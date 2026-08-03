Vélos en libre-service : sueur, salive et matières fécales, ce que les analyses ont trouvé sous vos mains cet été

Ce que les écouvillons ont trouvé sur les guidons londoniens
Les prélèvements ont été réalisés dans le centre de Londres sur des vélos électriques de location, par Initial Washroom Hygiene, la branche hygiène du groupe britannique Rentokil Initial. La moyenne relevée sur les guidons atteint 1 563 unités, quand le seuil retenu par la profession pour parler de contamination biologique élevée se situe à 500. Près de trois relevés sur quatre franchissent ce seuil. Et le guidon le plus chargé culmine à 7 123 unités, plus de quatorze fois le repère.
Soixante-dix mains sur la même poignée en une semaine
Reste que ces mesures viennent de Londres, et que la question qui vous concerne est celle du vélo que vous décrochez à Paris, à Lyon ou à Nantes.
Les chiffres publiés par l'Agence métropolitaine des mobilités partagées, qui pilote Vélib', permettent d'y répondre. En mars 2026, le service a enregistré 113 793 courses quotidiennes pour 20 837 vélos disponibles. Chaque vélo change donc de mains un peu plus de cinq fois par jour, soit une quarantaine d'usagers différents en une semaine.
Mais mars n'est pas août. Vélib' Métropole indique qu'au plus fort de la fréquentation saisonnière, chaque vélo est réutilisé plus de dix fois par jour en moyenne. Sur une semaine d'été, cela porte à soixante-dix le nombre de paires de mains qui se sont succédé sur la poignée que vous saisissez. Le service fonctionne sans interruption, mais l'essentiel des trajets se concentre sur la journée : sur une plage d'usage d'environ dix-huit heures, une nouvelle main se pose sur la poignée toutes les deux heures environ, du premier trajet du matin au dernier retour du soir.
D'ailleurs tous les vélos ne tournent pas au même rythme. Les mêmes relevés montrent qu'un vélo à assistance électrique effectue près de huit trajets par jour, contre environ quatre pour un vélo mécanique. Le guidon électrique passe donc deux fois plus de mains que celui d'un vélo classique, et c'est précisément sur des vélos électriques que la campagne londonienne a été menée.
Or ce que vous faites de vos mains ensuite pèse plus lourd que ce qu'elles ont touché sur l'instant.
L'Assurance Maladie rappelle que la main entre en contact avec le visage jusqu'à 3 000 fois par jour. Ramené à seize heures d'éveil, cela revient à un contact toutes les vingt secondes, sur les trois zones qui servent de portes d'entrée aux virus et aux bactéries : la bouche, le nez, les yeux.
Le guidon n'est donc pas le problème : ce sont les minutes qui suivent la course.
Les chiffres publiés par l'Agence métropolitaine des mobilités partagées, qui pilote Vélib', permettent d'y répondre. En mars 2026, le service a enregistré 113 793 courses quotidiennes pour 20 837 vélos disponibles. Chaque vélo change donc de mains un peu plus de cinq fois par jour, soit une quarantaine d'usagers différents en une semaine.
Mais mars n'est pas août. Vélib' Métropole indique qu'au plus fort de la fréquentation saisonnière, chaque vélo est réutilisé plus de dix fois par jour en moyenne. Sur une semaine d'été, cela porte à soixante-dix le nombre de paires de mains qui se sont succédé sur la poignée que vous saisissez. Le service fonctionne sans interruption, mais l'essentiel des trajets se concentre sur la journée : sur une plage d'usage d'environ dix-huit heures, une nouvelle main se pose sur la poignée toutes les deux heures environ, du premier trajet du matin au dernier retour du soir.
D'ailleurs tous les vélos ne tournent pas au même rythme. Les mêmes relevés montrent qu'un vélo à assistance électrique effectue près de huit trajets par jour, contre environ quatre pour un vélo mécanique. Le guidon électrique passe donc deux fois plus de mains que celui d'un vélo classique, et c'est précisément sur des vélos électriques que la campagne londonienne a été menée.
Or ce que vous faites de vos mains ensuite pèse plus lourd que ce qu'elles ont touché sur l'instant.
L'Assurance Maladie rappelle que la main entre en contact avec le visage jusqu'à 3 000 fois par jour. Ramené à seize heures d'éveil, cela revient à un contact toutes les vingt secondes, sur les trois zones qui servent de portes d'entrée aux virus et aux bactéries : la bouche, le nez, les yeux.
Le guidon n'est donc pas le problème : ce sont les minutes qui suivent la course.
Ce que l'appareil mesure, et ce qu'il ne mesure pas
Sauf que les unités affichées par l'appareil de mesure ne comptent pas des bactéries.
La méthode employée à Londres, l'ATPmétrie, détecte une molécule présente dans toute cellule vivante, l'adénosine triphosphate, et traduit sa quantité en unités de lumière. Elle donne une image globale de la matière organique déposée sur une surface, qu'il s'agisse de cellules de peau, de sueur, de salive, de restes de nourriture ou, parfois, de traces de matières fécales.
Or cette mesure ne distingue ni les espèces ni les germes dangereux. Elle sert en routine dans l'agroalimentaire et à l'hôpital à vérifier qu'un nettoyage a bien été fait, et elle ne remplace pas une analyse microbiologique. Un relevé à 1 563 unités décrit donc une surface très sollicitée, pas un guidon qui rendrait malade, et l'entreprise qui a conduit la campagne le précise elle-même.
Reste un point qui pèse sur la lecture de ces relevés. Initial Washroom Hygiene n'est pas un laboratoire de recherche mais un prestataire qui vend aux entreprises distributeurs de savon, gels et lingettes désinfectantes. Cette position ne rend pas les mesures fausses, mais elle éclaire leur calendrier de publication en pleine vague de chaleur, et ces chiffres n'ont fait l'objet d'aucune publication scientifique.
L'écart entre un indicateur et ce qu'il mesure réellement se retrouve ailleurs, sur des décisions que vous prenez chaque été sans y penser.
La méthode employée à Londres, l'ATPmétrie, détecte une molécule présente dans toute cellule vivante, l'adénosine triphosphate, et traduit sa quantité en unités de lumière. Elle donne une image globale de la matière organique déposée sur une surface, qu'il s'agisse de cellules de peau, de sueur, de salive, de restes de nourriture ou, parfois, de traces de matières fécales.
Or cette mesure ne distingue ni les espèces ni les germes dangereux. Elle sert en routine dans l'agroalimentaire et à l'hôpital à vérifier qu'un nettoyage a bien été fait, et elle ne remplace pas une analyse microbiologique. Un relevé à 1 563 unités décrit donc une surface très sollicitée, pas un guidon qui rendrait malade, et l'entreprise qui a conduit la campagne le précise elle-même.
Reste un point qui pèse sur la lecture de ces relevés. Initial Washroom Hygiene n'est pas un laboratoire de recherche mais un prestataire qui vend aux entreprises distributeurs de savon, gels et lingettes désinfectantes. Cette position ne rend pas les mesures fausses, mais elle éclaire leur calendrier de publication en pleine vague de chaleur, et ces chiffres n'ont fait l'objet d'aucune publication scientifique.
L'écart entre un indicateur et ce qu'il mesure réellement se retrouve ailleurs, sur des décisions que vous prenez chaque été sans y penser.
Trente secondes au robinet valent mieux qu'une lingette
Donc la vraie question n'est pas de savoir s'il faut renoncer au vélo partagé. Pédaler reste l'un des rares gestes qui protègent à la fois le cœur, les articulations et le moral après soixante ans, et aucun relevé de guidon ne renverse cette balance. La question porte sur le réflexe qui suit la course, et ce réflexe tient en trente secondes.
Concrètement, l'Assurance Maladie recommande de se laver systématiquement les mains après avoir emprunté les transports en commun et après chaque sortie à l'extérieur, à l'eau et au savon pendant trente secondes, ongles, pulpe des doigts et espaces entre les doigts compris. En l'absence de point d'eau, une solution hydroalcoolique fait le travail. Le même document rappelle que 80 % des microbes se transmettent par les mains, soit par contact direct, soit en touchant une surface avant de porter la main au visage.
En revanche, ce réflexe s'est relâché. D'après l'enquête CoviPrev menée par Santé publique France en 2024, 63 % des personnes interrogées déclaraient moins respecter les gestes barrières qu'au début de l'épidémie de Covid, et 7 % ne jamais se laver les mains dans les situations à risque. La campagne nationale lancée le 25 octobre 2025 et prolongée jusqu'en février 2026 ciblait en priorité les personnes les plus exposées aux formes graves, à commencer par les 65 ans et plus — la tranche d'âge où l'épidémie de grippe de l'hiver 2024-2025 a causé de nombreux décès.
Un guidon très fréquenté n'est ni sale ni propre : il est fréquenté, comme la rampe du métro, le chariot du supermarché ou le clavier du distributeur de billets. La lingette avant le départ soulage surtout la tête. Ce sont les trente secondes au robinet, une fois le vélo raccroché à sa borne, qui coupent réellement la chaîne.
Concrètement, l'Assurance Maladie recommande de se laver systématiquement les mains après avoir emprunté les transports en commun et après chaque sortie à l'extérieur, à l'eau et au savon pendant trente secondes, ongles, pulpe des doigts et espaces entre les doigts compris. En l'absence de point d'eau, une solution hydroalcoolique fait le travail. Le même document rappelle que 80 % des microbes se transmettent par les mains, soit par contact direct, soit en touchant une surface avant de porter la main au visage.
En revanche, ce réflexe s'est relâché. D'après l'enquête CoviPrev menée par Santé publique France en 2024, 63 % des personnes interrogées déclaraient moins respecter les gestes barrières qu'au début de l'épidémie de Covid, et 7 % ne jamais se laver les mains dans les situations à risque. La campagne nationale lancée le 25 octobre 2025 et prolongée jusqu'en février 2026 ciblait en priorité les personnes les plus exposées aux formes graves, à commencer par les 65 ans et plus — la tranche d'âge où l'épidémie de grippe de l'hiver 2024-2025 a causé de nombreux décès.
Un guidon très fréquenté n'est ni sale ni propre : il est fréquenté, comme la rampe du métro, le chariot du supermarché ou le clavier du distributeur de billets. La lingette avant le départ soulage surtout la tête. Ce sont les trente secondes au robinet, une fois le vélo raccroché à sa borne, qui coupent réellement la chaîne.