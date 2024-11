Sur les chemins de Compostelle : une nouvelle édition du guide Ulysse pour une aventure très "senior" Face à la frénésie du quotidien ou arrivés à l’âge de la retraite, un nombre croissant d’individus en quête de sens rêvent de déconnexion et de lenteur, d’un contact avec la nature, de rencontres inspirantes et d’un espace pour se retrouver, voire se dépasser. Devant eux, s’étendent les chemins de Compostelle, un espace où toutes ces manifestations forment un art de vivre accessible à qui ose s’y élancer. Ce nouveau guide Ulysse (272 pages, 14 cartes, 22,99 euros) sortira le 14 novembre prochain. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 05/11/2024

C’est un fait depuis des années déjà… Les chemins de Compostelle sont arpentés, en grande partie, par des seniors ou des retraités qui, une fois le « travail » derrière eux, se lancent dans cette aventure qui demande de l’endurance, de la ténacité, de la pugnacité et une volonté sans faille.



Devant un engouement qui ne fléchit pas pour cette aventure aussi sportive qu’introspective, l’éditeur de guides de voyages québécois Ulysse propose une toute nouvelle édition de son livre Sur les chemins de Compostelle (272 pages, 14 cartes, 22,99 euros).



Un album qui démontre que ce projet extraordinaire est plus que jamais à portée de chaussures de marche. Un ouvrage qui éveille la curiosité et qui répond aux nombreux questionnements en accompagnant le lecteur dans l’élaboration de sa propre aventure et lui insufflant la confiance nécessaire pour s’élancer sereinement sur le chemin des pèlerins.



De format pratique, ce guide est truffé de photographies ; il présente aussi une quinzaine de chemins parmi les plus appréciés en Espagne, en France et au Portugal.



Il dévoile les parcours bordés de paysages époustouflants du Camino del Norte, de la voie du Puy-en-Velay et du chemin portugais.



Mais également, les sentiers riches en histoire du Camino Primitivo et du chemin du Mont-Saint-Michel, les chemins plus courts, mais tout aussi gratifiants menant au « bout du monde » en Galice.



Sans oublier, bien évidemment, le mythique Camino francés, jalonné de cathédrales et sillonnant collines et montagnes des Pyrénées, champs de tournesols et vignobles, plaines désertiques et forêts d’eucalyptus.



Plus concrètement, le guide s’ouvre sur le volet historique du pèlerinage et poursuit avec des conseils sur l’équipement à prévoir et la préparation physique et psychologique avant de s’élancer sur la route.



Un chapitre portant sur l’expérience pèlerine au quotidien dépeint les défis et les moments d’allégresse qu’apporte cette aventure et aborde aussi, l’alimentation, l’hébergement, les soins des pieds et du reste du corps et les possibilités de transport de bagages.



Il fournit également de l’information aux cyclistes qui désirent parcourir les chemins de Compostelle à vélo.



Des tableaux comparatifs permettent de visualiser en un coup d’œil les particularités de chaque parcours : accès, dénivelé, distance totale, nombre d’étapes suggéré. Dotés d’un système d’étoiles, ces tableaux évaluent entre autres le balisage, la facilité de ravitaillement et d’accès aux gîtes, la qualité des paysages et la richesse patrimoniale de chacun des itinéraires.



La description de chacun des sentiers s’accompagne d’une carte comportant un schéma des dénivelés, de témoignages de pèlerins les ayant fréquentés et d’encadrés thématiques, qui dévoilent entre autres les chemins moins fréquentés et de plus courte durée.



On y relate également les principaux attraits à découvrir, les types d’hébergement propres au parcours ainsi que la meilleure saison pour entreprendre le pèlerinage.



Sur les chemins de Compostelle offre au lecteur des conseils indispensables pour choisir le parcours qui convient le mieux en fonction de ses attentes, du temps dont il dispose et de sa condition physique, ainsi qu’une foule de renseignements pour bien se préparer.



L’ouvrage aborde enfin le retour des pèlerins, souvent transformés par cette expérience inoubliable, et les invite à poursuivre leur périple en partageant leur expérience des chemins de Compostelle à travers divers organismes et événements, ou en devenant hospitaliers ou bénévoles.







La rédaction vous conseille < > Au fil de l'eau : découvrez un nouveau livre sur les croisières en France et en Europe CroisiEurope propose deux nouvelles croisières lointaines sur le Gange et l'Amazone