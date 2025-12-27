Seniors en Vacances 2026 : comment partir dès 228 € grâce à l'ANCV

Un programme national pour partir en vacances à petit prix
Partir en vacances quand on est retraité avec un budget serré, c'est possible. L'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) propose chaque année son programme Seniors en Vacances, qui permet aux personnes de 60 ans et plus de profiter de séjours tout compris à tarifs préférentiels.
Le catalogue 2026 est désormais disponible. Il propose près de 200 destinations en France métropolitaine et en Europe : mer, montagne, campagne, thermalisme ou encore séjours culturels à Paris et en Île-de-France.
Les séjours comprennent l'hébergement, les repas, au moins une excursion, des animations et les transferts depuis la gare ou l'aéroport le plus proche. Seul le transport jusqu'au point de rendez-vous reste à la charge du participant.
Le catalogue 2026 est désormais disponible. Il propose près de 200 destinations en France métropolitaine et en Europe : mer, montagne, campagne, thermalisme ou encore séjours culturels à Paris et en Île-de-France.
Les séjours comprennent l'hébergement, les repas, au moins une excursion, des animations et les transferts depuis la gare ou l'aéroport le plus proche. Seul le transport jusqu'au point de rendez-vous reste à la charge du participant.
Des tarifs plafonnés et une aide financière sous conditions
Les tarifs 2026 sont maintenus par rapport à l'année précédente. Voici les prix maximum selon la durée du séjour :
Ces montants peuvent être réduits grâce à l'aide financière de l'ANCV, attribuée sous conditions de ressources. Si votre revenu net imposable ne dépasse pas certains plafonds (17 066 € pour une personne seule, 32 199 € pour un couple), vous pouvez bénéficier d'une aide de :
Avec cette aide, un séjour d'une semaine revient ainsi à 272 € tout compris, et un séjour de 5 jours à seulement 228 €.
- Séjour 5 jours / 4 nuits en France ou Europe : 404 €
- Séjour 8 jours / 7 nuits en France ou Europe : 484 €
- Séjour 3 jours / 2 nuits à Paris / Île-de-France : 404 €
- 176 € pour un séjour de 5 jours / 4 nuits ou 3 jours / 2 nuits
- 212 € pour un séjour de 8 jours / 7 nuits
Qui peut s'inscrire au programme ?
Pour être éligible au programme Seniors en Vacances, trois conditions doivent être réunies :
Les aidants peuvent également participer aux séjours en accompagnant une personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Un dispositif spécifique de séjour répit existe même pour les aidants qui souhaitent partir seuls afin de souffler : ils bénéficient alors de l'aide financière.
Les conjoints (mariés ou pacsés) d'un bénéficiaire peuvent aussi participer aux mêmes conditions tarifaires. Enfin, les séjours intergénérationnels permettent d'emmener des petits-enfants mineurs.
- Avoir 60 ans ou plus (ou 55 ans en cas de handicap)
- Être retraité ou sans activité professionnelle
- Résider en France
Les conjoints (mariés ou pacsés) d'un bénéficiaire peuvent aussi participer aux mêmes conditions tarifaires. Enfin, les séjours intergénérationnels permettent d'emmener des petits-enfants mineurs.
Comment s'inscrire pour 2026 ?
L'inscription au programme se fait en plusieurs étapes :
1. Remplir le formulaire d'inscription disponible en téléchargement sur le site ancv.com ou dans le catalogue papier. Nouveauté 2026 : un portail permettra bientôt de s'inscrire directement en ligne sur ancvsev.zecarte.fr.
2. Joindre les pièces justificatives : pièce d'identité, dernier avis d'imposition complet, et le cas échéant un justificatif de handicap ou de retraite.
3. Envoyer le dossier par courrier à l'adresse indiquée ou via le portail en ligne.
4. Attendre la validation de l'ANCV (délai maximum d'un mois) qui vous attribuera un numéro de référence.
5. Réserver votre séjour en contactant directement le village vacances de votre choix avec votre numéro de référence.
Pour toute question, l'ANCV est joignable au 09 69 32 06 16 (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 9h à 18h.
1. Remplir le formulaire d'inscription disponible en téléchargement sur le site ancv.com ou dans le catalogue papier. Nouveauté 2026 : un portail permettra bientôt de s'inscrire directement en ligne sur ancvsev.zecarte.fr.
2. Joindre les pièces justificatives : pièce d'identité, dernier avis d'imposition complet, et le cas échéant un justificatif de handicap ou de retraite.
3. Envoyer le dossier par courrier à l'adresse indiquée ou via le portail en ligne.
4. Attendre la validation de l'ANCV (délai maximum d'un mois) qui vous attribuera un numéro de référence.
5. Réserver votre séjour en contactant directement le village vacances de votre choix avec votre numéro de référence.
Pour toute question, l'ANCV est joignable au 09 69 32 06 16 (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Sources
- ANCV, page officielle du programme Seniors en Vacances, décembre 2025, https://www.ancv.com/seniors-en-vacances-sev
- ANCV, formulaire d'inscription Seniors en Vacances 2026, https://static.ancv.com/ddmc/dps/SEV/Formulaire%20inscription%20SEV.pdf
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, « Les séjours Seniors en vacances », https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/partir-en-vacances/les-sejours-seniors-en-vacances
- ANCV, page officielle du programme Seniors en Vacances, décembre 2025, https://www.ancv.com/seniors-en-vacances-sev
- ANCV, formulaire d'inscription Seniors en Vacances 2026, https://static.ancv.com/ddmc/dps/SEV/Formulaire%20inscription%20SEV.pdf
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, « Les séjours Seniors en vacances », https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/partir-en-vacances/les-sejours-seniors-en-vacances