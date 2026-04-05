Alzheimer : ce traitement expérimental a réussi ce qu'aucun médicament n'a obtenu en vingt ans

Vous ignorez sans doute ce détail, car il reste absent des conversations grand public : dans le cerveau d'un malade d'Alzheimer, ce ne sont pas seulement ces protéines toxiques qui posent problème. Ce sont les gènes eux-mêmes qui cessent de fonctionner. Une enzyme appelée G9a s'emballe et éteint des gènes essentiels à la formation de vos souvenirs et à la capacité de vos neurones à communiquer entre eux.



Jugez-en plutôt : ces gènes sont toujours là, intacts dans votre ADN. Sauf qu'un système de commandes biologiques (que les chercheurs appellent l'épigénome) les réduit au silence, comme si quelqu'un avait baissé tous les interrupteurs d'un coup. Sans ces gènes actifs, vos neurones perdent leur capacité à créer de nouvelles connexions.



C'est là qu'intervient le traitement FLAV-27, mis au point par l'équipe de Christian Griñán et Mercè Pallàs à Barcelone. Au lieu de nettoyer les protéines toxiques en bout de chaîne, ce traitement bloque l'enzyme G9a en lui coupant l'accès au carburant dont elle a besoin pour fonctionner. Privée de ce carburant, l'enzyme lâche prise, et les gènes de la mémoire se rallument.