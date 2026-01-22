Tourisme et loisirs Vols retardés : vos droits d'indemnisation sont préservés pour 2026 Les eurodéputés ont voté massivement, mercredi 21 janvier, pour maintenir le seuil de 3 heures de retard ouvrant droit à indemnisation. Les compagnies aériennes réclamaient 5 heures minimum. Voici ce que cela signifie pour vos prochains voyages.



Un vote sans appel en faveur des passagers Le Parlement européen a tranché. Par 632 voix contre 15, les eurodéputés ont adopté mercredi 21 janvier un texte qui maintient les droits actuels des passagers aériens en cas de vol retardé ou annulé.



Le message est clair : pas question de céder aux demandes des compagnies aériennes qui réclamaient un affaiblissement de la protection des voyageurs. Le rapporteur du texte, Andrey Novakov, a été catégorique : « Nous sommes déterminés à améliorer plutôt qu'à diluer les droits des passagers aériens. »

Le seuil de 3 heures reste la ligne rouge Au cœur du débat : le délai de retard à partir duquel un passager peut réclamer une indemnisation. Actuellement fixé à 3 heures, ce seuil était menacé.



Les ministres des transports de l'UE (le Conseil) souhaitaient le porter à 4 ou 6 heures selon la distance du vol. Les compagnies aériennes, elles, réclamaient 5 heures minimum, arguant de contraintes opérationnelles.



Le Parlement a refusé catégoriquement. Pour les eurodéputés, ce seuil de 3 heures n'était « pas négociable ».

Combien pouvez-vous toucher en cas de retard ? 300 et 600 € selon la distance du vol. Voici le barème qui s'appliquerait :

300 € Court-courrier ✈️ Distance Moins de 1 500 km ⏱️ Retard minimum 3 heures 400 € Moyen-courrier ✈️ Distance 1 500 à 3 500 km ⏱️ Retard minimum 3 heures 600 € Long-courrier ✈️ Distance Plus de 3 500 km ⏱️ Retard minimum 3 heures



À noter : le Conseil souhaitait plafonner l'indemnisation maximale à 500 € au lieu de 600 €. Le Parlement s'y est opposé. Le texte voté prévoit des indemnisations comprises entreselon la distance du vol. Voici le barème qui s'appliquerait :À noter : le Conseil souhaitait plafonner l'indemnisation maximale à 500 € au lieu de 600 €. Le Parlement s'y est opposé.

Bagage cabine gratuit : l'autre victoire des passagers gratuité du bagage cabine. Concrètement, les compagnies ne pourraient plus facturer de supplément pour :

Un article personnel (sac à main, sac à dos, ordinateur portable)

Un petit bagage à roulettes de 100 cm maximum (longueur + largeur + hauteur) et 7 kg maximum Une mesure qui vise directement les pratiques des compagnies low-cost. Le texte prévoit également la. Concrètement, les compagnies ne pourraient plus facturer de supplément pour :Une mesure qui vise directement les pratiques des compagnies low-cost.

Ce qu'il faut retenir rien ne change pour les voyageurs. Le texte voté par le Parlement doit encore être accepté par les États membres de l'UE (le Conseil). Des négociations vont s'ouvrir sous la présidence chypriote.



En attendant, vos droits actuels restent applicables. Pour en savoir plus sur les démarches à effectuer en cas de vol retardé, consultez le Pour l'instant,pour les voyageurs. Le texte voté par le Parlement doit encore être accepté par les États membres de l'UE (le Conseil). Des négociations vont s'ouvrir sous la présidence chypriote.En attendant, vos droits actuels restent applicables. Pour en savoir plus sur les démarches à effectuer en cas de vol retardé, consultez le guide officiel sur Service-public.fr

Sources :

- Parlement européen, communiqué de presse, 12 janvier 2026

- Euronews, 21 janvier 2026

- Service-public.fr, consulté le 22 janvier 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 22/01/2026 à 08:59



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