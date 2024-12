L'Australie, une destination aux multiples atouts pour les voyageurs seniors Pourquoi l’Australie est la destination rêvée pour les seniors explorateurs ? On pourrait croire, que pour leurs voyages, les seniors privilégient le confort, la tranquillité et qu’ils sont à la recherche de destinations accessibles. La réalité, c’est que les seniors sont bien plus aventureux qu’on ne le pense. Car la retraite est aussi une formidable occasion de découvrir l’ailleurs, de repousser ses limites et de se créer des souvenirs inoubliables. L’Australie, terre de nature, de villes dynamiques et de découvertes infinies, est un formidable terrain de jeu pour les seniors en quête d’évasion. Voici les bonnes raisons de jeter son dévolu sur cette destination du bout du monde. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 03/12/2024

Les formalités indispensables pour voyager sereinement en Australie



Un voyage en Australie est toujours un moment incroyable pour les seniors explorateurs, avec des idées d’activités pour tous les profils de voyageurs. Mais avant de mettre le cap sur cette immense île d’Océanie, certaines formalités sont indispensables.



La première est, bien évidemment, de détenir un passeport en cours de validité. Dans le cas contraire, la demande s’effectue simplement en mairie. L’idéal est d’effectuer la démarche un mois et demi à l’avance pour éviter les mauvaises surprises.



Les seniors doivent ensuite faire une demande de



L’assurance voyage est une autre démarche incontournable pour les seniors. Cela permet de partir serein et d’être couvert en cas de problème avec les bagages à l’aéroport, d’annulation de voyage ou encore de soucis de santé une fois sur place. Les compagnies d’assurance proposent des offres variées, qu’il est recommandé de comparer pour trouver celle qui est la plus adaptée à ses besoins.





L’Australie, une terre d’aventures pour les randonneurs seniors



Les seniors amateurs de randonnée seront enchantés par la diversité des paysages qu’offre l’Australie. Ses parcs nationaux sont de véritables trésors naturels, à l’image du parc national de Karijini et de ses profondes gorges rougeoyantes.



Plus à l’est, les sentiers du parc national de Daintree permettent d’alterner entre l’immersion dans l’une des plus anciennes forêts tropicales du monde et des instants de détente sur des plages paradisiaques.



Parmi les randonnées les plus prisées en Australie, le Heysen Trail traverse le sud du pays. On y découvre des merveilles comme les vignobles de la Fleurieu Peninsula et les reliefs escarpés des Flinders Ranges.



Certaines sections du parcours permettent d’apercevoir des kangourous et des wallabies. Dans le sud-ouest de l’Australie-Occidentale, la Bibbulmun Track offre une expérience variée, entre forêts majestueuses de karris, dunes de sable fin, et panoramas spectaculaires sur le littoral entre Perth et Albany.





L’Australie entre plages de rêve et activités nautiques



L’Australie laisse le choix aux seniors et d’alterner entre farniente à la plage et activités nautiques. À une demi-heure à l'est d’Esperance, le parc national du Cap Le Grand, abrite la plage de Lucky Bay, une magnifique étendue de sable fin aux eaux translucides que l’on partage avec des kangourous !



Il faut aussi, absolument aller poser sa serviette sur la plage de Whitehaven sur l’île de Whitsunday dans le Queensland ; un petit coin de paradis. Accessible qu’en bateau, son sable est l’un des plus purs au monde et la couleur turquoise de la mer laisse bouche bée. En plus, on est aux portes de la mythique Grande Barrière de Corail.



Au sud de Sydney, la baie de Jervis est un endroit de choix pour les seniors actifs. La plage de Hyams, bordée d’une forêt luxuriante, est propice à une multitude d’activités : snorkeling, kayak, kitesurf, voile ou encore paddle.





Une formidable destination culturelle pour les seniors



L’Australie, pays connu pour sa nature à couper le souffle, abrite aussi des villes dynamiques et à l’offre culturelle abondante.



Les seniors avides de culture peuvent séjourner à Sydney pour découvrir son mythique Opéra, flâner dans le quartier de The Rocks ou dans les allées de ses musées incontournables, comme l’Australian Museum et le Museum of Contemporary Art Australia.



Melbourne est une autre ville à ne pas manquer, avec des quartiers à découvrir absolument comme Fitzroy. Les seniors ont l'occasion d'y visiter des galeries d’art, et d'admirer les splendides fresques qui ornent les façades.



Ils peuvent aussi en profiter pour louer une voiture et découvrir les alentours de Melbourne, en suivant notamment la route des vins dans la Yarra Valley. Cette région viticole produit d’excellents pinots noirs et vins mousseux d’Australie.



De retour dans la nature, les seniors doivent absolument profiter de leur voyage en Australie pour en apprendre plus sur la culture aborigène.



De nombreux parcs nationaux permettent d'admirer le patrimoine aborigène ancestral, avec la présence de grottes ornées de peintures, de dessins et de sculptures sur roche. Une escapade dans le Territoire du Nord est recommandée pour vivre une immersion dans la culture des premiers hommes à avoir occupé le sol australien.



