Bactérie carnivore : une égratignure au pied, une baignade en mer, l'amputation en 48 heures

Chez un adulte en bonne santé, Vibrio vulnificus provoque au pire une gastro-entérite passagère. Le corps s'en débarrasse, la page se tourne. Sauf que nous ne sommes pas tous des adultes en bonne santé et que le profil de la victime type n'a rien d'exotique.



Si vous avez plus de 65 ans, si vous vivez avec un diabète, une maladie chronique du foie ou si vous prenez un traitement immunosuppresseur, votre système immunitaire répond moins vite. La bactérie ne rencontre plus de résistance et envahit le sang.



Ce qui rend la combinaison encore plus dangereuse chez les patients hépatiques, c'est le fer. La bactérie en a besoin pour se multiplier, et un foie malade en libère davantage dans le sang. Le taux de mortalité dépasse alors 30 % selon la littérature épidémiologique. Je ne fais pas dans le sensationnel : trois personnes sur dix dans ce profil n'en réchappent pas.



Le mécanisme est brutal.



Vibrio entre par une plaie même minime (coupure au pied sur un coquillage, écorchure sur un rocher) et déclenche en quelques heures une fasciite nécrosante, une destruction rapide des tissus autour de la blessure. La septicémie peut suivre dans les 24 à 48 heures.



En Bulgarie, trois patients hospitalisés pour Vibrio vulnificus après des baignades en mer Noire avaient 70 et 86 ans. L'un a été amputé puis est décédé malgré les soins intensifs. Un autre est mort quelques heures après son admission. Le troisième a survécu grâce à un traitement immédiat.



Ces cas ne sont pas des anecdotes tropicales : ils se sont produits sur des plages européennes que des touristes de notre génération fréquentent chaque été.



Plus d'un senior français sur cinq vit avec un diabète. Le profil que cette bactérie attend sur la plage est donc bien le nôtre, potentiellement.