Tourisme et loisirs

Eaux de baignade : 90 % des plages sont « excellentes » mais le label date de quatre étés en arrière

Les ARS viennent de lancer la saison des contrôles. Partout en France, les résultats tombent plage par plage, lac par lac. Le problème, c'est que le classement affiché à l'entrée de votre site de baignade ne raconte pas ce que vous croyez.



3 365 sites contrôlés — mais un classement qui regarde en arrière Le dernier bilan national de la Direction générale de la santé porte sur la saison 2024. Verdict : 3 365 sites de baignade contrôlés en France, dont 2 079 en mer et 1 286 en eau douce.



Sur l'ensemble, 90,5 % sont classés en qualité excellente ou bonne : 74,2 % d'excellents, 16,3 % de bons, 3,4 % d'insuffisants, soit 114 sites.



Le chiffre rassure. Sauf qu'il repose sur une moyenne de quatre années, pas sur la qualité de l'eau le jour où vous y mettez les pieds.

Deux bactéries, quatre saisons : comment votre plage est notée directive européenne 2006/7/CE. Les ARS prélèvent l'eau et analysent deux indicateurs bactériens : Escherichia coli et les entérocoques intestinaux.



Leur présence signale une contamination d'origine fécale, signe que des eaux usées ont pu atteindre la zone de baignade. Un premier prélèvement est réalisé dix à vingt jours avant l'ouverture du site.



La fréquence est au minimum bimensuelle en régime normal, et hebdomadaire sur les sites sensibles. Le classement final — excellent, bon, suffisant, insuffisant — est calculé sur les résultats des quatre dernières saisons balnéaires.



Le label « excellent » que vous lisez en juillet 2026 intègre les données de 2022, 2023, 2024 et le début 2025. C'est une moyenne statistique fiable sur le long terme, pas un bulletin météo.

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Quand un seuil est dépassé, l'ARS demande une fermeture temporaire du site et programme un nouveau contrôle. Le maire peut également prendre un arrêté d'interdiction par précaution, sans attendre les résultats d'analyse.



Les gestionnaires de certains sites disposent aussi d'analyses rapides, dont les résultats tombent en six à huit heures. Ce sont eux qui permettent une réouverture plus rapide, sans attendre les 72 heures du contrôle standard. Le classement obéit à la. Les ARS prélèvent l'eau et analysent deux indicateurs bactériens :et lesLeur présence signale une contamination d'origine fécale, signe que des eaux usées ont pu atteindre la zone de baignade. Un premier prélèvement est réalisé dix à vingt jours avant l'ouverture du site.La fréquence est au minimum bimensuelle en régime normal, et hebdomadaire sur les sites sensibles. Le classement final — excellent, bon, suffisant, insuffisant — est calculé sur les résultats desLe label « excellent » que vous lisez en juillet 2026 intègre les données de 2022, 2023, 2024 et le début 2025. C'est une moyenne statistique fiable sur le long terme, pas un bulletin météo.Si un orage violent a lessivé les sols la veille de votre baignade, le classement affiché ne le reflète pas. C'est le résultat du prélèvement en cours de saison qui le dira, et ce résultat met 48 à 72 heures à arriver.Quand un seuil est dépassé, l'ARS demande une fermeture temporaire du site et programme un nouveau contrôle. Le maire peut également prendre un arrêté d'interdiction par précaution, sans attendre les résultats d'analyse.Les gestionnaires de certains sites disposent aussi d'analyses rapides, dont les résultats tombent en six à huit heures. Ce sont eux qui permettent une réouverture plus rapide, sans attendre les 72 heures du contrôle standard.

Cyanobactéries : le risque que le classement annuel ne voit pas venir En eau douce, la surveillance ne se limite pas aux deux bactéries réglementaires. Les ARS contrôlent aussi les cyanobactéries, des micro-organismes capables de produire des toxines qui provoquent des irritations cutanées, des troubles digestifs, et dans les cas graves, des atteintes hépatiques.



Leur prolifération dépend des températures, de l'ensoleillement et du renouvellement de l'eau. Elle varie d'une année sur l'autre, ce qui la rend imprévisible par un classement fondé sur quatre saisons passées.



En Normandie, six sites d'eau douce classés « excellents » ont fermé en cours de saison 2025 pour prolifération de cyanobactéries. En Dordogne, neuf communes ont vu leur baignade interdite pour le même motif.



La bonne note annuelle et la fermeture ponctuelle ne se contredisent pas : elles ne mesurent pas la même chose. Votre réflexe avant un lac : vérifier sur place si un panneau signale une alerte ou si un arrêté d'interdiction a été pris.



À noter : après un épisode de pluie intense, évitez la baignade en plan d'eau pendant 24 à 48 heures. Le lessivage des sols peut dégrader temporairement la qualité de l'eau bien avant que le prochain prélèvement ne le détecte.

Baignades.sante.gouv.fr : le réflexe à prendre avant chaque départ



Les résultats sont mis à jour tout au long de la saison balnéaire, du 15 juin au 15 septembre pour les eaux de mer. C'est le seul endroit où les données sont publiées en temps réel, contrairement au classement annuel affiché en mairie.



Le label Pavillon Bleu repose sur des critères différents : qualité de l'eau, mais aussi gestion des déchets, accessibilité et préservation de la biodiversité. En 2026, 485 sites ont obtenu ce label en France, dont 9 nouveaux.



L'Occitanie arrive en tête avec 120 sites labellisés, suivie de la région PACA avec 112 et de la Nouvelle-Aquitaine avec 52. Le palmarès complet est consultable sur pavillonbleu.org. Le site baignades.sante.gouv.fr , piloté par le ministère de la Santé, centralise les résultats de tous les sites de baignade contrôlés en France. Sélectionnez votre département puis votre commune pour accéder à une fiche détaillée : classement, derniers prélèvements, profil du site et historique.Les résultats sont mis à jour tout au long de la saison balnéaire, du 15 juin au 15 septembre pour les eaux de mer. C'est le seul endroit où les données sont publiées en temps réel, contrairement au classement annuel affiché en mairie.Lerepose sur des critères différents : qualité de l'eau, mais aussi gestion des déchets, accessibilité et préservation de la biodiversité. En 2026,ont obtenu ce label en France, dont 9 nouveaux.L'Occitanie arrive en tête avec 120 sites labellisés, suivie de la région PACA avec 112 et de la Nouvelle-Aquitaine avec 52. Le palmarès complet est consultable sur pavillonbleu.org.

Ce qui change cet été La grande nouveauté 2026 se situe en Île-de-France. La région compte désormais 26 sites de baignade accessibles au public, répartis sur six départements, dont cinq dans Paris même.



Trois sites sur la Seine — Bercy, Bras Marie et Grenelle — accueillent les baigneurs du 4 juillet au 30 août. Des sites sur la Marne à Joinville-le-Pont et Maisons-Alfort ont ouvert dès le 20 juin, dans le sillage du « Plan Baignade » lancé pour les JO de 2024.



La saison 2025 avait été la première sans incident sanitaire signalé à l'ARS sur ces sites. Mais leur classement officiel se construit encore sur quatre saisons glissantes : il faudra plusieurs années conformes pour parler de réussite établie.



Partout en France, la même mécanique tourne. La qualité de l'eau de votre plage est probablement bonne, et vérifiable en trois clics.



Le classement affiché dans le hall de la mairie, lui, raconte l'histoire des quatre derniers étés, pas celle de demain.