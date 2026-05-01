Vie pratique Vacances en Turquie à 16 615 € de facture téléphonique : ce réglage que la retraitée n'avait pas désactivé Le téléphone sonne à 3 000 kilomètres de chez elle. La voix de son mari, malade, qui lui donne des nouvelles. Quatre appels brefs en trois jours, rien d'autre. À son retour, l'opérateur lui présente une facture digne d'une voiture neuve, pour un simple séjour de 72 heures en Turquie.

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Quatre appels, cent gigaoctets en arrière-plan Christine Büttner a 75 ans. Cette ancienne professeure de musique, originaire de Basse-Saxe, est partie en automne 2025 pour quelques jours en Grèce avec sa sœur.



Le voyage prévoyait une excursion organisée de trois jours en Turquie, hors de l'Union européenne donc, hors de la zone protégée du « roam like at home ». Son mari, âgé de 90 ans et fragile, était resté à la maison.



Elle voulait simplement pouvoir le joindre. Elle n'a pas désactivé l'itinérance des données avant le départ.



Sur place, son téléphone a passé exactement quatre appels. Coût total des communications voix : 37,86 euros, sa seule consommation consciente du séjour.



Le reste s'est joué pendant qu'elle dormait, qu'elle marchait, qu'elle déjeunait. Les applications installées sur son smartphone ont continué leur travail habituel : mises à jour automatiques, synchronisation des photos vers le cloud, actualisation des emails et des messageries.



Selon un porte-parole de l'opérateur O2 cité par la presse allemande, ces processus invisibles ont consommé près de 100 gigaoctets en 72 heures. Au tarif du roaming hors UE pratiqué en Turquie, la facture finale a grimpé à 16 615 euros.



Christine n'a découvert le montant qu'à son retour, en ouvrant son courrier.



« J'étais anéantie. Je ne touche que 943 euros de retraite », a-t-elle confié au quotidien Bild.

Trois réglages qui permettent d'éviter ce piège en moins d'une minute



La règle de base, votre opérateur français doit vous la rappeler par SMS dès l'arrivée dans un pays hors Espace économique européen. Au-delà de 60 euros de consommation data en itinérance par mois de facturation, votre opérateur a l'obligation légale de couper la connexion internet de votre smartphone.



C'est ce que l'Arcep appelle le plafond par défaut mondial, inscrit dans le règlement européen sur l'itinérance internationale. Ce plafond est automatique tant que vous n'avez rien fait.



Mais il peut être désactivé par le client lui-même, sur simple demande à l'opérateur. C'est précisément ce qu'avait fait Christine Büttner, après avoir reçu plusieurs SMS d'avertissement la prévenant qu'elle dépassait ses seuils.



Trois réglages, à connaître avant chaque départ hors UE, suffisent à fermer le piège. Le geste prend moins d'une minute par téléphone.

Réglage 1 ✅ Itinérance données 📱 Où le trouver Réglages → Données mobiles → Options → Itinérance des données ✅ À faire avant le départ hors UE Désactiver complètement la case « Itinérance des données » Réglage 2 ⚠️ Plafond opérateur ⚠️ Vérifier auprès de l'opérateur Que le plafond mondial 60 € est bien actif sur votre ligne 📞 Comment Appel au service client la veille, demande de confirmation écrite Réglage 3 📶 Wi-Fi prioritaire 📶 Sur place Activer uniquement le Wi-Fi de l'hôtel ou des cafés pour les appels 💬 Pour appeler vos proches Privilégier WhatsApp ou FaceTime, qui passent par le Wi-Fi gratuit Le piège, dans cette affaire, n'est pas la naïveté. C'est la mécanique technique du roaming hors UE, qui ne pardonne pas la moindre case oubliée dans les paramètres du téléphone.La règle de base, votre opérateur français doit vous la rappeler par SMS dès l'arrivée dans un pays hors Espace économique européen. Au-delà de 60 euros de consommation data en itinérance par mois de facturation, votre opérateur a l'obligation légale de couper la connexion internet de votre smartphone.C'est ce que l'appelle le plafond par défaut mondial, inscrit dans le règlement européen sur l'itinérance internationale. Ce plafond est automatique tant que vous n'avez rien fait.Mais il peut être désactivé par le client lui-même, sur simple demande à l'opérateur. C'est précisément ce qu'avait fait Christine Büttner, après avoir reçu plusieurs SMS d'avertissement la prévenant qu'elle dépassait ses seuils.Trois réglages, à connaître avant chaque départ hors UE, suffisent à fermer le piège. Le geste prend moins d'une minute par téléphone.

Le verrou des 50 euros qui ne couvre pas tout



Les services voix et SMS, eux, ne sont pas couverts par ce mécanisme de protection. C'est noir sur blanc dans la fiche pratique de l'Arcep consacrée à l'itinérance hors UE.



Concrètement, vous pouvez recevoir un SMS d'avertissement à 80 % du plafond, puis à 100 %, puis voir votre internet mobile coupé automatiquement par votre opérateur. Et continuer en parallèle à téléphoner à un tarif libre fixé par l'opérateur turc, marocain ou suisse, qui peut grimper à plusieurs euros la minute selon les pays.



La leçon vaut aussi pour la France métropolitaine, à proximité immédiate des frontières. En zone alpine côté Haute-Savoie, en Moselle vers le Luxembourg, dans les Pyrénées espagnoles, votre téléphone peut s'accrocher au réseau du pays voisin sans que l'écran l'affiche clairement.



Si vous franchissez la frontière suisse, vous quittez automatiquement la zone protégée européenne, même sans bouger physiquement. Le règlement de l'Espace économique européen ne couvre ni la Suisse, ni le Royaume-Uni depuis le Brexit, ni la principauté d'Andorre.

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Locations de vacances : 8 conseils pour éviter les arnaques Voilà le détail que la plupart des voyageurs ignorent. Le verrou automatique des 50 euros, imposé par la réglementation européenne, ne s'applique qu'à la consommation de données mobiles.Les services voix et SMS, eux, ne sont pas couverts par ce mécanisme de protection. C'est noir sur blanc dans la fiche pratique de l'Arcep consacrée à l'itinérance hors UE.Concrètement, vous pouvez recevoir un SMS d'avertissement à 80 % du plafond, puis à 100 %, puis voir votre internet mobile coupé automatiquement par votre opérateur. Et continuer en parallèle à téléphoner à un tarif libre fixé par l'opérateur turc, marocain ou suisse, qui peut grimper à plusieurs euros la minute selon les pays.La leçon vaut aussi pour la France métropolitaine, à proximité immédiate des frontières. En zone alpine côté Haute-Savoie, en Moselle vers le Luxembourg, dans les Pyrénées espagnoles, votre téléphone peut s'accrocher au réseau du pays voisin sans que l'écran l'affiche clairement.Si vous franchissez la frontière suisse, vous quittez automatiquement la zone protégée européenne, même sans bouger physiquement. Le règlement de l'Espace économique européen ne couvre ni la Suisse, ni le Royaume-Uni depuis le Brexit, ni la principauté d'Andorre.

Vos droits si la facture choc tombe quand même



Dans le cas de Christine Büttner, l'opérateur O2 a fini par diviser le montant par dix après médiatisation et négociation. Le levier marche surtout quand l'utilisateur peut prouver qu'il n'a pas été correctement averti.



Or, la réglementation française est précise sur ce point.



Il doit également avertir le client à 80 % du plafond data, puis verrouiller la connexion à 100 %, sauf demande expresse du client. Si l'un de ces avertissements n'a pas été correctement reçu, la base juridique pour réclamer un effacement partiel de la facture devient solide.



En cas de blocage avec l'opérateur, deux recours existent. Le médiateur des communications électroniques traite gratuitement les litiges après deux mois de désaccord avec le service client.



Et si l'opérateur reste intransigeant, la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales peut servir de fondement à une action devant le tribunal de proximité. Vous l'avez compris, le rapport de force se construit avant même de partir, par une demande écrite à votre opérateur de confirmer le plafond actif sur votre ligne. Si la facture choc est déjà arrivée, tout n'est pas perdu. La première démarche consiste à contester par lettre recommandée auprès du service client de l'opérateur, en demandant un geste commercial.Dans le cas de Christine Büttner, l'opérateur O2 a fini par diviser le montant par dix après médiatisation et négociation. Le levier marche surtout quand l'utilisateur peut prouver qu'il n'a pas été correctement averti.Or, la réglementation française est précise sur ce point. L'Arcep rappelle que l'opérateur a l'obligation d'envoyer un message d'information sur les tarifs voix et SMS dès la connexion à un réseau étranger.Il doit également avertir le client à 80 % du plafond data, puis verrouiller la connexion à 100 %, sauf demande expresse du client. Si l'un de ces avertissements n'a pas été correctement reçu, la base juridique pour réclamer un effacement partiel de la facture devient solide.En cas de blocage avec l'opérateur, deux recours existent. Le médiateur des communications électroniques traite gratuitement les litiges après deux mois de désaccord avec le service client.Et si l'opérateur reste intransigeant, la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales peut servir de fondement à une action devant le tribunal de proximité. Vous l'avez compris, le rapport de force se construit avant même de partir, par une demande écrite à votre opérateur de confirmer le plafond actif sur votre ligne.

Ce que la mésaventure de Christine doit vous faire retenir La consommation française de données en itinérance a progressé de 16,1 % entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025, d'après les dernières données publiées par l'Arcep. Nos téléphones travaillent de plus en plus, en silence, en arrière-plan, partout où nous les emportons.



Et pendant ce temps, les destinations hors UE restent dans une zone grise réglementaire. Le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Royaume-Uni, la Suisse continuent d'appliquer des tarifs roaming sans plafond protecteur du côté du pays visité.



La leçon de Christine Büttner tient finalement en trois mots, à graver avant chaque départ hors Espace économique européen : couper les données. Tout le reste, l'appel à un proche, la photo envoyée à la famille, la consultation d'un itinéraire, peut passer par le Wi-Fi gratuit d'un café ou d'un hôtel, dans n'importe quel coin du monde.

Sources :

- Bild, témoignage de Christine Büttner, recueilli en avril 2026

- CNews, Midi Libre, Ouest-France, reprises du fait divers, 30 avril 2026

- Arcep, fiche pratique « Comment fonctionne l'itinérance à l'international (hors Union Européenne) ? », mise à jour 9 février 2026

- Arcep, observatoire des marchés des communications électroniques, troisième trimestre 2025

- Ministère de l'Économie, fiche « Téléphonie mobile : quels frais à l'étranger ? », vérifiée 1er mai 2026

- Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte), abrogeant le règlement (UE) n° 531/2012

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 01/05/2026 à 07:58

