Vélos en libre-service : sueur, salive et matières fécales, ce que les analyses ont trouvé sous vos mains cet été

Reste que ces mesures viennent de Londres, et que la question qui vous concerne est celle du vélo que vous décrochez à Paris, à Lyon ou à Nantes.



Les chiffres publiés par l'Agence métropolitaine des mobilités partagées, qui pilote Vélib', permettent d'y répondre. En mars 2026, le service a enregistré 113 793 courses quotidiennes pour 20 837 vélos disponibles. Chaque vélo change donc de mains un peu plus de cinq fois par jour, soit une quarantaine d'usagers différents en une semaine.



Mais mars n'est pas août. Vélib' Métropole indique qu'au plus fort de la fréquentation saisonnière, chaque vélo est réutilisé plus de dix fois par jour en moyenne. Sur une semaine d'été, cela porte à soixante-dix le nombre de paires de mains qui se sont succédé sur la poignée que vous saisissez. Le service fonctionne sans interruption, mais l'essentiel des trajets se concentre sur la journée : sur une plage d'usage d'environ dix-huit heures, une nouvelle main se pose sur la poignée toutes les deux heures environ, du premier trajet du matin au dernier retour du soir.



D'ailleurs tous les vélos ne tournent pas au même rythme. Les mêmes relevés montrent qu'un vélo à assistance électrique effectue près de huit trajets par jour, contre environ quatre pour un vélo mécanique. Le guidon électrique passe donc deux fois plus de mains que celui d'un vélo classique, et c'est précisément sur des vélos électriques que la campagne londonienne a été menée.



Or ce que vous faites de vos mains ensuite pèse plus lourd que ce qu'elles ont touché sur l'instant.



L'Assurance Maladie rappelle que la main entre en contact avec le visage jusqu'à 3 000 fois par jour. Ramené à seize heures d'éveil, cela revient à un contact toutes les vingt secondes, sur les trois zones qui servent de portes d'entrée aux virus et aux bactéries : la bouche, le nez, les yeux.



Le guidon n'est donc pas le problème : ce sont les minutes qui suivent la course.

