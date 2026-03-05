33 pays d'Europe dès 255 € : le pass ferroviaire que trop de retraités ignorent

Le Pass Interrail Global est un titre de transport unique qui permet de voyager en train dans 33 pays européens, de la Grèce à la Norvège, du Portugal à la Turquie. Il donne accès à plus de 40 000 destinations et aux trains de la quasi-totalité des compagnies ferroviaires du continent : SNCF, Deutsche Bahn, Trenitalia, Renfe, ÖBB et bien d'autres.



Le principe est simple : on choisit une formule (nombre de jours de voyage sur une période donnée, ou voyage continu), on active son pass sur l'application gratuite Rail Planner, et on monte dans les trains. La plupart des trains régionaux et interrégionaux ne nécessitent aucune réservation supplémentaire. On arrive en centre-ville, sans transfert d'aéroport, sans file de sécurité, sans limite de bagages.



Pour les voyageurs de 60 ans et plus, Interrail propose un Pass Senior avec une réduction de 10 % sur l'ensemble des formules. Et surtout, un avantage que beaucoup ignorent : les enfants de 4 à 11 ans voyagent gratuitement (petits-enfants, mais aussi tout enfant accompagné), à raison de deux enfants maximum par adulte senior. Aucun lien familial n'est exigé. Un pass enfant gratuit doit simplement être ajouté à la commande au moment de l'achat.



Le pass est disponible en version mobile (sur smartphone) ou en version papier envoyée par courrier. Une fois acheté, il peut être activé dans les 11 mois suivant l'achat, ce qui permet de réserver tranquillement en avance pour l'été.