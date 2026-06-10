Croisières en Méditerranée : ces escales que les compagnies peuvent supprimer sans vous indemniser

Barcelone rase ses quais et double la note
Une ville qui a bâti sa fortune touristique sur les paquebots dépense aujourd'hui 185 millions d'euros pour en accueillir moins. Voilà le paradoxe barcelonais, et il n'a rien d'un effet d'annonce.
Le port va passer de sept terminaux de croisière à cinq : le premier sera démoli fin 2026, les deux autres à partir de 2028, avec construction d'un terminal public de 7 000 passagers. Dans le même mouvement, la taxe d'escale doit doubler, de 4 à 8 euros par passager, pour tout arrêt de moins de douze heures : le maire a annoncé fin mai vouloir appliquer cette hausse dans les prochains mois, au lieu de l'étaler sur quatre ans comme prévu initialement.
Pour un géant comme le MSC World Europa et ses 6 762 passagers, la note atteindrait alors plus de 54 000 euros par escale, contre environ 27 000 euros aujourd'hui. Or les compagnies ne sont pas réputées pour absorber ce genre de surcoût : il finit, ligne après ligne, dans le prix de votre billet.
Le maire Jaume Collboni assume et annonce vouloir tendre vers zéro croisiériste en transit, seuls les passagers qui embarquent ou débarquent à Barcelone restant les bienvenus. Les chiffres expliquent ce durcissement : 1,6 million de passagers en transit en 2024 et un bond de 21 % des escales au premier semestre 2025.
La cible est donc précisément le passager de transit, celui qui descend quelques heures et remonte à bord. Et ce passager-là, c'est vous.
Le port va passer de sept terminaux de croisière à cinq : le premier sera démoli fin 2026, les deux autres à partir de 2028, avec construction d'un terminal public de 7 000 passagers. Dans le même mouvement, la taxe d'escale doit doubler, de 4 à 8 euros par passager, pour tout arrêt de moins de douze heures : le maire a annoncé fin mai vouloir appliquer cette hausse dans les prochains mois, au lieu de l'étaler sur quatre ans comme prévu initialement.
Pour un géant comme le MSC World Europa et ses 6 762 passagers, la note atteindrait alors plus de 54 000 euros par escale, contre environ 27 000 euros aujourd'hui. Or les compagnies ne sont pas réputées pour absorber ce genre de surcoût : il finit, ligne après ligne, dans le prix de votre billet.
Le maire Jaume Collboni assume et annonce vouloir tendre vers zéro croisiériste en transit, seuls les passagers qui embarquent ou débarquent à Barcelone restant les bienvenus. Les chiffres expliquent ce durcissement : 1,6 million de passagers en transit en 2024 et un bond de 21 % des escales au premier semestre 2025.
La cible est donc précisément le passager de transit, celui qui descend quelques heures et remonte à bord. Et ce passager-là, c'est vous.
Amsterdam ferme la porte, Rotterdam récupère vos escales
Aux Pays-Bas, la méthode diffère mais l'objectif reste le même. Le conseil municipal d'Amsterdam a fixé un plafond de 100 navires de croisière par an à son terminal du centre-ville, applicable dès juillet 2026, alors que ce quai pouvait encore accueillir jusqu'à 190 escales par an.
Environ 90 escales basculent ainsi vers Rotterdam, IJmuiden, Anvers ou Zeebrugge. Sur le papier, votre croisière affiche toujours Amsterdam, sauf que vous débarquerez peut-être à 85 kilomètres de là, avec un transfert en car pour apercevoir les canaux.
Et le mouvement ne s'arrêtera pas à ce plafond. Le port d'Amsterdam présente la mesure comme la première étape d'une sortie complète, avec fermeture définitive du terminal en 2035.
D'ici 2027, les navires encore admis devront se brancher au réseau électrique à quai, un équipement dont tous les paquebots ne disposent pas. Du coup, les compagnies n'attendent pas l'échéance, et l'escale que vous avez réservée pour cet été a peut-être déjà été déplacée.
Environ 90 escales basculent ainsi vers Rotterdam, IJmuiden, Anvers ou Zeebrugge. Sur le papier, votre croisière affiche toujours Amsterdam, sauf que vous débarquerez peut-être à 85 kilomètres de là, avec un transfert en car pour apercevoir les canaux.
Et le mouvement ne s'arrêtera pas à ce plafond. Le port d'Amsterdam présente la mesure comme la première étape d'une sortie complète, avec fermeture définitive du terminal en 2035.
D'ici 2027, les navires encore admis devront se brancher au réseau électrique à quai, un équipement dont tous les paquebots ne disposent pas. Du coup, les compagnies n'attendent pas l'échéance, et l'escale que vous avez réservée pour cet été a peut-être déjà été déplacée.
Ce que votre billet de croisière ne garantit pas
Nous touchons ici au point que les brochures n'écrivent jamais en gros caractères : l'itinéraire d'une croisière n'est pas un engagement contractuel ferme. Les conditions générales des grandes compagnies prévoient noir sur blanc la possibilité de modifier, remplacer ou supprimer une escale pour des raisons opérationnelles, réglementaires ou de sécurité.
Une taxe qui double ou un quota municipal entrent sans difficulté dans ces motifs. Le renversement est total : le navire vous doit la croisière, pas la ville promise sur le dépliant.
Le droit européen ne comble pas ce vide. Le règlement (UE) n° 1177/2010 sur les droits des passagers maritimes, détaillé sur le portail officiel de l'Union européenne, encadre l'annulation du voyage et le retard au départ, avec information sous trente minutes, collations au-delà de quatre-vingt-dix minutes d'attente, remboursement ou réacheminement si le départ saute.
Une escale remplacée en pleine mer n'est ni une annulation ni un retard au sens de ce texte. Résultat : aucune indemnisation automatique n'est prévue quand Barcelone ou Amsterdam disparaît de votre programme.
Reste le terrain du voyage à forfait, qui protège mieux, mais sous conditions. Si la compagnie modifie un élément essentiel du voyage avant le départ, vous pouvez refuser et obtenir le remboursement intégral, encore faut-il démontrer que l'escale supprimée était bien essentielle, ce que les compagnies contestent presque toujours.
Une fois en mer, le dédommagement ne joue que si une part significative des prestations n'est pas fournie. Or, juridiquement, une journée à Rotterdam reste une journée d'escale fournie.
Le vrai point de friction, je peux en témoigner pour avoir épluché ces conditions générales, se situe sur les excursions. Celles achetées auprès de la compagnie sont remboursées si l'escale saute, tandis que celles réservées auprès de prestataires locaux restent à votre charge, sauf formule annulable gratuitement.
Une taxe qui double ou un quota municipal entrent sans difficulté dans ces motifs. Le renversement est total : le navire vous doit la croisière, pas la ville promise sur le dépliant.
Le droit européen ne comble pas ce vide. Le règlement (UE) n° 1177/2010 sur les droits des passagers maritimes, détaillé sur le portail officiel de l'Union européenne, encadre l'annulation du voyage et le retard au départ, avec information sous trente minutes, collations au-delà de quatre-vingt-dix minutes d'attente, remboursement ou réacheminement si le départ saute.
Une escale remplacée en pleine mer n'est ni une annulation ni un retard au sens de ce texte. Résultat : aucune indemnisation automatique n'est prévue quand Barcelone ou Amsterdam disparaît de votre programme.
Reste le terrain du voyage à forfait, qui protège mieux, mais sous conditions. Si la compagnie modifie un élément essentiel du voyage avant le départ, vous pouvez refuser et obtenir le remboursement intégral, encore faut-il démontrer que l'escale supprimée était bien essentielle, ce que les compagnies contestent presque toujours.
Une fois en mer, le dédommagement ne joue que si une part significative des prestations n'est pas fournie. Or, juridiquement, une journée à Rotterdam reste une journée d'escale fournie.
Le vrai point de friction, je peux en témoigner pour avoir épluché ces conditions générales, se situe sur les excursions. Celles achetées auprès de la compagnie sont remboursées si l'escale saute, tandis que celles réservées auprès de prestataires locaux restent à votre charge, sauf formule annulable gratuitement.
Pourquoi vos prochaines escales risquent de devenir françaises
Pendant que Barcelone taxe et qu'Amsterdam plafonne, la France a fait le chemin inverse en début d'année. Le Sénat avait voté le 1er décembre 2025 une taxe de 15 euros par passager et par escale dans les ports français, censée rapporter 75 millions d'euros par an pour la protection du littoral.
Les députés l'ont supprimée en janvier lors de l'examen du budget 2026, après une levée de boucliers des ports. À Toulon, qui a reçu 490 000 passagers sur une centaine d'escales en 2025, la profession chiffrait le surcoût à plus de 7 millions d'euros par an.
La conséquence nous concerne tous, croisiéristes ou riverains : les itinéraires se recomposent au profit des ports les moins taxés, et les escales françaises deviennent mécaniquement plus attractives pour les compagnies. Marseille, premier port de croisière du pays, module déjà ses conditions d'accueil selon les performances environnementales des navires et réfléchit à des plafonds journaliers, sans rien d'acté à ce stade.
Les excursions réservées hors compagnie gagnent à être prises en formule annulable, et toute modification d'escale mérite une confirmation écrite du service client, seule pièce qui compte en cas de litige avec une assurance voyage.
L'étau se resserre donc sur les escales mythiques de la Méditerranée et de la mer du Nord...
Les députés l'ont supprimée en janvier lors de l'examen du budget 2026, après une levée de boucliers des ports. À Toulon, qui a reçu 490 000 passagers sur une centaine d'escales en 2025, la profession chiffrait le surcoût à plus de 7 millions d'euros par an.
La conséquence nous concerne tous, croisiéristes ou riverains : les itinéraires se recomposent au profit des ports les moins taxés, et les escales françaises deviennent mécaniquement plus attractives pour les compagnies. Marseille, premier port de croisière du pays, module déjà ses conditions d'accueil selon les performances environnementales des navires et réfléchit à des plafonds journaliers, sans rien d'acté à ce stade.
Sur le même sujet :Vous l'avez compris, la prudence change de nature. L'itinéraire affiché au moment de la réservation n'est qu'une photographie, car la version qui fait foi est celle de votre espace client, actualisée par la compagnie jusqu'aux dernières semaines avant l'embarquement.
Vacances 2026 : pourquoi les seniors vont payer plus cher leurs locations
Vacances 2026 : pourquoi les seniors vont payer plus cher leurs locations
Les excursions réservées hors compagnie gagnent à être prises en formule annulable, et toute modification d'escale mérite une confirmation écrite du service client, seule pièce qui compte en cas de litige avec une assurance voyage.
L'étau se resserre donc sur les escales mythiques de la Méditerranée et de la mer du Nord...