Long weekends et vacances d'été : les guides et les cartes indispensables Le Printemps, l’Eté, voilà revenu le temps des balades, des découvertes de belles tables ou des randonnées en montagne. Bien sûr, la plupart de ces itinéraires, de ces lieux de destinations, de ces restaurants ou de ces hôtels sont largement intégrés dans des sites internet plus ou moins bien conçus. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 15/05/2025





Indispensable également de revenir en arrière de deux ou trois pages pour comparer en un clin d’œil les qualités d’un hôtel.



Sur internet, c’est aussitôt des pages publicitaires ou des cookies qui viennent vous polluer... Alors, bien sûr, vous ne partirez pas en vacances avec votre guide de 750 grammes dans la poche, mais le « papier » reste un indispensable pour la préparation d’un voyage.



Voici quelques exemples des éléments de voyage qui restent encore utiles. La carte tout d’abord, quoi de plus précis qu’une carte régionale élaborée par l’Institut Géographique National. Sur cette carte au 1 :250 000, on découvre le moindre chemin vicinal qui autorise les sorties à vélo ainsi, bien sûr, que les pistes cyclables.



Les lieux historiques, les points de vue sont indiqués tout comme les grands sites. Le voyage et tout son mystère débutent dès que l’on déplie une carte. Un plaisir que ne procure pas un écran et son GPS.



Le plaisir est encore omni présent dès que l’on ouvre ce célèbre petit bouquin rouge plus connu sous le nom universel de Guide Michelin.



Un pavé de 1.300 pages environ, qui célèbre cette année ses 125 ans. Un anniversaire qui se respecte en dépit des critiques dont il fait l’objet.



Bien sûr, il est difficile de réunir toutes les tables de France et, on regrettera toujours l’absence de certaines tables comme on peut toujours critiquer les choix des sélectionneurs de ce guide.



Plus que le fond, c’est la forme que je regrette le plus.



Ainsi le choix de remplacer la fourchette de prix par un certains nombres de € (de € (-de 35) à €€€€ (+ de 100)) manque totalement de réalisme notamment dans le haut de la fourchette où un restaurant à 120€ se retrouve avec la même cotation qu’un restaurant à 390€.



Un manque de précision que l’on retrouve également dans la signalétique hôtelière. Disparue, la signalétique rouge ou noire qui indiquait avec précision le type et le confort de l’établissement. La fourchette de prix n’est pas indiquée et l’on a droit à un renvoi vers le site michelin.com.



Là encore, le client qui achète un guide s’attend à un autre service, il veut son information immédiatement sans avoir à être aiguillé sur un site internet. Cela a un côté administration peu agréable.



Avec sa collection « Explorez », les Guides Ulysse proposent un guide pratique qui tient dans la poche et offre tous les renseignements indispensables à la découverte d’une ville et de sa région.



Dans un format condensé, on trouve les adresses indispensables, des itinéraires clés en main pour ne rien rater lors d’un court séjour, des suggestions de restaurants et de petits bistrots, quelques boutiques et surtout, des plans détaillés de la ville, de ses environs et des transports en commun.



180 pages en format 10x18 qui ne pèsent pas dans la poche et vous éviteront de vous faire voler votre Smartphone à l’arraché. Explorez Séville et l’Andalousie chez Ulysse, 13,99€.



Toujours chez Ulysse, le guide « 150 randonnées d’un jour en Europe » est destiné à tous ceux qui préparent leur voyage tranquillement en avance.



Il s’agit d’un ouvrage grand format, assez lourd, qui n’est pas appelé à être transporté. Il résume sur une ou deux pages une randonnée qui se situe dans le périmètre d’un lieu de villégiature. Les informations indispensables avant de s’engager dans une balade sont précises et bien documentées.



La distance, le dénivelée, la durée prévue, le niveau de difficulté, le climat local selon la période de l’année, les autorisations locales nécessaires ou non, complètent un descriptif précis de cette randonnée.



Un ouvrage à consulter avant de s’engager dans un parcours qui peut être d’un niveau trop difficile pour certaines personnes. L’autorisation d’avoir ou non un chien est également précisé.





