Longévité : cette protéine de baleine qui répare l'ADN pourrait changer la donne après 50 ans

Il serait tentant de conclure que cette protéine va « nous faire vivre 200 ans ». C'est d'ailleurs l'angle qu'ont choisi certains médias. Mais l'étude ne dit pas cela. Elle montre une association entre des niveaux élevés de CIRBP et une meilleure réparation de l'ADN. Pas un lien de cause à effet direct transposable à l'humain.



Comme le rappelle Gabriel Balmus, chercheur cité par The Guardian, appliquer ce mécanisme à l'être humain sera complexe et nécessitera de trouver un équilibre entre la résilience cellulaire et les limites naturelles de l'organisme. Les résultats sur cellules humaines et drosophiles sont prometteurs. Mais entre une mouche de laboratoire et un être humain de 70 ans, le chemin est encore long.



Ce qui est certain : cette découverte ouvre une piste inédite. Elle confirme que la maintenance du génome est un levier majeur de la longévité. Et elle nous rappelle que la nature, parfois, a déjà résolu des problèmes que la médecine ne fait qu'effleurer.