Article publié le 13/11/2020 à 13:37 | Lu 77 fois Tests PCR : où se faire dépister près de chez soi ?





Vous présentez des symptômes du Covid-19 ? Vous avez été en contact avec une personne malade ? Vous êtes asymptomatique et vous voulez savoir si vous êtes atteint ? Retrouvez tous les lieux de dépistage autour de vous grâce à la carte interactive proposée par le ministère des Solidarités et de la Santé.





S'ils sont ouverts à tous, le ministère des Solidarités et de la Santé précise que sont testés en priorité les personnes ayant des symptômes, les cas contacts et les personnels soignants ou assimilés.



Comment trouver les lieux de prélèvement près de chez vous ?

Vous pouvez trouver les lieux de dépistage à proximité de chez vous sur la carte DepistageCovid proposée par le ministère des Solidarités et de la Santé. Vous pouvez y saisir votre code postal ou le nom de votre ville ou bien activer la géolocalisation afin d'améliorer les résultats.



Cette carte vous permet également de vérifier s'il est nécessaire de prendre un rendez-vous. Si cela n'est pas précisé, il faut contacter le laboratoire par téléphone ou internet avant de vous y rendre.



La carte est notamment actualisée avec des informations sur les temps d'attente remontées par les utilisateurs.



Si les délais de rendez-vous dépassent les 48 heures, n'hésitez pas à contacter plusieurs lieux de prélèvement.



Afin d'alléger les files d'attente devant les laboratoires, il est possible de télécharger



L'accès à la carte « DépistageCovid » figure aussi parmi les outils disponibles sur l'application TousAntiCovid .



Rappel : En cas de symptômes ou si l'on a été identifié comme cas contact, il faut rester confiné à son domicile et respecter rigoureusement l'ensemble des mesures barrière en attendant les résultats du test.



À savoir : Les tests antigéniques permettent d'avoir un résultat plus rapide. Ils sont désormais aussi possibles dans les pharmacies. Cependant, c'est une orientation diagnostique réservée certains publics. Ces test viennent en complément des tests RT-PCR qui restent la technique de référence pour la détection de l'infection au Covid-19.



Source Les tests virologiques (RT-PCR) par prélèvement nasopharyngé de dépistage du Covid-19 sont réalisables sans ordonnance et sont pris en charge intégralement par l'Assurance maladie.S'ils sont ouverts à tous, le ministère des Solidarités et de la Santé précise que sont testés en priorité les personnes ayant des symptômes, les cas contacts et les personnels soignants ou assimilés.Vous pouvez trouver les lieux de dépistage à proximité de chez vous sur la carte DepistageCovid proposée par le ministère des Solidarités et de la Santé. Vous pouvez y saisir votre code postal ou le nom de votre ville ou bien activer la géolocalisation afin d'améliorer les résultats.Cette carte vous permet également de vérifier s'il est nécessaire de prendre un rendez-vous. Si cela n'est pas précisé, il faut contacter le laboratoire par téléphone ou internet avant de vous y rendre.La carte est notamment actualisée avec des informations sur les temps d'attente remontées par les utilisateurs.Si les délais de rendez-vous dépassent les 48 heures, n'hésitez pas à contacter plusieurs lieux de prélèvement.Afin d'alléger les files d'attente devant les laboratoires, il est possible de télécharger le formulaire de renseignements afin de le remplir avant le rendez-vous.L'accès à la carte « DépistageCovid » figure aussi parmi les outils disponibles sur l'application TousAntiCovid .: En cas de symptômes ou si l'on a été identifié comme cas contact, il faut rester confiné à son domicile et respecter rigoureusement l'ensemble des mesures barrière en attendant les résultats du test.: Les tests antigéniques permettent d'avoir un résultat plus rapide. Ils sont désormais aussi possibles dans les pharmacies. Cependant, c'est une orientation diagnostique réservée certains publics. Ces test viennent en complément des tests RT-PCR qui restent la technique de référence pour la détection de l'infection au Covid-19.









Dans la même rubrique < > Pénuries de médicaments : le Leem répond à l'UFC-Que Choisir Que faire en cas d'urgence ophtalmologique ? Pénuries de médicaments : l'UFC-Que Choisir dévoile une étude accablante