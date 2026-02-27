Gel, coupe trop rase, mauvais timing : les 3 erreurs qui condamnent vos rosiers chaque hiver

C'est l'erreur la plus répandue — et la plus destructrice. Dès les premières journées douces de février, l'envie de sortir le sécateur est irrésistible. Mais une coupe effectuée juste avant un épisode de gel provoque des dégâts parfois irréversibles sur les rosiers.



Les extrémités fraîchement taillées sont des plaies ouvertes. Quand le thermomètre replonge sous zéro, le gel s'engouffre dans ces zones exposées et provoque ce que les jardiniers appellent des « nécroses » — des brûlures qui noircissent les tiges et affaiblissent le pied entier. Résultat : un retard de végétation pouvant atteindre plusieurs semaines, et une floraison considérablement appauvrie.



La règle d'or : ne jamais tailler tant que les fortes gelées ne sont pas passées dans votre région. En pratique, cela signifie attendre la seconde quinzaine de février dans les régions à climat doux (façade atlantique, Midi), et début mars voire mi-mars dans les zones plus froides (Est, montagne, Nord).



Un repère naturel fiable : quand les forsythias commencent à fleurir dans votre quartier, vos rosiers sont prêts à être taillés.