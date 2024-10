Au fil de l'eau : découvrez un nouveau livre sur les croisières en France et en Europe Au fil de l’eau : voici un livre qui propose de découvrir 20 expériences de croisières au fil de l’eau pour apprécier une nouvelle forme de tourisme à mobilité vertueuse, dépaysante et très tendance. A travers 220 pages (25 euros) joliment illustrées, il présente trois modes de navigation alternatifs narrant au jour le jour l’expérience croisière relaxante. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 28/10/2024

Entre navigation de plaisance à bord de bateaux de petite capacité et excursions culturelles lors des escales, les deux auteurs, Françoise Surcouf et Axel Araszkiewicz, férus de croisières, partagent sans retenue leurs impressions, leurs ressentis et leurs coups de cœur.



Écrit dans l’esprit du carnet de voyage, cet ouvrage fait voyager sur les canaux, de la Marne au Rhin, de Bourgogne, du Rhône, de Saint-Quentin à l’Oise…



Sur les fleuves de France et d’Europe, de la Loire, du Rhône, de la Saône, de la Garonne, de la Seine, du Rhin, de l’Elbe, de la Moldau, du Danube, du Douro, du Guadalquivir, du Pô, de l’Oder, de la Havel…



Et à proximité des côtes corses et des îles Canaries.



Autant d’horizons d’évasion originaux qui augurent de belles découvertes et des surprises. Embarqué à bord d’unités de petite capacité, au fil des pages, on découvre le “slow tourisme” et on l’apprécie.



Aux vues imprenables à 360 degrés qui s’esquissent depuis le fleuve s’ajoute lors des escales, la découverte d’une histoire parfois méconnue, d’un patrimoine insoupçonné et d’une gastronomie singulière.



De plus, à travers ce récit au jour le jour, on découvre l’ambiance chaleureuse et la vie à bord où se cultive la courtoisie et la bienveillance.



Et comme en croisière, au fil des pages, le temps s’étire permettant à chacun de s’évader au rythme doux d’une mobilité vertueuse, en péniche, en bateau fluvial ou en navire maritime, selon ses envies.



Au fil de l’eau

Collection Beaux Livres

Françoise Surcouf et Axel Araszkiewicz

ISBN 9782737391057

18 x 24 • Broché cousu + rabats

224 pages

25 euros

En librairie : 25 octobre 2024







