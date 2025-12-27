Seniors en Vacances 2026 : comment partir dès 228 € grâce à l'ANCV

Partir en vacances quand on est retraité avec un budget serré, c'est possible. L'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) propose chaque année son programme Seniors en Vacances, qui permet aux personnes de 60 ans et plus de profiter de séjours tout compris à tarifs préférentiels.



Le catalogue 2026 est désormais disponible. Il propose près de 200 destinations en France métropolitaine et en Europe : mer, montagne, campagne, thermalisme ou encore séjours culturels à Paris et en Île-de-France.



Les séjours comprennent l'hébergement, les repas, au moins une excursion, des animations et les transferts depuis la gare ou l'aéroport le plus proche. Seul le transport jusqu'au point de rendez-vous reste à la charge du participant.