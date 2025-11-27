Tourisme et loisirs Trains 2026 : pourquoi les billets TGV et Intercités vont encore augmenter et pénaliser les seniors voyageurs Par Senioractu.com | Publié le 27/11/2025 à 06:00 | mis à jour le 12/02/2026 à 16:25 L’année 2026 devrait s’ouvrir sur une nouvelle hausse des tarifs TGV et Intercités, selon les données économiques publiées ces derniers jours. Une tendance qui inquiète particulièrement les seniors, nombreux à voyager en train pour leur sécurité, leur confort et leur préférence pour les déplacements hors saison. Les prévisions issues de SNCF Réseau et des analyses de Transport Data France permettent de comprendre les raisons de cette augmentation et ses conséquences concrètes. Partager : W f X in @

Des coûts d’infrastructure en forte progression pour 2026 Depuis plusieurs mois, les indicateurs publiés par SNCF Réseau montrent une augmentation continue du coût d’utilisation des voies ferrées, un élément central dans la formation du prix des billets. Ces péages facturés aux opérateurs pour l’utilisation du réseau représentent déjà plus du tiers du prix final d’un billet longue distance.



Les projections 2026 annoncent une nouvelle revalorisation destinée à financer les travaux de modernisation, la remise à niveau de certaines lignes et l’entretien renforcé des infrastructures. À cela s’ajoute l’impact du coût de l’énergie, toujours instable, qui alimente la hausse des dépenses d’exploitation.



Pour les voyageurs, seniors compris, ces mécanismes invisibles mais déterminants expliquent pourquoi les tarifs continuent de progresser, même en période hors saison.

Les seniors particulièrement concernés par la hausse Les retraités constituent une part importante des voyageurs longue distance, notamment en milieu de semaine et en dehors des vacances scolaires. Ils utilisent le train pour des raisons de confort, d’accessibilité, de sécurité et de continuité écologique avec leurs pratiques quotidiennes. Mais cette population est aussi plus sensible aux fluctuations tarifaires : la hausse observée ces deux dernières années a déjà modifié leurs choix de destination, de durée de séjour et parfois même leur fréquence de déplacement.



Les prévisions 2026, qui évoquent une augmentation globale pouvant aller de 5 à 8 % pour certains axes TGV, pourraient accentuer ces changements. Pour un senior voyageant plusieurs fois par an, l’impact budgétaire devient rapidement significatif, particulièrement lorsque les trajets impliquent des correspondances ou des distances importantes.

Des variations plus marquées selon les lignes Les informations publiées par Transport Data France montrent que toutes les lignes ne seront pas affectées de la même manière.



Les axes très fréquentés, comme Paris–Lyon ou Paris–Bordeaux, pourraient absorber la hausse plus facilement en raison de la forte demande, mais les lignes moins denses, souvent utilisées par les seniors résidant hors des grandes métropoles, seraient davantage exposées.



Les trains Intercités, essentiels pour relier les villes moyennes, voient aussi leurs coûts progresser, ce qui se traduit mécaniquement par une hausse du prix au kilomètre.



Pour les voyageurs âgés vivant dans des régions moins desservies, cette évolution crée un risque d’inégalité d’accès à la mobilité ferroviaire, pourtant essentielle pour conserver une vie sociale active et des déplacements facilités.

Des marges de manœuvre limitées pour contenir la hausse La direction de la SNCF rappelle depuis plusieurs mois que les possibilités d’amortir les hausses de coûts sont réduites. Les investissements nécessaires à la modernisation du réseau, notamment pour améliorer la fiabilité, limiter les incidents et accélérer la transition énergétique, pèsent fortement sur les équilibres financiers.



Les annonces gouvernementales concernant la rénovation accélérée des petites lignes renforcent ces pressions budgétaires. Même si certaines réductions, comme la Carte Avantage, permettent de contenir le coût d’un trajet pour les seniors, elles ne suffisent plus à compenser l’augmentation structurelle des tarifs.



Les voyageurs les plus réguliers sont donc encouragés à anticiper davantage leurs réservations, un comportement déjà observé ces derniers mois.

Une inquiétude croissante pour le budget loisirs des plus de 60 ans Pour les retraités, les déplacements en train représentent souvent un poste central du budget loisirs : visites familiales, courts séjours, vacances hors saison, découvertes culturelles.



L’évolution des tarifs pour 2026 pourrait entraîner une réorganisation de ces habitudes. Certains seniors privilégient déjà des trajets plus courts, des destinations moins éloignées ou des périodes très creuses permettant de profiter de promotions exceptionnelles.



Cette adaptation n’efface toutefois pas le sentiment d’inquiétude exprimé par les associations de voyageurs, qui alertent sur le risque d’un renchérissement durable du train, pourtant considéré comme le mode de transport le plus accessible et le plus sécurisé pour les plus de 60 ans.

La SNCF mise sur les investissements pour améliorer la qualité de service Du côté des transporteurs, l’argument mis en avant reste constant : la hausse sert avant tout à financer une amélioration durable du service.



Modernisation des lignes, renouvellement du matériel roulant, rénovation des gares, fiabilisation des correspondances… Ces investissements doivent, à terme, rendre les trajets plus fluides et réduire les perturbations, un point particulièrement sensible pour les seniors qui privilégient la ponctualité et la simplicité.



Si ces améliorations sont confirmées, elles pourraient compenser en partie l’augmentation des prix, même si leur effet ne sera pas immédiat. Pour l’heure, les voyageurs devront composer avec une saison 2026 plus onéreuse et une forte variation des tarifs selon les périodes de déplacement.

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Vacances en Turquie à 16 615 € de facture téléphonique : ce réglage que la retraitée n'avait pas désactivé Vacances 2026 : Europ Assistance révèle ce bond record des Français qui restent chez eux cet été