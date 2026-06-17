Partir au Kenya après 60 ans : un safari accessible et inoubliable

Le Kenya est l'une des destinations safari les mieux encadrées d'Afrique. Les circuits en groupe ou semi-privés sont nombreux, avec guides locaux, hébergements confortables et itinéraires adaptables. Les parcs nationaux — Masai Mara, Amboseli, Tsavo — se visitent en 4x4 avec chauffeur, sans effort physique particulier. Les lodges offrent des niveaux de confort dignes d'un bon hôtel européen. Certains établissements proposent même des services pensés pour les voyageurs à mobilité réduite : chambres de plain-pied, véhicules surélevés pour faciliter l'embarquement, et rythme de journée allégé avec des sorties matin et soir seulement. Les opérateurs spécialisés savent adapter les programmes selon les besoins : il suffit de le préciser dès la réservation.