Croisières en Méditerranée : ces escales que les compagnies peuvent supprimer sans vous indemniser

Une ville qui a bâti sa fortune touristique sur les paquebots dépense aujourd'hui 185 millions d'euros pour en accueillir moins. Voilà le paradoxe barcelonais, et il n'a rien d'un effet d'annonce.



Le port va passer de sept terminaux de croisière à cinq : le premier sera démoli fin 2026, les deux autres à partir de 2028, avec construction d'un terminal public de 7 000 passagers. Dans le même mouvement, la taxe d'escale doit doubler, de 4 à 8 euros par passager, pour tout arrêt de moins de douze heures : le maire a annoncé fin mai vouloir appliquer cette hausse dans les prochains mois, au lieu de l'étaler sur quatre ans comme prévu initialement.



Pour un géant comme le MSC World Europa et ses 6 762 passagers, la note atteindrait alors plus de 54 000 euros par escale, contre environ 27 000 euros aujourd'hui. Or les compagnies ne sont pas réputées pour absorber ce genre de surcoût : il finit, ligne après ligne, dans le prix de votre billet.



Le maire Jaume Collboni assume et annonce vouloir tendre vers zéro croisiériste en transit, seuls les passagers qui embarquent ou débarquent à Barcelone restant les bienvenus. Les chiffres expliquent ce durcissement : 1,6 million de passagers en transit en 2024 et un bond de 21 % des escales au premier semestre 2025.



La cible est donc précisément le passager de transit, celui qui descend quelques heures et remonte à bord. Et ce passager-là, c'est vous.