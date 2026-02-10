Saint-Valentin 2026 : 10 escapades romantiques pour les couples seniors

Chaque année, des milliers de couples retraités cherchent la destination idéale pour raviver la flamme. De Prague à Porto, ces escapades allient romantisme, accessibilité et budget maîtrisé.



Prague : le romantisme à prix doux

80 € la nuit pour un hôtel de charme dans le centre historique, soit moitié moins qu'à Paris.



Le pont Charles, emblème de la ville, offre une promenade magique au lever du soleil. La tradition locale veut que les couples touchent la statue de saint Jean Népomucène pour sceller leur amour. Les ruelles pavées de la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, se découvrent facilement grâce au tramway accessible.



Côté gastronomie, un dîner romantique dans un restaurant traditionnel revient à 60-80 € pour deux, vin compris. Les amateurs de musique classique apprécieront les concerts dans les églises baroques, souvent proposés à moins de 30 €.



Infos pratiques : 1h40 de vol depuis Paris. Les seniors de plus de 65 ans bénéficient de tarifs réduits dans les musées (environ 50 % de réduction).



➡️ Élue ville la plus romantique d'Europe en 2026, Prague détrône Paris grâce à son charme préservé et ses tarifs accessibles. Comptez environpour un hôtel de charme dans le centre historique, soit moitié moins qu'à Paris.Le pont Charles, emblème de la ville, offre une promenade magique au lever du soleil. La tradition locale veut que les couples touchent la statue de saint Jean Népomucène pour sceller leur amour. Les ruelles pavées de la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, se découvrent facilement grâce au tramway accessible.Côté gastronomie, un dîner romantique dans un restaurant traditionnel revient à, vin compris. Les amateurs de musique classique apprécieront les concerts dans les églises baroques, souvent proposés à moins de 30 €.1h40 de vol depuis Paris. Les seniors de plus de 65 ans bénéficient de tarifs réduits dans les musées (environ 50 % de réduction).➡️ Préparez votre séjour sur le site officiel du tourisme tchèque



Porto : l'accessibilité au rendez-vous

100 % accessible aux personnes à mobilité réduite, et un téléphérique relie les quais au centre historique sans effort.



Le quartier de la Ribeira, classé à l'UNESCO, dévoile ses maisons colorées le long du Douro. Une croisière sur le fleuve (environ 15 €/personne) offre une perspective unique sur les ponts et les caves de porto de Vila Nova de Gaia.



Comptez 70-100 € la nuit pour un hôtel de qualité et 40-60 € pour un dîner à deux dans un restaurant traditionnel. Le coucher de soleil depuis le pont Dom-Luís reste un moment inoubliable pour les couples.



Infos pratiques : 2h de vol depuis Paris. La ville se visite facilement à pied grâce à son centre compact.



➡️ Porto séduit les couples seniors par son accessibilité exemplaire. Le métro de la ville est, et un téléphérique relie les quais au centre historique sans effort.Le quartier de la Ribeira, classé à l'UNESCO, dévoile ses maisons colorées le long du Douro. Une croisière sur le fleuve (environ 15 €/personne) offre une perspective unique sur les ponts et les caves de porto de Vila Nova de Gaia.Comptezpour un hôtel de qualité età deux dans un restaurant traditionnel. Le coucher de soleil depuis le pont Dom-Luís reste un moment inoubliable pour les couples.2h de vol depuis Paris. La ville se visite facilement à pied grâce à son centre compact.➡️ Planifiez votre escapade sur le site officiel de Porto



Venise : la carte à jouer pour éviter la foule

Bonne nouvelle pour les séjournants : si vous dormez sur place, la taxe de séjour incluse dans votre hôtel vous exonère de ce droit d'accès.



En 2026, la taxe s'applique 60 jours entre le 3 avril et le 26 juillet, de 8h30 à 16h. Elle varie de 5 € (réservation anticipée) à 10 € (sur place). Réservez au moins 4 jours à l'avance pour bénéficier du tarif réduit.



Les vaporetti (bateaux-bus) desservent tous les quartiers et restent accessibles aux seniors. Une balade en gondole coûte 90 € pour 30 minutes, mais une simple promenade le long du Grand Canal ne coûte rien. L'office de tourisme propose des itinéraires accessibles pour découvrir la ville sans obstacles.



Infos pratiques : 1h30 de vol depuis Paris. Privilégiez les mois de février-mars ou novembre pour éviter la foule.



➡️ Venise reste un rêve pour de nombreux couples, mais la ville a instauré une taxe d'entrée pour les visiteurs d'un jour.si vous dormez sur place, la taxe de séjour incluse dans votre hôtel vous exonère de ce droit d'accès.En 2026, la taxe s'applique, de 8h30 à 16h. Elle varie de. Réservez au moins 4 jours à l'avance pour bénéficier du tarif réduit.Les vaporetti (bateaux-bus) desservent tous les quartiers et restent accessibles aux seniors. Une balade en gondole coûte, mais une simple promenade le long du Grand Canal ne coûte rien. L'office de tourisme propose des itinéraires accessibles pour découvrir la ville sans obstacles.1h30 de vol depuis Paris. Privilégiez les mois de février-mars ou novembre pour éviter la foule.➡️ Réservez vos billets sur le site officiel de Venise



Lisbonne : le charme à tarif réduit





Les seniors de plus de 65 ans bénéficient de tarifs réduits dans les principaux monuments. Le château de Lisbonne passe de 15 € à 12,50 €. Le célèbre tramway 28 traverse les quartiers historiques pour quelques euros.



Une croisière au coucher du soleil sur le Tage offre une perspective romantique sur la ville. Comptez 70-100 € la nuit pour un hôtel bien situé et 40-60 € pour un dîner à deux avec vue sur le fleuve.



Infos pratiques : 2h30 de vol depuis Paris. La Lisboa Card (24h, 48h ou 72h) offre transports gratuits et réductions musées.



➡️ La capitale portugaise séduit par sa lumière unique et son climat doux toute l'année. Le quartier de Baixa, relativement plat, concentre les hôtels et facilite les déplacements. Attention toutefois aux collines escarpées de l'Alfama, qui peuvent fatiguer.Les seniors de plus de 65 ans bénéficient de. Le château de Lisbonne passe de 15 € à. Le célèbre tramway 28 traverse les quartiers historiques pour quelques euros.Une croisière au coucher du soleil sur le Tage offre une perspective romantique sur la ville. Comptez 70-100 € la nuit pour un hôtel bien situé et 40-60 € pour un dîner à deux avec vue sur le fleuve.2h30 de vol depuis Paris. La Lisboa Card (24h, 48h ou 72h) offre transports gratuits et réductions musées.➡️ Préparez votre séjour sur le site officiel de Lisbonne



Bruges : la Venise du Nord à 2h30 de Paris

2h30 de Paris en TGV. Ses canaux, ses places pavées et ses maisons à pignons créent une atmosphère hors du temps.



La ville compacte se visite facilement à pied. Les bateaux-promenades sur les canaux (10 € par personne) offrent une alternative reposante. L'absence de voitures dans le centre historique rend les déplacements sereins.



Une dégustation de chocolat belge artisanal suivie d'une promenade le long du Minnewater, surnommé le « Lac d'Amour », reste un moment inoubliable. Comptez 100-150 € la nuit pour un hôtel de charme.



Infos pratiques : La Musea Brugge Card (72h) donne accès à tous les musées municipaux. Visite guidée « Bruges de tout cœur » : 12,50 €/personne.



➡️ La cité médiévale belge offre un romantisme discret à seulement. Ses canaux, ses places pavées et ses maisons à pignons créent une atmosphère hors du temps.La ville compacte se visite facilement à pied. Les bateaux-promenades sur les canaux () offrent une alternative reposante. L'absence de voitures dans le centre historique rend les déplacements sereins.Une dégustation de chocolat belge artisanal suivie d'une promenade le long du Minnewater, surnommé le, reste un moment inoubliable. Comptez 100-150 € la nuit pour un hôtel de charme.La Musea Brugge Card (72h) donne accès à tous les musées municipaux. Visite guidée « Bruges de tout cœur » : 12,50 €/personne.➡️ Découvrez Bruges sur le site officiel



Bordeaux : romantisme et chèques-vacances





Le tramway dessert l'ensemble du centre-ville. Le Miroir d'eau, face au Palais de la Bourse, offre un spectacle féérique sans effort. Les caves et châteaux du Médoc proposent des visites avec dégustation.



Bon plan : les chèques-vacances ANCV sont acceptés dans de nombreux hôtels et restaurants de la région. Une croisière sur la Garonne avec dîner gastronomique aux chandelles reste un moment inoubliable.



Infos pratiques : 2h de TGV depuis Paris. Le Bordeaux CityPass (24h, 48h ou 72h) inclut transports et visites.



➡️ Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Bordeaux séduit par son élégance et son art de vivre. La capitale du vin offre un romantisme à la française, accessible sans passeport.Le tramway dessert l'ensemble du centre-ville. Le Miroir d'eau, face au Palais de la Bourse, offre un spectacle féérique sans effort. Les caves et châteaux du Médoc proposent des visites avec dégustation.les chèques-vacances ANCV sont acceptés dans de nombreux hôtels et restaurants de la région. Une croisière sur la Garonne avec dîner gastronomique aux chandelles reste un moment inoubliable.2h de TGV depuis Paris. Le Bordeaux CityPass (24h, 48h ou 72h) inclut transports et visites.➡️ Planifiez votre escapade sur le site officiel de Bordeaux



Dubrovnik : la perle de l'Adriatique hors saison





Privilégiez la vieille ville, accessible et piétonne. Le téléphérique du Mont Srđ permet d'admirer le panorama sans effort. Les remparts (2 km) offrent une vue spectaculaire mais peuvent fatiguer.



Un dîner sur la terrasse de la place Luža, face au Palais Sponza illuminé, reste un moment magique. Comptez 100-150 € la nuit pour un hôtel dans la vieille ville.



Infos pratiques : 2h de vol depuis Paris. Évitez juillet-août (chaleur et foule). Privilégiez mai-juin ou septembre.



➡️ La « perle de l'Adriatique » offre un décor de carte postale avec ses remparts médiévaux plongeant dans une mer turquoise. Rendue célèbre par la série Game of Thrones, elle reste une destination romantique par excellence.Privilégiez la vieille ville, accessible et piétonne. Le téléphérique du Mont Srđ permet d'admirer le panorama sans effort. Les remparts (2 km) offrent une vue spectaculaire mais peuvent fatiguer.Un dîner sur la terrasse de la place Luža, face au Palais Sponza illuminé, reste un moment magique. Comptez 100-150 € la nuit pour un hôtel dans la vieille ville.2h de vol depuis Paris. Évitez juillet-août (chaleur et foule). Privilégiez➡️ Préparez votre séjour sur le site officiel de Dubrovnik



Sintra : l'escapade féérique près de Lisbonne





Le train depuis Lisbonne (gare Rossio) est confortable et économique. Le Palais de Pena, chef-d'œuvre du romantisme du XIXe siècle, domine la ville. Le parc seul coûte 10 € si la montée au palais fatigue.



Une promenade dans les jardins de la Quinta da Regaleira, avec ses grottes secrètes et son puits initiatique, reste un moment magique pour les couples.



Infos pratiques : Réservez un taxi entre les sites pour éviter les montées. Ne manquez pas les spécialités locales : queijadas (tartelettes au fromage) et travesseiros (feuilletés aux amandes).



➡️ À 30 minutes de Lisbonne, Sintra semble sortie d'un conte de fées. Ses palais colorés et jardins luxuriants, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, en font une excursion romantique inoubliable.Le train depuis Lisbonne (gare Rossio) est confortable et économique. Le Palais de Pena, chef-d'œuvre du romantisme du XIXe siècle, domine la ville. Le parc seul coûtesi la montée au palais fatigue.Une promenade dans les jardins de la Quinta da Regaleira, avec ses grottes secrètes et son puits initiatique, reste un moment magique pour les couples.Réservez un taxi entre les sites pour éviter les montées. Ne manquez pas les spécialités locales : queijadas (tartelettes au fromage) et travesseiros (feuilletés aux amandes).➡️ Réservez vos billets sur le site officiel de Sintra



Annecy : la Venise des Alpes en train





Les quais du lac sont plats et accessibles. Les bateaux-promenades permettent de découvrir les rives sans fatigue. La vieille ville, piétonne, se parcourt tranquillement avec ses canaux et le célèbre Palais de l'Île.



Un pique-nique au bord du lac ou une croisière au coucher du soleil reste un moment inoubliable. Comptez 100-150 € la nuit pour un hôtel avec vue sur le lac.



Infos pratiques : 3h40 de Paris en TGV. Les seniors bénéficient de -30 % minimum avec la Carte Avantage Senior SNCF.



➡️ Pour ceux qui préfèrent rester en France, Annecy offre un cadre romantique exceptionnel. Son lac aux eaux cristallines, réputé le plus pur d'Europe, et sa vieille ville colorée composent un décor de carte postale.Les quais du lac sont plats et accessibles. Les bateaux-promenades permettent de découvrir les rives sans fatigue. La vieille ville, piétonne, se parcourt tranquillement avec ses canaux et le célèbre Palais de l'Île.Un pique-nique au bord du lac ou une croisière au coucher du soleil reste un moment inoubliable. Comptez 100-150 € la nuit pour un hôtel avec vue sur le lac.. Les seniors bénéficient deavec la Carte Avantage Senior SNCF.➡️ Planifiez votre escapade sur le site officiel d'Annecy



Marrakech : dépaysement garanti à 3h de vol

3 heures de vol. La « ville ocre » séduit par ses riads, ses jardins et son atmosphère envoûtante.



Les riads (maisons traditionnelles) offrent un havre de paix au cœur de la médina. Les spas proposent hammams et massages en duo à des prix très accessibles. Le climat en février-mars est idéal : doux sans être étouffant.



Un coucher de soleil dans la palmeraie, suivi d'un dîner oriental sous les étoiles, reste un moment magique. Comptez 80-120 € la nuit pour un riad de charme et 30-50 € pour deux au restaurant.



Infos pratiques : Ne manquez pas les jardins Majorelle et le palais Bahia. La place Jemaa el-Fna s'anime chaque soir.



➡️ Pour les couples en quête d'exotisme sans décalage horaire, Marrakech offre un dépaysement total à seulement. La « ville ocre » séduit par ses riads, ses jardins et son atmosphère envoûtante.Les riads (maisons traditionnelles) offrent un havre de paix au cœur de la médina. Les spas proposent hammams et massages en duo à des prix très accessibles. Le climat en février-mars est idéal : doux sans être étouffant.Un coucher de soleil dans la palmeraie, suivi d'un dîner oriental sous les étoiles, reste un moment magique. Comptezpour un riad de charme etau restaurant.Ne manquez pas les jardins Majorelle et le palais Bahia. La place Jemaa el-Fna s'anime chaque soir.➡️ Préparez votre séjour sur le site officiel de Marrakech