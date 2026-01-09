Tourisme et loisirs

Le Solex revient : 8 millions de Français ont roulé dessus, et vous ?

Vous vous souvenez du bruit caractéristique du moteur à galet sur la roue avant ? Du bidon de Solexine ? Le mythique cyclomoteur français renaît de ses cendres, mais cette fois en version électrique. Une madeleine de Proust sur deux roues, fabriquée en Normandie.



Le cyclomoteur qui a marqué toute une génération Pour ceux qui ont grandi dans les années 50, 60 ou 70, le Solex n'était pas qu'un simple moyen de transport. C'était la liberté. Le premier engin motorisé, celui qui permettait d'aller au lycée, au travail ou retrouver ses amis sans dépendre de personne.



Né en 1946 dans les ateliers de Courbevoie, le VéloSolex s'est vendu à 8 millions d'exemplaires jusqu'à l'arrêt de sa production en 1988. Son secret ? Un prix accessible (moins d'un mois de salaire à l'époque), une consommation ridicule grâce à son petit moteur de 49 cm³, et ce slogan devenu culte : « Il ne coûte qu'un sou au kilomètre ! »



Sur les photos d'époque, on retrouve Brigitte Bardot en Solex à Saint-Tropez, Bourvil dans ses films, Jacques Tati dans Mon Oncle. Le Solex, c'était la France des Trente Glorieuses, l'insouciance, le mélange d'huile et d'essence qu'on appelait la Solexine.

Du cyclomoteur thermique au vélo électrique Le Solex de 2026 n'est plus un cyclomoteur. Exit le moteur à essence et le galet qui entraînait la roue avant. Place à un vélo à assistance électrique (VAE), fabriqué à Saint-Lô en Normandie par le Groupe Rebirth.



Mais les designers ont eu l'intelligence de préserver l'âme du Solex. Le cadre conserve ses lignes arrondies caractéristiques. À l'emplacement de l'ancien moteur, une boîte à gants permet désormais de ranger son téléphone. Le porte-bagages en bois à l'arrière rappelle les modèles d'origine.



Côté motorisation, le Solex Intemporel embarque un moteur Bafang logé dans la roue arrière. L'assistance électrique permet d'atteindre 25 km/h sans effort, avec une autonomie annoncée de 80 kilomètres. De quoi faire les courses, aller chez le médecin ou simplement se balader sans craindre la fatigue.

Pourquoi le nouveau Solex parle particulièrement aux seniors Au-delà de la nostalgie, le nouveau Solex présente des caractéristiques qui correspondent aux besoins des plus de 60 ans. Le cadre à enjambement bas facilite la montée et la descente, même avec des articulations moins souples. La fourche suspendue et la tige de selle amortie absorbent les vibrations sur les pavés et les routes dégradées.



Les freins à disques hydrauliques garantissent un freinage efficace par tous les temps, un point crucial pour la sécurité. La selle confort Selle Royale et les poignées ergonomiques permettent de rouler sans douleur aux poignets ou au dos.



Autre avantage : contrairement à un cyclomoteur, le VAE ne nécessite ni permis, ni assurance obligatoire, ni casque (même si celui-ci reste fortement recommandé). Pour les seniors qui craignent de perdre leur permis de conduire ou souhaitent réduire leur dépendance à la voiture, c'est une alternative intéressante pour les trajets du quotidien.

À quel prix et où l'acheter 1 999 €. La version haut de gamme Intemporel Infinity, équipée d'un moteur Bosch plus puissant, atteint 2 599 €. Des tarifs comparables aux autres VAE de qualité sur le marché.



Bonne nouvelle : ces prix s'entendent avant déduction des aides. Le bonus vélo électrique de l'État peut atteindre 400 € sous conditions de ressources. De nombreuses collectivités locales proposent des aides complémentaires, parfois jusqu'à 500 € supplémentaires. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou communauté de communes.



Pour découvrir les modèles et trouver un revendeur près de chez vous, rendez-vous sur 5 ans et la batterie 2 ans. De quoi retrouver, peut-être, les sensations de votre jeunesse — le bruit du moteur en moins. Le Solex Intemporel Confort est commercialisé à partir de. La version haut de gamme Intemporel Infinity, équipée d'un moteur Bosch plus puissant, atteint. Des tarifs comparables aux autres VAE de qualité sur le marché.Bonne nouvelle : ces prix s'entendent. Le bonus vélo électrique de l'État peut atteindre 400 € sous conditions de ressources. De nombreuses collectivités locales proposent des aides complémentaires, parfois jusqu'à 500 € supplémentaires. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou communauté de communes.Pour découvrir les modèles et trouver un revendeur près de chez vous, rendez-vous sur le site officiel Solex . Le cadre est garantiet la batterie. De quoi retrouver, peut-être, les sensations de votre jeunesse — le bruit du moteur en moins.

Sources :

- Solex.world, janvier 2026

- Groupe Rebirth, communiqué de presse 2025

- France Info, reportage décembre 2025