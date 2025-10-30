Tourisme et loisirs

CroisiEurope : à la découverte de ses croisières de l'hiver 2025

L’hiver approche et avec lui, l’envie de s’évader ! Pour y répondre, le croisiériste alsacien CroisiEurope, groupe familiale, vient de présenter ses offres de fin d’année : des croisières en Méditerranée et aux Canaries sur la Belle de l'Adriatique, au départ de nombreuses villes en région. A vos agendas.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le 30/10/2025

© Jean-Philippe Tarot/Senioractu.com
Accessibles à tous et notamment aux seniors et aux personnes âgées, ces itinéraires ont été conçus pour offrir une expérience 100% dépaysante, avec des escales culturelles, des paysages époustouflants et un confort absolu à bord.
 
Selon les envies et les moyens de chacun, plusieurs destinations s’offrent à ceux qui veulent vivre un rêve éveillé en voyageant à travers l’Europe. De plus, jusqu’au 30 novembre 2025, les passagers bénéficient d’offres exceptionnelles : jusqu’à 500 € de réduction par personne, le supplément solo offert et toutes les excursions incluses.
 
Une opportunité idéale pour prolonger l’été et s’évader vers le soleil. D’autant que bien évidemment, tout est compris dans ces croisières : pension complète avec boissons, excursions, transferts depuis les aéroports régionaux…
 
Au programme de cet hiver 2025/2026 ? Malte et la Sicile ou encore Naples, les îles Eoliennes, la côte Amalfitaine et la Sicile (parcours inédit), un Noël en Méditerranée allant de Naples à la Sicile pendant sept nuits ! Sans oublier une croisière dans l’archipel des Canaries pour la douceur d’un printemps éternel.
 
Ces croisières se déroulent sur La Belle de l’Adriatique qui reste le premier bateau maritime de la compagnie CroisiEurope. Lancé en 2007, ce navire affiche 110 mètres de long et 12.8 mètres de large.
 
Il est équipé de 100 cabines tout confort (salle de bain-douche-toilette, télévision écran plat, Internet, mini coffre-fort) donnant toutes sur l’extérieur. A noter que la Belle de l’Adriatique dispose d’une chambre pour personne à accessibilité réduite.
 
​Le bateau peut emporter 200 passagers et 50 membres d’équipage. Il dispose d’un grand salon-bar-dancing, d’un piano-bar, d’une grande salle de restaurant, d’un pont « soleil » doté de transats, de deux jacuzzis et d’appareils de remise en forme.
 
Que ceux qui sont sujets au mal de mer se rassurent. La Belle de l’Adriatique est un bateau relativement stable. En effet, en cas de mer agitée, houleuse, il est équipé de deux stabilisateurs latéraux qui permettent au navire d’être moins secoué par les vagues et le vent.
 
En termes de taille, ce navire s’apparenterait plus à un grand yacht qu’à l’un de ses immenses bateaux de croisière qui ressemblent à de grands complexes hôteliers sur l’eau. Avec ses 110 mètres de longueur, il conserve une « taille humaine » qui lui permet, de surcroit, de réaliser des itinéraires côtiers et d’accoster dans des ports de moindre dimension.



