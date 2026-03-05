33 pays d'Europe dès 255 € : le pass ferroviaire que trop de retraités ignorent

Ce pass qui ouvre 33 pays aux retraités
Le Pass Interrail Global est un titre de transport unique qui permet de voyager en train dans 33 pays européens, de la Grèce à la Norvège, du Portugal à la Turquie. Il donne accès à plus de 40 000 destinations et aux trains de la quasi-totalité des compagnies ferroviaires du continent : SNCF, Deutsche Bahn, Trenitalia, Renfe, ÖBB et bien d'autres.
Le principe est simple : on choisit une formule (nombre de jours de voyage sur une période donnée, ou voyage continu), on active son pass sur l'application gratuite Rail Planner, et on monte dans les trains. La plupart des trains régionaux et interrégionaux ne nécessitent aucune réservation supplémentaire. On arrive en centre-ville, sans transfert d'aéroport, sans file de sécurité, sans limite de bagages.
Pour les voyageurs de 60 ans et plus, Interrail propose un Pass Senior avec une réduction de 10 % sur l'ensemble des formules. Et surtout, un avantage que beaucoup ignorent : les enfants de 4 à 11 ans voyagent gratuitement (petits-enfants, mais aussi tout enfant accompagné), à raison de deux enfants maximum par adulte senior. Aucun lien familial n'est exigé. Un pass enfant gratuit doit simplement être ajouté à la commande au moment de l'achat.
Le pass est disponible en version mobile (sur smartphone) ou en version papier envoyée par courrier. Une fois acheté, il peut être activé dans les 11 mois suivant l'achat, ce qui permet de réserver tranquillement en avance pour l'été.
Le principe est simple : on choisit une formule (nombre de jours de voyage sur une période donnée, ou voyage continu), on active son pass sur l'application gratuite Rail Planner, et on monte dans les trains. La plupart des trains régionaux et interrégionaux ne nécessitent aucune réservation supplémentaire. On arrive en centre-ville, sans transfert d'aéroport, sans file de sécurité, sans limite de bagages.
Pour les voyageurs de 60 ans et plus, Interrail propose un Pass Senior avec une réduction de 10 % sur l'ensemble des formules. Et surtout, un avantage que beaucoup ignorent : les enfants de 4 à 11 ans voyagent gratuitement (petits-enfants, mais aussi tout enfant accompagné), à raison de deux enfants maximum par adulte senior. Aucun lien familial n'est exigé. Un pass enfant gratuit doit simplement être ajouté à la commande au moment de l'achat.
Le pass est disponible en version mobile (sur smartphone) ou en version papier envoyée par courrier. Une fois acheté, il peut être activé dans les 11 mois suivant l'achat, ce qui permet de réserver tranquillement en avance pour l'été.
Les vrais tarifs seniors en 2026
Les tarifs 2026 du Pass Interrail Global en 2nde classe sont fixés comme suit pour les voyageurs seniors (60 ans et plus) :
Ces tarifs s'entendent hors frais de réservation obligatoires sur certains trains à grande vitesse et trains de nuit (détail plus bas). La 1re classe coûte environ un quart de plus que la 2nde.
Pour donner un ordre de comparaison : un vol aller-retour Paris-Prague coûte entre 60 et 80 € par personne, mais un seul trajet. Le Pass Interrail devient rentable dès 4 à 5 étapes sur un même voyage, d'autant qu'il n'y a aucun frais de bagages ni de transfert aéroport à payer.
Autre avantage à ne pas négliger : depuis mars 2025, la taxe de solidarité sur les billets d'avion a été multipliée par trois pour les vols intra-européens, ce qui réduit progressivement l'écart de prix entre l'avion et le train.
255 € 4 jours / 1 mois
Idéal pour
Un city-trip dans 2 à 3 capitales proches
~286 € 5 jours / 1 mois
Idéal pour
Un circuit d'une semaine avec étapes régulières
~343 € 7 jours / 1 mois
Idéal pour
Le grand tour : le meilleur rapport qualité-prix
Ces tarifs s'entendent hors frais de réservation obligatoires sur certains trains à grande vitesse et trains de nuit (détail plus bas). La 1re classe coûte environ un quart de plus que la 2nde.
Pour donner un ordre de comparaison : un vol aller-retour Paris-Prague coûte entre 60 et 80 € par personne, mais un seul trajet. Le Pass Interrail devient rentable dès 4 à 5 étapes sur un même voyage, d'autant qu'il n'y a aucun frais de bagages ni de transfert aéroport à payer.
Autre avantage à ne pas négliger : depuis mars 2025, la taxe de solidarité sur les billets d'avion a été multipliée par trois pour les vols intra-européens, ce qui réduit progressivement l'écart de prix entre l'avion et le train.
Trois itinéraires clés en main pour cet été
Le Pass Interrail prend tout son sens avec un itinéraire à plusieurs étapes. Voici trois circuits adaptés aux voyageurs seniors, avec une estimation du budget.
Pour chacun de ces circuits, les enfants de 4 à 11 ans voyagent gratuitement avec un pass enfant ajouté à la commande (aucun lien familial exigé).
➡️ Circuit 1 — Les capitales classiques (10 jours)Paris → Bruxelles → Amsterdam → Berlin → Prague → Vienne → Munich → Strasbourg → retour. Pass recommandé : 7 jours sur 1 mois (~343 € senior). Ajoutez environ 50 à 80 € de réservations obligatoires (TGV France + quelques trains grande vitesse). Budget pass total estimé : environ 420 € par personne, tout compris hors hébergement.
➡️ Circuit 2 — La dolce vita en train (7 jours)Paris → Lyon → Turin → Milan → Florence → Rome, avec retour possible par la côte (Gênes, Nice). Pass recommandé : 5 jours sur 1 mois (~286 € senior). Les trains régionaux italiens ne nécessitent aucune réservation. Pour les Frecce (grande vitesse italienne), comptez 13 € par réservation. Les InterCity sont moins chers (3 €). Budget pass total estimé : environ 340 € par personne.
➡️ Circuit 3 — Le « slow travel » sans réservationStrasbourg → Fribourg-en-Brisgau → Lac de Constance → Innsbruck → Salzbourg → Munich → Zurich → Bâle → retour. Pass recommandé : 4 jours sur 1 mois (255 € senior). Ce circuit traverse l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, trois pays où aucune réservation n'est nécessaire sur les trains régionaux. Budget pass total : 255 € par personne, sans aucun supplément.
Pour chacun de ces circuits, les enfants de 4 à 11 ans voyagent gratuitement avec un pass enfant ajouté à la commande (aucun lien familial exigé).
Les pièges à éviter pour ne pas payer le double
Le Pass Interrail est un outil puissant, mais quelques pièges peuvent faire grimper la facture si on ne les anticipe pas.
L'astuce qui change tout en Allemagne : le Deutschlandticket à 63 €/mois donne accès à tous les trains régionaux et transports en commun du pays, en illimité. Il peut être un complément idéal au Pass Interrail pour explorer l'Allemagne en profondeur une fois sur place.
- Les réservations obligatoires en France. C'est le principal point de vigilance pour les voyageurs français. Contrairement à l'Allemagne ou à la Suisse, où l'on monte dans le train avec son pass sans formalité, la France impose une réservation payante sur la quasi-totalité de ses TGV. Le tarif varie de 10 € (quota limité, qui part vite) à 20 € par trajet. Les trains Eurostar et les TGV vers l'Espagne sont parmi les plus chers en supplément.
- Les places contingentées. Un train peut afficher « complet » pour les détenteurs de pass alors qu'il reste des dizaines de sièges en vente libre. En plein été, ce phénomène est fréquent sur les Eurostar et les lignes vers Barcelone. La parade : réserver dès l'ouverture des ventes, et privilégier les horaires hors pointe.
- L'erreur du pays de résidence. Le Pass Interrail Global ne permet de voyager dans son propre pays de résidence que pour un trajet aller et un trajet retour (par exemple, pour rejoindre la frontière depuis Paris). Il n'est pas conçu pour voyager en illimité sur le réseau SNCF en France.
0 € Pas de réservation
Pays concernés
Allemagne, Autriche, Suisse, Benelux (trains régionaux)
10 à 20 € Réservation obligatoire
Pays concernés
France (TGV), Espagne (AVE), Italie (Frecce)
L'astuce qui change tout en Allemagne : le Deutschlandticket à 63 €/mois donne accès à tous les trains régionaux et transports en commun du pays, en illimité. Il peut être un complément idéal au Pass Interrail pour explorer l'Allemagne en profondeur une fois sur place.
Comment réserver et préparer son voyage
La démarche est entièrement dématérialisée et peut se faire depuis chez soi.
Étape 1 — Choisir sa formule. Rendez-vous sur le site officiel Interrail. Sélectionnez le Pass Global, la classe (1re ou 2nde), le nombre de jours de voyage et le profil « Senior (60+) ». Ajoutez les éventuels pass enfants gratuits pour vos petits-enfants.
Étape 2 — Télécharger l'application Rail Planner. Cette application gratuite (disponible sur iOS et Android) est indispensable. Elle permet de planifier ses itinéraires, de repérer les trains sans réservation obligatoire, et d'activer son pass le jour du départ. Elle fonctionne aussi hors connexion.
Étape 3 — Réserver les places obligatoires. Pour les TGV, Eurostar, Frecce italiennes ou AVE espagnols, la réservation se fait sur l'application Rail Planner ou directement sur les sites des compagnies ferroviaires concernées. Conseil : réservez le plus tôt possible pour décrocher les tarifs à 10 € plutôt que 20 €.
Étape 4 — Activer le pass. Le jour de votre premier trajet, activez votre pass dans l'application en renseignant votre numéro de passeport ou de carte d'identité. Vous avez 11 mois après l'achat pour le faire : rien ne presse.
Bon à savoir : la politique d'annulation d'Interrail est souple. Un pass non utilisé peut être remboursé à hauteur de 85 % du prix d'achat (retenue de 15 % pour frais d'annulation), à condition de le demander avant la date d'activation.
Étape 1 — Choisir sa formule. Rendez-vous sur le site officiel Interrail. Sélectionnez le Pass Global, la classe (1re ou 2nde), le nombre de jours de voyage et le profil « Senior (60+) ». Ajoutez les éventuels pass enfants gratuits pour vos petits-enfants.
Étape 2 — Télécharger l'application Rail Planner. Cette application gratuite (disponible sur iOS et Android) est indispensable. Elle permet de planifier ses itinéraires, de repérer les trains sans réservation obligatoire, et d'activer son pass le jour du départ. Elle fonctionne aussi hors connexion.
Étape 3 — Réserver les places obligatoires. Pour les TGV, Eurostar, Frecce italiennes ou AVE espagnols, la réservation se fait sur l'application Rail Planner ou directement sur les sites des compagnies ferroviaires concernées. Conseil : réservez le plus tôt possible pour décrocher les tarifs à 10 € plutôt que 20 €.
Étape 4 — Activer le pass. Le jour de votre premier trajet, activez votre pass dans l'application en renseignant votre numéro de passeport ou de carte d'identité. Vous avez 11 mois après l'achat pour le faire : rien ne presse.
Bon à savoir : la politique d'annulation d'Interrail est souple. Un pass non utilisé peut être remboursé à hauteur de 85 % du prix d'achat (retenue de 15 % pour frais d'annulation), à condition de le demander avant la date d'activation.
Sources :
- Interrail.eu, site officiel du Pass Interrail, consulté en mars 2026
- Seat61.com, tarifs Interrail 2026 en 2nde classe, consulté en mars 2026
- Deutsche Bahn (bahn.de), tarif Deutschlandticket 2026, consulté en mars 2026
- Interrail.eu, site officiel du Pass Interrail, consulté en mars 2026
- Seat61.com, tarifs Interrail 2026 en 2nde classe, consulté en mars 2026
- Deutsche Bahn (bahn.de), tarif Deutschlandticket 2026, consulté en mars 2026