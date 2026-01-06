Retromobile 2026 : un rendez-vous attendu !

Libraires spécialisés, vendeurs de jouets anciens et marchands d’automobiles de collection offriront le meilleur du monde de l’automobile vintage.



Dans le hall principal, les amateurs devront se précipiter comme chaque année pour découvrir les stands des grands marchands comme Fiskens, Girardo & Co ou Joe Macari qui présentent systématiquement des modèles rares et cela, dans des états dits « concours ».



Il conviendra également de passer par le stand BMW pour découvrir -à l’occasion du cinquantième anniversaire de la série Art Cars-, sept des modèles ayant couru les 24 Heures du Mans. Avec notamment la « Calder ». C’est d’ailleurs cette voiture qui a l’honneur d’être l’affiche de Retromobile 2026.