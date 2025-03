Grandes vacances 2025 : la SNCF ouvre les réservations dès le 12 mars ! Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent organiser sereinement leurs prochaines vacances estivales : la SNCF annonce la mise en vente de ses billets de train pour l'été 2025 dès le mercredi 12 mars prochain ! Une date très attendue, notamment par les seniors, nombreux à privilégier le train pour son confort, sa facilité d’accès et son aspect pratique. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 11/03/2025

Cette mise en vente anticipée concerne l’ensemble des grandes lignes : TGV INOUI, Intercités et Ouigo .



Les voyageurs pourront réserver leurs trajets pour des départs prévus du 4 juillet au 31 août 2025 . Précisons que plus tôt les réservations sont effectuées, plus les tarifs avantageux sont accessibles, avec des billets Prem’s et des tarifs réduits proposés en nombre limité.



Les seniors, très attachés à une préparation anticipée et organisée de leurs déplacements, pourront ainsi profiter d'un large choix d'horaires et de tarifs adaptés . Rappelons notamment qu'ils peuvent bénéficier de cartes Avantage Senior permettant une réduction systématique sur les billets, ainsi que de services spécifiques, comme l'assistance gratuite pour l'accès au train et le confort à bord.



Afin d’éviter la saturation des points de vente physiques et les temps d’attente, la SNCF recommande d'effectuer les réservations en ligne via le site internet officiel ou l’application mobile. Une assistance téléphonique dédiée reste également à disposition des voyageurs moins à l’aise avec les outils numériques.



En réservant tôt, les seniors pourront s’assurer de passer un été agréable, sans stress ni mauvaises surprises, tout en maîtrisant leur budget voyage.









