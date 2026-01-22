Vols retardés : vos droits d'indemnisation sont préservés pour 2026

Un vote sans appel en faveur des passagers
Le Parlement européen a tranché. Par 632 voix contre 15, les eurodéputés ont adopté mercredi 21 janvier un texte qui maintient les droits actuels des passagers aériens en cas de vol retardé ou annulé.
Le message est clair : pas question de céder aux demandes des compagnies aériennes qui réclamaient un affaiblissement de la protection des voyageurs. Le rapporteur du texte, Andrey Novakov, a été catégorique : « Nous sommes déterminés à améliorer plutôt qu'à diluer les droits des passagers aériens. »
Le message est clair : pas question de céder aux demandes des compagnies aériennes qui réclamaient un affaiblissement de la protection des voyageurs. Le rapporteur du texte, Andrey Novakov, a été catégorique : « Nous sommes déterminés à améliorer plutôt qu'à diluer les droits des passagers aériens. »
Le seuil de 3 heures reste la ligne rouge
Au cœur du débat : le délai de retard à partir duquel un passager peut réclamer une indemnisation. Actuellement fixé à 3 heures, ce seuil était menacé.
Les ministres des transports de l'UE (le Conseil) souhaitaient le porter à 4 ou 6 heures selon la distance du vol. Les compagnies aériennes, elles, réclamaient 5 heures minimum, arguant de contraintes opérationnelles.
Le Parlement a refusé catégoriquement. Pour les eurodéputés, ce seuil de 3 heures n'était « pas négociable ».
Les ministres des transports de l'UE (le Conseil) souhaitaient le porter à 4 ou 6 heures selon la distance du vol. Les compagnies aériennes, elles, réclamaient 5 heures minimum, arguant de contraintes opérationnelles.
Le Parlement a refusé catégoriquement. Pour les eurodéputés, ce seuil de 3 heures n'était « pas négociable ».
Combien pouvez-vous toucher en cas de retard ?
Le texte voté prévoit des indemnisations comprises entre 300 et 600 € selon la distance du vol. Voici le barème qui s'appliquerait :
À noter : le Conseil souhaitait plafonner l'indemnisation maximale à 500 € au lieu de 600 €. Le Parlement s'y est opposé.
300 € Court-courrier
Distance
Moins de 1 500 km
Retard minimum
3 heures
400 € Moyen-courrier
Distance
1 500 à 3 500 km
Retard minimum
3 heures
600 € Long-courrier
Distance
Plus de 3 500 km
Retard minimum
3 heures
À noter : le Conseil souhaitait plafonner l'indemnisation maximale à 500 € au lieu de 600 €. Le Parlement s'y est opposé.
Bagage cabine gratuit : l'autre victoire des passagers
Le texte prévoit également la gratuité du bagage cabine. Concrètement, les compagnies ne pourraient plus facturer de supplément pour :
Une mesure qui vise directement les pratiques des compagnies low-cost.
- Un article personnel (sac à main, sac à dos, ordinateur portable)
- Un petit bagage à roulettes de 100 cm maximum (longueur + largeur + hauteur) et 7 kg maximum
Ce qu'il faut retenir
Pour l'instant, rien ne change pour les voyageurs. Le texte voté par le Parlement doit encore être accepté par les États membres de l'UE (le Conseil). Des négociations vont s'ouvrir sous la présidence chypriote.
En attendant, vos droits actuels restent applicables. Pour en savoir plus sur les démarches à effectuer en cas de vol retardé, consultez le guide officiel sur Service-public.fr.
En attendant, vos droits actuels restent applicables. Pour en savoir plus sur les démarches à effectuer en cas de vol retardé, consultez le guide officiel sur Service-public.fr.
Sources :
- Parlement européen, communiqué de presse, 12 janvier 2026
- Euronews, 21 janvier 2026
- Service-public.fr, consulté le 22 janvier 2026
- Parlement européen, communiqué de presse, 12 janvier 2026
- Euronews, 21 janvier 2026
- Service-public.fr, consulté le 22 janvier 2026