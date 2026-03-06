Tourisme et loisirs Billets de train été 2026 : la SNCF a changé les règles et des milliers de retraités risquent de payer le prix fort Par Fabrice Crozier | Publié le 06/03/2026 à 09:43 | mis à jour le 07/03/2026 à 10:56 Le compteur tourne déjà et la plupart des voyageurs ne le savent pas encore. Depuis cette année, la SNCF a bouleversé son calendrier de mise en vente des billets grandes lignes. Ceux qui réservent comme avant risquent de voir les meilleurs tarifs leur passer sous le nez. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Le système de réservation a changé cette année : une date unique conditionne l'accès aux meilleurs prix pour tout l'été Les retraités qui possèdent une carte de réduction spécifique cumulent deux avantages dont un plafond tarifaire méconnu Certains trains ne suivent pas le même calendrier — et cette confusion peut coûter cher

Ce qui change dans le système de vente SNCF la période couverte par cette ouverture s'étend bien au-delà de l'été.



Jusqu'ici, l'ouverture de mars donnait accès aux billets pour les mois de juillet et août. Cette année, les réservations ouvertes le mercredi 11 mars sur 4 juillet jusqu'au 12 décembre 2026 pour les TGV INOUI et OUIGO Grande Vitesse. C'est la grande nouveauté : il est désormais possible de réserver dès mars un billet pour les vacances de la Toussaint ou un week-end de novembre.



Pour les Intercités, la période ouverte à la vente court du 4 juillet au 30 août 2026.



Ce changement avantage les voyageurs organisés. Ceux qui prévoient un déplacement en septembre ou en octobre peuvent désormais bloquer un tarif dès le mois de mars, quand les prix sont au plus bas. À l'inverse, ceux qui ne connaissent pas cette extension risquent de réserver leur trajet d'automne seulement quelques semaines avant le départ — et de payer nettement plus cher.



Le principe reste le même pour les vacances d'été à proprement parler : les meilleurs tarifs sont attribués aux premiers acheteurs. Sur les lignes les plus demandées comme Paris-Marseille ou Paris-Nice, les prix augmentent rapidement au fil des semaines. Chaque année au mois de mars, la SNCF met en vente ses billets grandes lignes pour l'été. Ce rendez-vous est connu des voyageurs réguliers. Mais en 2026,Jusqu'ici, l'ouverture de mars donnait accès aux billets pour les mois de juillet et août. Cette année, les réservations ouvertes lesur SNCF Connect couvriront les trajets dupour les TGV INOUI et OUIGO Grande Vitesse. C'est la grande nouveauté : il est désormais possible de réserver dès mars un billet pour les vacances de la Toussaint ou un week-end de novembre.Pour les Intercités, la période ouverte à la vente court duCe changement avantage les voyageurs organisés. Ceux qui prévoient un déplacement en septembre ou en octobre peuvent désormais bloquer un tarif dès le mois de mars, quand les prix sont au plus bas. À l'inverse, ceux qui ne connaissent pas cette extension risquent de réserver leur trajet d'automne seulement quelques semaines avant le départ — et de payer nettement plus cher.Le principe reste le même pour les vacances d'été à proprement parler : les meilleurs tarifs sont attribués aux premiers acheteurs. Sur les lignes les plus demandées comme Paris-Marseille ou Paris-Nice, les prix augmentent rapidement au fil des semaines.

Les dates à retenir pour ne pas se faire piéger

11 mars 2026 Ouverture principale 🚄 TGV INOUI, OUIGO Grande Vitesse, Intercités Voyages du 4 juillet au 12 décembre (TGV INOUI/OUIGO GV) et du 4 juillet au 30 août (Intercités) 45 jours avant Calendrier décalé ⏱️ OUIGO Train Classique (sauf Paris-Bruxelles) Ouverture 45 jours avant le départ selon SNCF Connect — pas le 11 mars 14 juillet 2026 Pont à anticiper 📅 Week-end prolongé Le 14 juillet tombe un mardi — en posant le lundi 13, quatre jours de repos. Les billets partiront très vite



Pour les TER, chaque région applique son propre délai, généralement entre 3 et 5 mois avant le départ. Ce calendrier est indépendant de l'ouverture du 11 mars.



L'erreur classique consiste à croire que tous les billets seront disponibles le 11 mars. Les OUIGO Train Classique, par exemple, ne s'ouvrent que 45 jours avant le départ selon SNCF Connect. Un retraité qui réserve son TGV INOUI aller le 11 mars mais attend la même date pour son OUIGO Train Classique retour aura une mauvaise surprise : ces billets ne seront tout simplement pas encore en vente. Tous les trains ne suivent pas le même calendrier. C'est l'une des sources de confusion les plus fréquentes, et c'est précisément là que le piège se referme sur les voyageurs mal informés.Pour les TER, chaque région applique son propre délai, généralement entre 3 et 5 mois avant le départ. Ce calendrier est indépendant de l'ouverture du 11 mars.L'erreur classique consiste à croire que tous les billets seront disponibles le 11 mars. Les OUIGO Train Classique, par exemple, ne s'ouvrent queselon SNCF Connect. Un retraité qui réserve son TGV INOUI aller le 11 mars mais attend la même date pour son OUIGO Train Classique retour aura une mauvaise surprise : ces billets ne seront tout simplement pas encore en vente.

La Carte Avantage Senior : le filet de sécurité que beaucoup oublient d'utiliser



La Carte Avantage Senior, accessible dès 60 ans, coûte 49 € par an. Elle offre -30 % sur tous les TGV INOUI et Intercités, en première comme en seconde classe, tous les jours de l'année, y compris pendant les grands départs.



Mais son atout le plus méconnu, ce sont les prix plafonnés. Même en réservant à la dernière minute, même un vendredi de départ en vacances, le prix du billet ne peut pas dépasser un certain seuil.

49 € Plafond ⏱️ Trajet de moins de 1h30 Prix maximum garanti en 2de classe 69 € Plafond ⏱️ Trajet entre 1h30 et 3h Prix maximum garanti en 2de classe 89 € Plafond ⏱️ Trajet de plus de 3h Prix maximum garanti en 2de classe



Un Paris-Marseille en plein mois d'août, réservé une semaine avant le départ, peut dépasser 150 € au tarif normal. Avec la Carte Avantage Senior, il ne dépassera jamais 89 €. C'est cette combinaison — réservation anticipée + prix plafonné — qui rend la carte rentable dès le deuxième ou troisième trajet.



Autre avantage souvent ignoré : si vous voyagez avec vos petits-enfants de 4 à 11 ans, ils bénéficient d'une réduction de 60 % sur leur billet, dans la limite de trois enfants par trajet.



Enfin, les billets réservés avec la carte sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'à 7 jours avant le départ. Cela signifie qu'il est possible de bloquer un trajet au meilleur prix dès le 11 mars, même si les dates de vacances ne sont pas encore définitives. Réserver tôt, c'est la première étape. Mais la seconde, tout aussi décisive, consiste à ne pas payer le tarif plein alors qu'un dispositif de réduction existe.La, accessible dès, coûte. Elle offre, en première comme en seconde classe, tous les jours de l'année, y compris pendant les grands départs.Mais son atout le plus méconnu, ce sont les. Même en réservant à la dernière minute, même un vendredi de départ en vacances, le prix du billet ne peut pas dépasser un certain seuil.Un Paris-Marseille en plein mois d'août, réservé une semaine avant le départ, peut dépasserau tarif normal. Avec la Carte Avantage Senior, il ne dépassera jamais. C'est cette combinaison — réservation anticipée + prix plafonné — qui rend la carte rentable dès le deuxième ou troisième trajet.Autre avantage souvent ignoré : si vous voyagez avec vos petits-enfants de, ils bénéficient d'unesur leur billet, dans la limite de trois enfants par trajet.Enfin, les billets réservés avec la carte sont. Cela signifie qu'il est possible de bloquer un trajet au meilleur prix dès le 11 mars, même si les dates de vacances ne sont pas encore définitives.

Comment réserver au meilleur prix le 11 mars Le jour de l'ouverture, les premières heures comptent. Les prix les plus bas sont attribués aux premiers acheteurs, et sur les lignes très demandées (Paris-Nice, Paris-Bordeaux, Paris-Marseille), les tarifs augmentent visiblement au fil de la journée.



Voici les réflexes à adopter pour ne pas rater cette fenêtre :



La veille, le 10 mars au soir : rendez-vous sur SNCF Connect ou sur l'application mobile. Préparez votre recherche en entrant vos trajets, vos dates et le nombre de voyageurs. Vérifiez que votre Carte Avantage Senior est bien rattachée à votre compte. Si ce n'est pas le cas, la réduction ne s'appliquera pas automatiquement.



Le 11 mars, tôt le matin : la SNCF ne communique pas d'heure précise de mise en ligne. Lors des ouvertures précédentes, les billets étaient accessibles dès les premières heures de la matinée. Connectez-vous le plus tôt possible. Si le site est surchargé, l'application mobile peut être plus fluide.



Pensez à l'aller ET au retour : la SNCF autorise un écart maximum de 60 jours entre l'aller et le retour sur une même réservation. Pour un séjour de plus de deux mois, il faudra réserver les deux trajets séparément.



Si vos dates ne sont pas fixées : réservez quand même. Les billets avec Carte Avantage sont modifiables sans frais jusqu'à 7 jours avant le départ. Mieux vaut bloquer un prix bas maintenant et ajuster ensuite que d'attendre et payer le double.



Pensez aussi à l'automne : c'est la vraie nouveauté de cette ouverture. Les billets pour octobre ou novembre sont disponibles dès le 11 mars. Un week-end prolongé de la Toussaint, un déplacement familial en septembre — tout peut être réservé maintenant, à des tarifs que vous ne retrouverez plus dans quelques mois.



La hausse moyenne des tarifs en 2026 reste contenue à +1 % selon SNCF Voyageurs, soit en dessous de l'inflation. Mais cette moyenne masque des écarts importants selon les lignes et les dates. Sur les trajets estivaux les plus prisés, le prix d'un billet réservé en mars et celui du même billet réservé en juin peuvent varier du simple au triple.

Sources :

- SNCF Connect, page officielle « L'ouverture des ventes », consultée le 6 mars 2026

- SNCF Voyageurs, communiqué « En 2026, l'évolution des prix des TGV INOUI et OUIGO sera limitée en dessous de l'inflation », 30 décembre 2025

- SNCF Voyageurs, page Carte Avantage Senior, conditions tarifaires 2026

Pour aller plus loin :



- Billets de train : pourquoi les seniors paient jusqu'à 30 % trop cher

- Trains 2026 : pourquoi les billets TGV et Intercités vont encore augmenter

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