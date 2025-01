Ulysse : l'éditeur qui nous fait voyager Ulysse, éditeur aux origines québécoises, nous transporte à travers le monde grâce à sa collection de guides de voyage et principalement à sa série « Itinéraires ». Chacun le sait, un voyage réussi est un voyage que l’on a préparé avec soin. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 20/01/2025

Tout au long d’un parcours, il est indispensable d’établir le déroulé d’une journée. Visite d’une ville, randonnée dans une région perdue, réservations nécessaires pour la visite d’un musée, il est devenu très compliqué d’improviser.



Le temps où l’on décidait de réserver un hôtel en arrivant à l’aéroport de destination est désormais révolu. Nous sommes à l’ère de la planification, c’est désolant mais c’est ainsi. Reconnaissons également que l’outillage fourni par internet facilite le travail.



Néanmoins, quoi de plus agréable que de feuilleter un guide « papier ». Retourner trois pages en arrière, annoter un encadré, prendre de l’avance dans une visite virtuelle, autant de raisons pour délaisser l’écran et ses informations pas toujours judicieuses.



Dans sa série « 50 itinéraires de rêve », une nouveauté vient de paraître. Il s’agit de Randonnées en France, qui permet de découvrir et de planifier des randonnées.



Cela, au fil des 200 pages de cet album.



N’hésitons pas à le dire, ce guide nous prémâche le travail de prospection. En quatre pages, nous découvrons le découpage d’un circuit jour par jour avec les itinéraires, les lieux de repos où l’on peut dormir et se restaurer.



C’est une multitude de conseils pratiques qui évitent les déconvenues dues à une inexpérience.



Dans cet ouvrage consacré à la France, chacun peut trouver son bonheur : les amateurs de randonnées sportives comme un Chamonix/Zermatt tout comme les gastronomes et les amateurs de lieux de culture et d’histoire.



Un guide pratique avant tout qui se révèle indispensable y compris pour les habitués des trails.



Dans la collection des guides « Fabuleux... » les Editions Ulysse viennent de présenter également le Guide Fabuleux Japon.



Destination à la mode depuis quatre ou cinq ans (37 millions de visiteurs en 2024), le Japon mérite que l’on se prépare à un voyage souvent déconcertant pour les habitudes occidentales.



Ce guide exhaustif couvre l’intégralité des grandes îles japonaises y compris celle d’Okinawa, dans le sud.



Des destinations rares comme celle des temples de Yamagata sont également présentées -peut être un peu brièvement. L’accent est mis principalement sur les grands sites comme Kyoto, Hiroshima ou Nagasaki.



En revanche, on trouve référencé des sites d’un faible intérêt à l’instar du Sapporo Beer Museum dans la ville de Sapporo.



On apprécie cependant le traitement et la présentation de villes moyennes comme Izumo ou Beppu qui sont riches en lieu historique ou en phénomène géologique et en onsen. En effet, un voyage au Japon ne doit pas se limiter aux grands sites classiques. Il faut savoir se déplacer et aller à la rencontre des perles plus discrètes que révèle l’archipel.



Pour cela le réseau de chemin fer particulièrement pratique permet de se rendre dans des régions isolées des flux touristiques.



Editions Ulysse : Collection 50 itinéraires de rêve, la France, 29,95€ ; Collection Fabuleux, le Japon, 28,99€.





Joël Chassaing-Cuvillier







