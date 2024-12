Les fêtes de fin d'année au fil de l'eau avec Croisieurope Le croisiériste français, originaire de Strasbourg et spécialisé dans les croisières fluviales propose pour cette fin d’année 2024, de vivre une parenthèse enchantée des fêtes de Noël et des célébrations du réveillon au fil de l’eau ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le 05/12/2024





À la découverte de l’Alsace pittoresque, des perles du bassin rhénan, de la Provence, du Bordelais, de la ville lumière, des capitales danubiennes ou encore, des villes allemandes, les traditions de Noël se déclinent et se perpétuent dans la tradition et sans retenue.



Lors des escales, hautes en couleurs, bien des surprises attendent le visiteur. Nimbés dans leurs habits de lumière, villes et villages deviennent de splendides écrins invitant petits et grands à une fascinante expérience riche en émotions, en senteurs, en couleurs et en saveurs.



En ces périodes de Fêtes, la féerie et la convivialité s’invitent donc à bord des bateaux de CroisiEurope pour que le mot « partage » prenne tout son sens. Au menu, des dégustations gourmandes, des mets d’exception et des flacons rares se glisseront à table afin de célébrer avec joie la tradition.



Féerie des fêtes en Alsace et marché de Noël médiéval, une croisière de 4 jours/3 nuits

Strasbourg • La route des vins de Colmar • Ribeauvillé • Strasbourg

Du 13 au 16 décembre 2024 – Soirée au ballet "Casse-Noisette" et parking à Strasbourg Offerts. Et jusqu'à 50% de remise pour la 2e personne sur une sélection de croisières.







