Tourisme et loisirs Carte bancaire : l'erreur que font 80% des seniors en communiquant leurs coordonnées Vous avez donné votre numéro de carte pour réserver un hôtel ou une voiture ? La Cour de cassation vient de rappeler que cela ne vaut pas autorisation de paiement. Une décision qui protège des millions de consommateurs victimes de prélèvements abusifs.

Le piège de la réservation par téléphone La scène est banale. Vous appelez un hôtel pour réserver une chambre. On vous demande votre numéro de carte bancaire et son cryptogramme "pour garantir la réservation". Vous les donnez sans hésiter. Quelques jours plus tard, vous découvrez que l'intégralité du séjour a été débitée, alors que vous n'avez jamais validé ce paiement.



C'est exactement ce qui est arrivé à une société française, dont le cas vient d'être tranché par la Cour de cassation le 10 décembre 2025. L'hôtelier avait débité la somme complète dès la réservation, puis refusé tout remboursement lorsque le séjour n'a pu être honoré.



Le réflexe de nombreux seniors ? Se résigner, pensant avoir "accepté" le paiement en donnant leurs coordonnées bancaires. C'est une erreur.

Ce que dit vraiment la loi La Cour de cassation vient de le rappeler avec force : transmettre son numéro de carte bancaire ne vaut pas consentement au paiement.



Selon l'article L. 133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement n'est autorisée que si le payeur a expressément consenti à son exécution, selon les modalités convenues avec sa banque. Autrement dit, donner ses coordonnées pour une réservation n'est pas la même chose qu'autoriser un débit immédiat.



Dans son arrêt (pourvoi n° 24-20.778), la haute juridiction a cassé le jugement du tribunal qui avait rejeté la demande de remboursement. Elle estime que le tribunal aurait dû rechercher la preuve d'un consentement immédiat de la cliente auprès de sa banque, et non se contenter de constater la transmission des coordonnées.

Des millions de seniors concernés

Réserver une chambre d'hôtel par téléphone

Louer une voiture ou du matériel

Garantir une commande à distance

Souscrire un service avec "période d'essai gratuite"



Les seniors sont particulièrement exposés car ils privilégient souvent le téléphone aux plateformes en ligne sécurisées. Or, par téléphone, aucune authentification forte (code SMS, validation dans l'application bancaire) n'est généralement demandée.



Résultat : des prélèvements peuvent être effectués sans que le titulaire de la carte n'ait jamais validé le montant ni la date du paiement. Cette décision concerne potentiellement tous ceux qui ont déjà communiqué leurs coordonnées bancaires pour :Les seniors sont particulièrement exposés car ils privilégient souvent le téléphone aux plateformes en ligne sécurisées. Or, par téléphone, aucune authentification forte (code SMS, validation dans l'application bancaire) n'est généralement demandée.Résultat : des prélèvements peuvent être effectués sans que le titulaire de la carte n'ait jamais validé le montant ni la date du paiement.

Vos droits en cas de prélèvement abusif délai de 13 mois à compter de la date du débit pour contester l'opération auprès de votre banque.



Votre banque doit alors vous rembourser immédiatement, sauf si elle peut prouver que vous avez agi frauduleusement ou commis une négligence grave. La simple transmission de vos coordonnées ne constitue pas une négligence grave selon la jurisprudence récente.



En pratique, conservez toujours une trace écrite de vos échanges (email de confirmation, conditions générales) et vérifiez régulièrement vos relevés bancaires. Si un commerçant vous demande vos coordonnées "pour garantie", exigez une confirmation écrite précisant que la carte ne sera pas débitée sans votre accord explicite.



Pour plus d'informations sur vos droits, consultez la Si vous constatez un débit non autorisé sur votre compte, la loi vous protège. Vous disposez d'unà compter de la date du débit pour contester l'opération auprès de votre banque.Votre banque doit alors vous rembourser, sauf si elle peut prouver que vous avez agi frauduleusement ou commis une négligence grave. La simple transmission de vos coordonnées ne constitue pas une négligence grave selon la jurisprudence récente.En pratique, conservez toujours une trace écrite de vos échanges (email de confirmation, conditions générales) et vérifiez régulièrement vos relevés bancaires. Si un commerçant vous demande vos coordonnées "pour garantie", exigez une confirmation écrite précisant que la carte ne sera pas débitée sans votre accord explicite.Pour plus d'informations sur vos droits, consultez la fiche Service-Public dédiée

Sources :

- Service-Public.gouv.fr, 13 janvier 2026

- Cour de cassation, arrêt du 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-20.778

- Code monétaire et financier, articles L. 133-6 et L. 133-18

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 19/01/2026 à 16:35



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