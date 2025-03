Les seniors français et le tourisme : les principaux chiffres clés à connaître en 2025 Selon enquête récente menée par Ipsos en partenariat avec l'Alliance France Tourisme, publiée le 04 mars 2025, les seniors français continuent à afficher un intérêt soutenu pour le voyage, malgré les défis posés par la pandémie et l'inflation. En effet, 70 % des plus de 60 ans ont voyagé au cours des deux dernières années, réalisant en moyenne 6,2 séjours par an. ​ PAR SENIORACTU.COM | Publié le 11/03/2025

Des destinations privilégiées et des budgets conséquents



Les seniors montrent ainsi une nette préférence pour les destinations nationales, avec 55 % des courts séjours et 43 % des longs séjours effectués en France métropolitaine. Une tendance qui s'explique par une volonté de redécouvrir les richesses locales et de limiter les déplacements lointains. Malgré les contraintes budgétaires liées à l'inflation, les seniors consacrent en moyenne 2 230 € par an à leurs vacances, un montant supérieur à celui des 18-34 ans (1 776 €) et des 35-59 ans (2 090 €). ​



La crise sanitaire et l'augmentation du coût de la vie ont conduit 33 % des seniors à voyager moins fréquemment, tandis que 20 % ont cessé de voyager. Les principales raisons évoquées sont les contraintes financières (44 %) et les préoccupations liées à la santé (31 %). Néanmoins, 63 % des seniors envisagent de voyager dans les cinq prochaines années, à condition de maintenir une bonne santé et une stabilité financière. ​





Des attentes spécifiques pour des voyages réussis



Lors du choix de leurs destinations, les seniors accordent une importance particulière à plusieurs critères :​



L'accessibilité (86 %)​

La facilité de déplacement sur place (89 %)

Le budget global du séjour (85 %)​

La sécurité (84 %)

La garantie d'une prise en charge en cas de problème de santé (77 %)​

Ces préoccupations reflètent une volonté de voyager sereinement et en toute sécurité.





Une préférence marquée pour le hors-saison



Afin d'éviter la surfréquentation des sites touristiques et de bénéficier de tarifs avantageux, 72 % des seniors voyagent déjà hors des périodes de vacances scolaires, et 95 % envisagent de le faire à l'avenir. Cette tendance souligne une recherche de tranquillité et d'authenticité lors de leurs séjours.





Des activités culturelles et de bien-être plébiscitées



Les seniors privilégient les activités culturelles et les visites découvertes (63 %). De plus, l'intérêt pour les spas et les séances de relaxation est en hausse, passant de 7 % actuellement à 16 % dans les projections futures. Cette évolution témoigne d'une attention accrue portée au bien-être et à la détente lors des voyages.





Une utilisation croissante des outils numériques



Contrairement aux idées reçues, les seniors intègrent de plus en plus les outils numériques dans la préparation de leurs voyages. Ainsi, 68 % d'entre eux consultent des sources en ligne, notamment les sites de réservation, particulièrement prisés des 60-64 ans (54 %). Parallèlement, 64 % se fient aux conseils de leurs proches, montrant une combinaison entre recommandations personnelles et ressources digitales.





Vers une offre touristique mieux adaptée aux seniors



Face à ces constats, il est essentiel que les acteurs du tourisme adaptent leurs offres aux attentes des seniors. Parmi les propositions émises par l'Alliance France Tourisme figurent :​



Le développement d'une offre touristique sur les quatre saisons​

La promotion de parcours axés sur la gastronomie, l'œnotourisme et l'agritourisme​

L'adaptation des mobilités et de l'intermodalité aux besoins des seniors​

L'amélioration de l'accessibilité des sites et services touristiques​

Ces initiatives visent à répondre aux aspirations des seniors et à renforcer l'attractivité des destinations françaises. ​



Les seniors constituent une part importante et dynamique du secteur touristique. Leur engagement continu dans le voyage, malgré les défis actuels, souligne l'importance de développer des offres adaptées à leurs besoins spécifiques, garantissant ainsi des expériences enrichissantes et sécurisées.​











