûteuse.

✅ Maintenu Ce que vous conservez à l'étranger 🧓 Pension de retraite de base Versée partout dans le monde 🧓 Retraite complémentaire (Agirc-Arrco) Versée sans condition de résidence ⚠️ Supprimé Ce que vous perdez en quittant la France 💶 ASPA (minimum vieillesse) — personne seule Jusqu'à 1 043,59 €/mois 💶 ASI (allocation invalidité) — personne seule Jusqu'à 914,85 €/mois 🏥 C2S (mutuelle gratuite) Couverture santé intégrale supprimée

Vivre à l'étranger modifie aussi les prélèvements sur la pension. Le retraité non-résident est exonéré de CSG (Contribution Sociale Généralisée), de CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) et de Casa. Mais à la place, une cotisation d'assurance maladie de 3,2 % est prélevée sur le montant brut de la pension de base. Ce mécanisme de remplacement est souvent mal compris : on ne paie plus les contributions sociales habituelles, mais on ne les remplace pas forcément par un prélèvement plus avantageux. L'ASPA n'est pas la seule prestation en jeu. L'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI), destinée aux personnes invalides n'ayant pas encore l'âge de la retraite, obéit à la même logique. Elle exige une résidence en France d'au moins. Le montant maximal de cette aide atteintpour une personne seule en 2026. En cas de départ à l'étranger, son versement est lui aussi supprimé, et il faudra là encore déposer un nouveau dossier en cas de retour.Mais la cascade ne s'arrête pas là. Les bénéficiaires de l'ASPA ont droit automatiquement à la Complémentaire Santé Solidaire (C2S), cette mutuelle gratuite ou à très faible coût qui prend en charge l'intégralité des frais de santé sans avance de frais. Perdre l'ASPA, c'est donc perdre aussi cette couverture santé complète. Le retraité expatrié se retrouve alors sans mutuelle, dans un pays où il devra financer lui-même une assurance maladie privée, souvent bien plus coûteuse.Vivre à l'étranger modifie aussi les prélèvements sur la pension. Le retraité non-résident est exonéré de CSG (Contribution Sociale Généralisée), de CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) et de Casa. Mais à la place, une cotisation d'assurance maladie deest prélevée sur le montant brut de la pension de base. Ce mécanisme de remplacement est souvent mal compris : on ne paie plus les contributions sociales habituelles, mais on ne les remplace pas forcément par un prélèvement plus avantageux.

Comment éviter le piège : les vérifications indispensables 3 mois par an hors de France, pas un jour de plus. Et les contrôles se renforcent : certificat de vie annuel obligatoire, vérification des justificatifs de domicile, et les caisses de retraite effectuent des contrôles réguliers pour s'assurer que les conditions de résidence sont bien remplies.



Autre point souvent ignoré : l'ASPA est récupérable sur la succession. Si l'actif net dépasse 108 586,14 € au moment du décès du bénéficiaire, les sommes versées peuvent être réclamées aux héritiers sur la fraction excédant ce seuil. Ce mécanisme existe indépendamment du lieu de résidence — mais il peut peser dans la décision de ceux qui hésitent entre toucher le minimum vieillesse et partir vivre ailleurs.



Si vous envisagez de vous installer à l'étranger, commencez par contacter votre caisse de retraite — la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV, la caisse des salariés du privé) ou votre caisse régionale — pour identifier précisément les aides que vous percevez et celles que vous perdrez. Utilisez le simulateur officiel sur mesdroitssociaux.gouv.fr pour évaluer l'impact total sur vos revenus. Et surtout, faites le calcul complet : le coût de la vie plus bas à l'étranger compense-t-il vraiment la perte de plus de 1 000 € par mois d'aides sociales, à laquelle s'ajoute le coût d'une assurance maladie privée ?



Pour les retraités qui touchent le minimum vieillesse et souhaitent passer du temps à l'étranger, la seule option sûre reste de ne pas dépasser 3 mois d'absence par an. Au-delà, le risque est clair : la suppression de toutes les aides liées à la résidence, sans possibilité de rattrapage. Tout changement de résidence doit être signalé rapidement à votre caisse, par messagerie depuis votre espace personnel ou par courrier postal. L'ensemble des conditions de résidence et de versement sont détaillées sur Pour les retraités qui envisagent un séjour prolongé à l'étranger sans perdre leurs aides, la marge de manœuvre est étroite. La règle des 9 mois signifie qu'il est possible de passer jusqu'àhors de France, pas un jour de plus. Et les contrôles se renforcent : certificat de vie annuel obligatoire, vérification des justificatifs de domicile, et les caisses de retraite effectuent des contrôles réguliers pour s'assurer que les conditions de résidence sont bien remplies.Autre point souvent ignoré : l'ASPA est récupérable sur la succession. Si l'actif net dépasseau moment du décès du bénéficiaire, les sommes versées peuvent être réclamées aux héritiers sur la fraction excédant ce seuil. Ce mécanisme existe indépendamment du lieu de résidence — mais il peut peser dans la décision de ceux qui hésitent entre toucher le minimum vieillesse et partir vivre ailleurs.Si vous envisagez de vous installer à l'étranger, commencez par contacter votre caisse de retraite — la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV, la caisse des salariés du privé) ou votre caisse régionale — pour identifier précisément les aides que vous percevez et celles que vous perdrez. Utilisez le simulateur officiel surpour évaluer l'impact total sur vos revenus. Et surtout, faites le calcul complet : le coût de la vie plus bas à l'étranger compense-t-il vraiment la perte de plus de 1 000 € par mois d'aides sociales, à laquelle s'ajoute le coût d'une assurance maladie privée ?Pour les retraités qui touchent le minimum vieillesse et souhaitent passer du temps à l'étranger, la seule option sûre reste de ne pas dépasser 3 mois d'absence par an. Au-delà, le risque est clair : la suppression de toutes les aides liées à la résidence, sans possibilité de rattrapage. Tout changement de résidence doit être signalé rapidement à votre caisse, par messagerie depuis votre espace personnel ou par courrier postal. L'ensemble des conditions de résidence et de versement sont détaillées sur le site officiel de l'Assurance retraite



Sources :

- Service-Public.fr, Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), vérifié le 1er janvier 2026

- Service des Retraites de l'État (retraitesdeletat.gouv.fr), Les prélèvements sociaux et les exonérations, 2026

- L'Assurance retraite (lassuranceretraite.fr), Démarches quand on vit à l'étranger, 2026

- Carsat Rhône-Alpes, Aspa : changement sur la condition de résidence, 2025

- Complémentaire-santé-solidaire.gouv.fr, Présentation du droit C2S, 2025





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