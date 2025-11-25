Vacances 2026 : pourquoi les seniors vont payer plus cher leurs locations

Les retraités représentent traditionnellement un public très présent hors saison. Leur flexibilité dans le choix des dates et leur préférence pour les destinations françaises ont longtemps constitué un atout pour le secteur.



Les hausses de prix enregistrées ces derniers mois changent cependant les comportements. Les données d’Atout France montrent ainsi que de plus en plus de voyageurs âgés réservent désormais plusieurs mois à l’avance afin d’éviter les variations brutales de tarifs. D’autres privilégient les séjours plus courts, ou se tournent vers des destinations moins demandées où les prix restent plus stables.



Sur le littoral, les locations qui étaient autrefois économiques en mars, avril ou octobre deviennent comparables en prix aux séjours estivaux de certaines années précédentes, un phénomène inédit qui surprend les habitués.