Article publié le 03/01/2022 à 10:50 | Lu 518 fois Jean-Jacques Savin, 74 ans : l'homme de l'Atlantique... à la rame !





De nos jours, les seniors ne cessent de nous étonner et de nous montrer que la vie ne s’arrête pas à la retraite. Jean-Jacques Savin en est un bon exemple. En effet, âgé de 74 ans, cet ancien militaire qui avait déjà traversé l’Atlantique à bord d’un tonneau en 2019 vient de repartir à bord d’un canoé pour traverser le même océan mais à la rame…

Voici un septuagénaire qui devrait rabattre le caquet de nombreux directeurs des ressources humaines qui estiment que passés les 50 ans, on n’est plus bon à grand-chose, on n’est plus capable de tenir sous le stress et on n’est plus à même de se fixer des challenges. C’est faux, bien évidemment, mais eux, ils ne le savent pas…



En effet, Jean-Jacques Savin est un ancien militaire âgé de 74 ans. En 2019, il avait réalisé un exploit incroyable en se laissant dériver au gré des courants marins pendant quatre mois dans un tonneau orange aménagé (3 mètres de long et 2.10 mètres de diamètre). Parti des Canaries, il était arrivé à Fort-de-France au bout de 127 jours en mer et 5.800 km à dériver dans sa capsule de 6m2.



Aujourd’hui, ce Girondin vient de remettre « le couvert ». Cette fois-ci, il est parti de Sagres, au sud-ouest du Portugal pour traverser l’Atlantique à la rame dans un canoé de 8 mètres baptisé L’Audacieux et rejoindre d’ici une quinzaine de semaines, les Antilles. En tout, 7.000 kilomètres.



Pour l'aventurier, il ne s’agit pas d'entrer au Guinness des Records mais plutôt « de faire son propre confinement sans masque » le temps de « narguer la vieillesse » et de devenir « le doyen de l'Atlantique » selon ses propres termes rapportés par l'AFP. Jean-Jacques Savin tiendra un journal de bord sur sa Page Facebook.



J-J Savin est un grand admirateur du navigateur Alain Bombard, qui avait traversé l’Atlantique en solitaire à bord d’un canant pneumatique en 1952.



L’exploit de cet homme montre bien que l’âge n’empêche pas de réaliser des choses extraordinaires. Un bel exemple. Chapeaux bas.









Dans la même rubrique < > Marcel Meys, le doyen des Français décède du Covid-19 à l'âge de 112 ans Marie Galiano : Super Mamie 2021