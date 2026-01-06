Retromobile 2026 : un rendez-vous attendu !

Le meilleur du monde de l’automobile vintage
Libraires spécialisés, vendeurs de jouets anciens et marchands d’automobiles de collection offriront le meilleur du monde de l’automobile vintage.
Dans le hall principal, les amateurs devront se précipiter comme chaque année pour découvrir les stands des grands marchands comme Fiskens, Girardo & Co ou Joe Macari qui présentent systématiquement des modèles rares et cela, dans des états dits « concours ».
Il conviendra également de passer par le stand BMW pour découvrir -à l’occasion du cinquantième anniversaire de la série Art Cars-, sept des modèles ayant couru les 24 Heures du Mans. Avec notamment la « Calder ». C’est d’ailleurs cette voiture qui a l’honneur d’être l’affiche de Retromobile 2026.
Dans le hall principal, les amateurs devront se précipiter comme chaque année pour découvrir les stands des grands marchands comme Fiskens, Girardo & Co ou Joe Macari qui présentent systématiquement des modèles rares et cela, dans des états dits « concours ».
Il conviendra également de passer par le stand BMW pour découvrir -à l’occasion du cinquantième anniversaire de la série Art Cars-, sept des modèles ayant couru les 24 Heures du Mans. Avec notamment la « Calder ». C’est d’ailleurs cette voiture qui a l’honneur d’être l’affiche de Retromobile 2026.
Mazda et sa légendaire Mazda 787B
Autre stand de constructeur à visiter, celui du japonais Mazda qui exposera la Mazda 787B. Il s’agit de la voiture victorieuse aux 24 heures du Mans 1991. Il s’agissait de la première victoire d’un constructeur japonais au Mans.
Grand spécialiste des véhicules à moteur rotatif, Mazda exposera également une Mazda Cosmo 110S de 1969, une Mazda Luce R130 de 1969 ainsi qu’une Mazda RX-7 de 1979. Des modèles à découvrir sur le stand Mazda dans le hall 7-2, allée D stand 083.
Un grand changement est à noter cette année. En effet, tous ceux qui se faisaient une joie de découvrir les nombreux lots de la vente aux enchères de la maison Artcurial seront déçus en découvrant son absence.
En effet cette année, Artcurial se déplace dans un autre lieu parisien, en l’occurrence l’hôtel « The Peninsula Paris ».
Une vente qui comprendra 65 voitures de collection dont la Ferrari F1 F92A ayant appartenu à Jean Alesi. Les voitures seront exposées dans le sous-sol de l’hôtel tandis que la vente se déroulera dans le grand salon le 27 janvier dès 14h. Hôtel Peninsula, av Kleber, Paris.
Enfin, les amateurs d’automobiles rares se devront de passer par le stand de l’horloger Richard Mille qui, comme chaque année n’expose pas ses pièces horlogères mais une sélection des plus belles voitures de sa collection.
A découvrir dans le pavillon 7-3, allée E. Bien sûr, comme à l’habitude on retrouvera les marchands de modèles réduits et d’automobilia ainsi que des libraires venus du monde entier. Autant de raison de ne pas manquer cette édition 2026 du Salon Retromobile qui se déroule cette année dans les pavillons 4 et 7.
Joël Chassaing-Cuvillier
Salon Retromobile, du 28 janvier au 1er février 2026, Porte de Versailles, Paris.
Pavillons 4 et 7, Mercredi 28 janvier : 10h-19h, Jeudi 29 janvier : 10h-20h30, Vendredi 30 janvier : 10h-22h, Samedi 31 janvier : 10h-20h30, Dimanche 1er février : 10h-19h.
Metro Ligne 12, Ligne 8, Bus 39, 80.
Grand spécialiste des véhicules à moteur rotatif, Mazda exposera également une Mazda Cosmo 110S de 1969, une Mazda Luce R130 de 1969 ainsi qu’une Mazda RX-7 de 1979. Des modèles à découvrir sur le stand Mazda dans le hall 7-2, allée D stand 083.
Un grand changement est à noter cette année. En effet, tous ceux qui se faisaient une joie de découvrir les nombreux lots de la vente aux enchères de la maison Artcurial seront déçus en découvrant son absence.
En effet cette année, Artcurial se déplace dans un autre lieu parisien, en l’occurrence l’hôtel « The Peninsula Paris ».
Une vente qui comprendra 65 voitures de collection dont la Ferrari F1 F92A ayant appartenu à Jean Alesi. Les voitures seront exposées dans le sous-sol de l’hôtel tandis que la vente se déroulera dans le grand salon le 27 janvier dès 14h. Hôtel Peninsula, av Kleber, Paris.
Enfin, les amateurs d’automobiles rares se devront de passer par le stand de l’horloger Richard Mille qui, comme chaque année n’expose pas ses pièces horlogères mais une sélection des plus belles voitures de sa collection.
A découvrir dans le pavillon 7-3, allée E. Bien sûr, comme à l’habitude on retrouvera les marchands de modèles réduits et d’automobilia ainsi que des libraires venus du monde entier. Autant de raison de ne pas manquer cette édition 2026 du Salon Retromobile qui se déroule cette année dans les pavillons 4 et 7.
Joël Chassaing-Cuvillier
Salon Retromobile, du 28 janvier au 1er février 2026, Porte de Versailles, Paris.
Pavillons 4 et 7, Mercredi 28 janvier : 10h-19h, Jeudi 29 janvier : 10h-20h30, Vendredi 30 janvier : 10h-22h, Samedi 31 janvier : 10h-20h30, Dimanche 1er février : 10h-19h.
Metro Ligne 12, Ligne 8, Bus 39, 80.