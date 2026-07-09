Tourisme et loisirs

Cyanobactéries : le plan d'eau est ouvert mais vos petits-enfants et votre chien risquent gros

Le plan d'eau affiche « baignade autorisée ». Votre petite-fille pataugeait depuis vingt minutes quand elle a bu la tasse. Le labrador s'est jeté à l'eau avant que vous ayez posé les serviettes. Un danger invisible est pourtant bien présent et il se mesure en gorgées avalées et en kilos.



Ce que vous ne verrez pas à l'entrée du plan d'eau Les cyanobactéries sont des micro-organismes présents dans tous les plans d'eau douce. Quand la température dépasse 20 °C et que les nutriments s'accumulent, leur croissance s'emballe. Certaines libèrent des cyanotoxines qui attaquent le foie, les nerfs ou les reins.



Les ARS prélèvent l'eau et envoient les échantillons en laboratoire. Les résultats arrivent 48 à 72 heures plus tard. Entre deux contrôles, un plan d'eau classé « conforme » peut donc basculer sans que personne ne le sache.

Mayenne, Puy-de-Dôme, Normandie : la carte de juillet



Dans le Puy-de-Dôme, les deux plages du plan d'eau des Prades sont fermées depuis le 4 juillet.



En Normandie, l'ARS signalait au 1er juillet deux sites interdits : Putanges-le-Lac dans l'Orne et la base de Caniel en Seine-Maritime.

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En Loire-Atlantique en 2024, le plan d'eau de Saint-Viaud a cumulé 32 jours de fermeture sur 64 jours d'ouverture possibles.



La situation se répète chaque année, de plus en plus tôt dans la saison. En Mayenne, trois sites de baignade sont interdits depuis fin juin 2026. Le plan d'eau d'Argentré a fermé par arrêté municipal le 30 juin après détection de cyanobactéries par l'ARS Pays de la Loire. La base de loisirs de la Haie-Traversaine a suivi trois jours plus tard.Dans le Puy-de-Dôme, les deux plages du plan d'eau des Prades sont fermées depuis le 4 juillet.En Normandie, l'ARS signalait au 1er juillet deux sites interdits : Putanges-le-Lac dans l'Orne et la base de Caniel en Seine-Maritime.En Loire-Atlantique en 2024, le plan d'eau de Saint-Viaud a cumulé 32 jours de fermeture sur 64 jours d'ouverture possibles.La situation se répète chaque année, de plus en plus tôt dans la saison.

Cyanobactéries dans les plans d'eau

Zones à risque — juillet 2026

Sources : ARS Pays de la Loire, Normandie, Auvergne · DRAAF Centre-Val de Loire · Préf. Gironde



Baignade interdite juil. 2026 Signalements récurrents Argentré (Mayenne) 3 plans d'eau fermés, arrêté 30 juin La Haie-Traversaine (Mayenne) Baignade interdite depuis le 3 juillet Les Prades (Puy-de-Dôme) 2 plages fermées le 4 juillet, toxines Putanges-le-Lac (Orne) Interdit au 1er juillet, ARS Normandie Caniel (Seine-Maritime) Interdit, cyanobactéries + toxines Oudon (Loire-Atlantique) Épisodes récurrents chaque été Saint-Viaud (Loire-Atl.) 32 j. fermeture / 64 en 2025 Dordogne Toxines ARS Nouvelle-Aquitaine Gironde Chiens morts 2023, alerte préfectorale Loire (Maine-et-Loire) Intoxications canines depuis 2017 Landes Mortalité poissons, été 2026 Vendée Fermetures récurrentes

Pourquoi votre petit-enfant risque plus que vous L'ANSES et Santé Canada classent les enfants comme la population la plus vulnérable face aux cyanotoxines. Trois facteurs cumulatifs expliquent cet écart de risque avec un adulte.



Le premier est comportemental. Un enfant qui joue dans l'eau en avale involontairement.



D'après l'Institut national de santé publique du Québec, les jeunes baigneurs ingèrent environ deux fois plus d'eau que les adultes par rapport à leur poids corporel. Ils passent plus de temps immergés et maîtrisent moins la fermeture de la bouche.



Le deuxième facteur est physiologique. Un enfant de 15 kg absorbe la même quantité absolue de toxine qu'un adulte de 70 kg, mais la concentration dans son organisme est cinq fois plus élevée. L'ANSES précise que le ratio masse corporelle sur volume d'eau ingéré est le plus défavorable chez les enfants de moins de six ans.



Le troisième est situationnel. Un enfant de trois ans ne lit pas un panneau d'interdiction et ne reconnaît pas la couleur suspecte de l'eau. Les recommandations sanitaires reposent donc entièrement sur la vigilance de l'adulte qui accompagne. C'est ce qui rend le rôle des parents et grand-parents si déterminant au bord du lac.



Les symptômes après ingestion vont des maux de ventre aux atteintes du foie ou du système nerveux. Les microcystines, les cyanotoxines les plus répandues en France, ciblent la fonction hépatique. Chez un enfant fatigué par la chaleur, les premiers signes peuvent passer pour une insolation banale.

Le chien qui boit trois gorgées au bord du lac La DRAAF Centre-Val de Loire le rappelle chaque été : depuis 2017, plusieurs chiens sont morts en régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire après avoir ingéré des cyanobactéries lors de baignades.



En Gironde, la préfecture a documenté en 2023 plusieurs cas de décès brutaux de chiens à proximité de points d'eau.



La toxine la plus redoutée par les vétérinaires est l'anatoxine-a. Cette neurotoxine paralyse les muscles respiratoires dans un délai de 10 à 45 minutes après l'ingestion. Le taux de mortalité après apparition des premiers symptômes avoisine 50 %. Il n'existe aucun antidote contre les cyanotoxines.



Votre chien est plus exposé que vous pour une raison simple : il boit l'eau du lac sans que vous le voyiez, puis se lèche le pelage. Trois gorgées d'une eau fortement contaminée suffisent chez un chien de taille moyenne. Le réflexe à inscrire dans la routine : tenir le chien en laisse et emporter une gamelle d'eau propre.

Les signaux que les grands-parents doivent reconnaître Chez votre petit-enfant, les signes d'alerte apparaissent dans les heures qui suivent la baignade. Maux de ventre, vomissements, diarrhée, maux de tête : mentionnez la baignade en plan d'eau au médecin. Si l'enfant a avalé beaucoup d'eau, des étourdissements ou de la fièvre peuvent s'ajouter.



Chez le chien, le tableau se dégrade beaucoup plus vite. Les symptômes apparaissent parfois dès 30 minutes : hypersalivation, tremblements, perte d'équilibre. Les difficultés respiratoires signalent une urgence vétérinaire absolue. Chaque minute compte.



Dans les deux cas, ri ncez immédiatement l'enfant ou l'animal à l'eau claire. Sachez aussi que faire bouillir l'eau d'un plan d'eau ne détruit pas les cyanotoxines.

Quatre vérifications avant de poser la serviette



Consultez le site



Sur place, observez la couleur de l'eau. Une teinte verdâtre, une mousse en surface ou une odeur inhabituelle sont des signaux suffisants pour renoncer.



Lisez l'affichage à l'entrée du site : les arrêtés municipaux d'interdiction y sont placardés, parfois entre deux prélèvements.



Tenez le chien en laisse tant que la vérification visuelle n'est pas faite. Emportez sa gamelle d'eau propre.



Les cyanobactéries reviennent chaque été, de plus en plus tôt dans la saison. Pour les grands-parents qui accueillent des petits-enfants en juillet, la vigilance au bord de l'eau est aussi importante si ce n'est plus que la crème solaire. Avant chaque sortie au bord d'un lac ou d'un étang cet été, quatre gestes prennent moins de deux minutes.Consultez le site baignades.sante.gouv.fr pour vérifier les derniers résultats d'analyse du plan d'eau. Sélectionnez votre département puis votre commune.Sur place, observez la couleur de l'eau. Une teinte, une mousse en surface ou une odeur inhabituelle sont des signaux suffisants pour renoncer.Lisez l'affichage à l'entrée du site : les arrêtés municipaux d'interdiction y sont placardés, parfois entre deux prélèvements.Tenez le chien en laisse tant que la vérification visuelle n'est pas faite. Emportez sa gamelle d'eau propre.Les cyanobactéries reviennent chaque été, de plus en plus tôt dans la saison. Pour les grands-parents qui accueillent des petits-enfants en juillet, la vigilance au bord de l'eau est aussi importante si ce n'est plus que la crème solaire.